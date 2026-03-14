Une BD sur le jeu vidéo, l’humour et la pédagogie : Aux pixels près... La pré-prod

Tim, jeune diplômé, présente son travail dans un festival geek lorsqu’un producteur repère son profil et cherche de nouveaux talents pour rejoindre une production de jeu vidéo. Le décor semble d’abord idéal. Pourtant, le rêve se fissure vite. Le héros découvre une préprod compliquée, fragilisée, au bord de l’annulation par un éditeur américain. Une question traverse alors le récit : Tim peut-il devenir le maillon manquant capable de sortir ce projet de l’ornière ?

Aux pixels près... s’attarde sur les métiers du jeu vidéo et suit Tim depuis ses débuts jusqu’à la fin de la préprod, c’est-à-dire le lancement d’un projet. L’album répond à de nombreuses questions sur ce que veut dire travailler dans une boîte de jeu vidéo, sur l’ambiance des équipes comme sur les relations entre métiers.

Le ton, lui, ne se veut jamais pesant : la série mise sur l’humour, les références geek, l’aventure humaine et une approche pédagogique accessible aux plus jeunes. Humour, jeu vidéo, aventure humaine, tout public : l’ensemble assume clairement sa ligne.

Stand Alone Production nous propose un extrait en avant-première de cette BD à paraître le 16 avril :

Derrière Shong se trouve Chong Yong, ancien directeur artistique dans le jeu vidéo et auteur de BD. Son parcours passe par des sociétés comme Kalisto, Ubisoft et Gameloft, avant la création de sa propre boîte comme fondateur. Aujourd’hui, c’est aussi la pédagogie qui occupe une place centrale dans son activité.

Depuis une dizaine d’années, il enseigne dans une école supérieure d’art numérique et transmet aux étudiants l’art de cette pratique. Avec ce livre, il relie expérience professionnelle, goût du récit et envie de partager un vécu.

Par Samantha Trapier

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