Assurbanipal ou l’apogée de l’empire assyrien

Un livre en appelle souvent un autre. C’est en lisant Les fleuves du ciel d’Elif Shafak (Flammarion) que j’ai eu envie d’en savoir plus sur le roi d’Assyrie, Assurbanipal. Et comme si j’avais été écoutée, les éditions Perrin viennent de sortir sa biographie, Assurbanipal. Le roi assyrien derrière la légende de Sardanapale, signée par l’historienne de l’Antiquité, spécialiste de latin, de grec, d’hébreu, d’araméen et d’akkadien, Josette Elayi.
Le 06/03/2026 à 16:38 par Audrey Le Roy
Publié le :
06/03/2026 à 16:38
Car si nous sommes beaucoup à avoir vu le fameux tableau de Delacroix, La Mort de Sardanapale, si « après plus de deux milles ans d’existence, le personnage de Sardanapale a été alternativement un roi historique, un décadent, un jouisseur indigne, un pacifiste romantique et un héros épique, aujourd’hui c’est surtout sa mort scandaleuse que l’on garde en mémoire », il faut bien comprendre « que le roi assyrien historique n’a aucun rapport avec le fictif Sardanapale. »
En outre, la vie de ce roi est assez riche pour que l’on puisse s’en contenter et extrêmement bien documentée, ce qui pour l’époque n’est pas rien. Mais Assurbanipal n’est pas un roi comme les autres : la longueur de son règne est déjà un exploit en soi. Il a régné durant trente-huit ans, de 669 à 631 avant notre ère. « L’Empire assyrien est le premier empire connu de l’Antiquité. »
Nous lui connaissons au moins dix-neuf frères et sœurs, pas nécessairement tous et toutes de la même mère, les harems étant chose fréquente à l’époque. Il n’est pas l’aîné de ces frères, ce qui pose logiquement la question suivante : pourquoi devint-il le roi d’Assyrie ? Sur ces deux frères aînés, il y en a probablement un qui est mort jeune et l’autre, Shamash-shum-ukîn, devint roi de Babylone. Peut-être était-il de constitution plus fragile pour que leur père lui ait préféré Assurbanipal comme successeur.
Quoi qu’il en soit, il va recevoir une éducation digne d’un prince héritier : élevé dans les temples des déesses et des dieux puis dans la « Maison de succession ». Il va faire l’acquisition des savoirs de l’érudition, s’entraîner aux arts martiaux et bien sûr s’initier à la pratique d’un bon gouvernement. Il est assez fier de lui et il sera « le premier roi assyrien à se vanter de la formation intellectuelle et physique exceptionnelle qu’il a reçue. »
Il épouse Libbi-âli-sharrat, dont il aura trois fils et une fille. Deux de ces fils règneront après lui, Ashur-etel-ilanî de 630 à 627 et Sîn-sharru-ishkun de 626 à 612.
Bien qu’il dise avoir été sur les champs de bataille, il semblerait que cela ne soit pas le cas, ce qui ne l’empêche pas d’être un bon commandant en chef, puisqu’il va agrandir et stabiliser son Empire. Peut-être grâce aux devins et autres astrologues à qui ils posent souvent des questions sur l’avenir, il sait lui-même fort bien lire les signes. Ici, la personne qui tourne les pages peut être amenée à sourire, mais on ne peut comprendre ces personnages sans avoir conscience de la place importante qu’ils donnent à tous ces signes. Tout roi absolu qu’il soit, il est obligé de rendre des comptes aux dieux.
Il va devoir mener de nombreuses batailles, dont en Égypte, mais celle qui lui coûtera le plus émotionnellement sera celle menée contre son frère, le roi de Babylone. Il faut dire que ce dernier aura tenu quinze ans avant de « craquer ». Conscient ou pas, Assurbanipal est un frère omniprésent, considérant son rang plus élevé que celui de son frère, qu’il considère plus comme un vassal. Et « en réalité, Shamash-shum-ukîn n’en peut plus des ingérences et des humiliations que lui fait subir Assurbanipal depuis quinze ans. »
La « guerre de succession » entre les deux frères va durer quatre ans et le siège final de Babylone va provoquer famine et épidémies. On ne connaît pas exactement les conditions de la mort du roi de Babylone, Assurbanipal pouvant difficilement se vanter d’avoir commis un fratricide doublé d’un régicide.
Comme tous les rois qui souhaitent marquer l’histoire, il sera un roi bâtisseur et l’on retient surtout de lui sa fameuse bibliothèque de Ninive (actuelle Mossoul), qui aurait inspiré celle d’Alexandrie. « On peut parler à cette époque de bibliothèque lorsqu’il existe un classement et une consultation régulière des tablettes et non pas une simple accumulation ». Trois grands groupes de tablettes se distinguent ici : les textes savants ; les questions oraculaires et comptes rendus des séances divinatoires ; et les lettres, rapports, contrats, documents administratifs.
« Un très grand nombre de tablettes restent encore à identifier et à traduire, l’utilisation de l’intelligence artificielle pourra éventuellement faciliter ces tâches. » Ainsi, en lisant ce livre, vous verrez qu’il n’était vraiment pas besoin de lui inventer un double maléfique. Le personnage d’Assurbanipal est complexe mais une chose est certaine : il est celui qui a amené l’Empire d’Assyrie à son apogée et probablement aussi celui qui a contribué, bien malgré lui, à le faire chuter seulement vingt et un ans après sa mort.
Par Audrey Le Roy
Paru le 15/01/2026
320 pages
Librairie Académique Perrin
22,00 €
