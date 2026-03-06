Le marché secondaire numérique, un continent juridique encore inexploré

Le paradoxe saute aux yeux : les bibliothèques numériques gonflent, la valeur reste immobilisée. En France, le marché du jeu vidéo atteint 5,7 milliards € en 2024, selon le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL). Le livre numérique pèse 283 millions € de chiffre d’affaires, d’après les données 2024 du Syndicat national de l’édition. Deux univers, une dynamique commune : la dématérialisation, l’abonnement, et l’empilement de catalogues « à soi »… sans droit de revente.

Le droit encadre ce blocage. En 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (affaire Tom Kabinet) considère que la revente d’ebooks téléchargés relève de la « communication au public » et requiert l’autorisation des ayants droit. Côté jeu vidéo, la Cour de cassation, le 23 octobre 2024, tranche en faveur de Valve dans le litige avec l’UFC-Que Choisir : un jeu vidéo numérique constitue une œuvre complexe, distincte d’un simple logiciel, et l’interdiction de revente tient. Résultat : le consommateur se retrouve locataire de ses achats.

Ce verrou entraîne un coût culturel et économique. Une économie circulaire existe dans le livre papier : en 2022, 9 millions de personnes achètent 80 millions de livres d’occasion pour 350 millions € de chiffre d’affaires, d’après une étude du ministère de la Culture et de la Sofia. Dans le numérique, rien de comparable à grande échelle. La seconde vie — prêt, don, revente — s’évanouit au moment où l’usage explose.

Je viens de là, très concrètement. Mon intérêt pour le numérique culturel vient plus du jeu vidéo, je joue depuis tout petit dans une très vaste gamme de jeux, le choix de partir sur l’univers du livre vient plutôt de mon entourage. Notamment ma compagne, auteure qui n’a eut d’autre choix, comme tous les autres auteurs indépendants, d’inscrire ses ebooks dans l’abonnement KDP [Kindle Direct Publishing, service d'autoédition d'Amazon, NdR].

L’idée a germé lorsque je me formais seul à la programmation blockchain, où à force de côtoyer les nfts, je me suis dis qu’il était en fait possible grâce à cette techno de pouvoir revendre n’importe quel produit numérique et d’en faire profiter les créateurs par la même occasion.

Ce témoignage touche un autre angle mort : l’autoédition. En 2025, cela représenterait plus de 20.000 sorties annuelles, soit 25 % des livres enregistrés au dépôt légal. Or, dans les usages, beaucoup d’auteurs s’adossent à des plateformes d’abonnement qui structurent la visibilité. Amazon rappelle, dans ses conditions KDP Select, une exigence d’exclusivité de diffusion numérique pendant l’inscription au programme. Dans ce paysage, la circulation secondaire se heurte à la fois au droit et aux contrats.

C’est ici que Thotario s’inscrit. Notre approche part d’un constat simple : sans accord des ayants droit, aucun marché secondaire légal ne tient. Plutôt que de forcer une brèche contentieuse, nous construisons un cadre contractuel : l’ayant droit autorise la revente dans l’écosystème, fixe une part revenant automatiquement au créateur, et chaque exemplaire reçoit un identifiant unique.

Ce mécanisme se présente comme le « passeport Thotario », adossé à la blockchain et payable en euros, destiné à tracer la détention et déclencher la rémunération lors des reventes.

L’objectif dépasse la prouesse technique. Une bibliothèque numérique cesse d’être un cul-de-sac ; elle redevient un patrimoine actif. Le lecteur retrouve un geste banal — transmettre — et le créateur récupère une part d’une valeur qui, jusqu’ici, s’éteint après la vente initiale.

À l’échelle du marché, l’enjeu se chiffre déjà : additionner 5,7 milliards € (jeu vidéo) et 283 millions € (livre numérique) dessine, en France, un ordre de grandeur de plusieurs milliards. Et ce total ignore encore d’autres pans du numérique culturel.

Le marché secondaire numérique n’existe pas encore. Il se dessine pourtant, à la croisée de trois forces : la demande d’usage, la pression sur le pouvoir d’achat, et l’exigence de juste rémunération. Je travaille sur cette jonction : rendre la revente légale, traçable, et partagée. Le jour où l’occasion s’installe dans le numérique, la culture change de statut : du flux vers la valeur durable.

