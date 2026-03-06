Pourquoi avons-nous l’impression de subir nos vies ?

Reçue par le Premier ministre espagnol et décorée de l’Ordre du Mérite civil, Gisèle Pélicot ne se contente pas de passionner les Français : pour sa deuxième semaine, elle confirme sa place de numéro 1 des ventes sur la période du 23/02 au 01/03, avec 37.840 exemplaires supplémentaires, portant son total à 97.938 ventes pour Et la joie de vivre (Flammarion).
Le 06/03/2026 à 12:55 par Clotilde Martin
Une petite devinette pour rendre ce bilan des meilleures ventes plus attractif ? Attention, préparez-vous : je suis une femme, je suis Américaine, j’écris des thrillers, je suis, je suis… ? Freida McFadden, bien évidemment.
Sans surprise, l’autrice américaine occupe les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième places du top 10 avec : La Locataire, La Femme de ménage voit tout, La Femme de ménage, La Femme de ménage t.2 : Les Secrets de la femme de ménage, La Psy et La Femme de ménage t.3 : La femme de ménage se marie.
Elle a vendu respectivement 31.300, 15.448, 15.371, 14.566, 11.947 et 10.336 exemplaires. Serez-vous les prochains sur la liste des acheteurs ? Les traductions des différents romans sont toutes de Karine Forestier, pour J'ai Lu et City.
Heureusement, il reste trois places pour compléter ce classement, occupées par les mêmes titres que la semaine dernière, même si les positions évoluent.
L’orpheline d’Auschwitz d’Anna Stuart, traduit par Marc Sigala (J'ai lu), reste à la 8e place avec 9077 ventes. À la 9e place, Philippe Colin gagne une précieuse position et écoule 8292 exemplaires du Barman du Ritz (Le livre de poche).
Enfin, pour clôturer le top de cette semaine, Les carnets de l’apothicaire, tome 16, de Natsu Hyuuga et Itsuki Nanao (Ki-oon), traduit par Géraldine Oudin, avec 6695 ventes.
Comme chaque semaine, la rédaction met en avant un livre qui a signé la meilleure progression du classement. Le grand gagnant de cette semaine est Te changer toi peut tout changer : ces 5 pièges invisibles qui vous bloquent de Thomas d’Ansembourg (Harper Collins). En quatrième semaine dans le classement, l’ouvrage gagne 88 places et se hisse à la 95e position.
Thomas d’Ansembourg y invite à interroger nos réflexes et nos croyances, souvent responsables des tensions et des blocages que nous rencontrons dans nos vies. Nous pourrions économiser bien des conflits et des souffrances si nous prenions le temps de nous demander ce qui donne véritablement du sens à notre existence, mais aussi ce qui nous pèse, nous inquiète ou nous met en colère.
L’auteur identifie ainsi cinq mécanismes de pensée qui nous enferment dans des habitudes et des modes de vie parfois déshumanisés. En apprenant à les reconnaître et à les dépasser, il propose d’ouvrir la voie à une existence plus consciente et choisie, fondée sur des relations plus profondes avec soi-même et avec les autres.
Ancien avocat et animateur d’une association pour jeunes en difficulté, Thomas d’Ansembourg est psychothérapeute et formateur depuis 1994. Spécialiste de la communication et du développement personnel, il intervient comme conférencier à l’international.
Le marché marque un léger repli cette semaine. Les ventes totalisent 4,70 millions d’exemplaires, contre 4,96 millions en semaine 8. Même mouvement pour le chiffre d’affaires, qui passe de 60,95 millions € à 57,65 millions €.
Les grandes surfaces spécialisées restent le principal moteur avec 2,38 millions d’exemplaires écoulés. Les librairies suivent avec 1,62 million, tandis que les grandes surfaces alimentaires atteignent 0,71 million. En volume, la répartition s’établit ainsi : 51 % pour les grandes surfaces spécialisées, 34 % pour les librairies et 15 % pour l’alimentaire.
En valeur, la hiérarchie reste la même. Les grandes surfaces spécialisées génèrent 29,49 millions €, devant les librairies, à 21,34 millions €, et les GSA, à 6,82 millions €. Cela représente 51 % du chiffre d’affaires pour les grandes surfaces spécialisées, 37 % pour les librairies et 12 % pour les grandes surfaces alimentaires.
