Florence Magnin revisite Alice au pays des merveilles avec la BD La Dernière Alice

L’histoire s’ouvre dans la bibliothèque d’une vieille femme assoupie par un vin chaud, juste après avoir rouvert ce Pays des Merveilles dont elle dit qu’il surprend toujours. La neige tombe dehors. Près du poêle, le chat sur les genoux, le rêve prend le relais.

L’hiver se défait alors en après-midi d’été. Une enfant se réveille sous un arbre, poursuit le chat vers la forêt et découvre qu’elle n’a ni passé ni mémoire. Un seul nom lui revient : Alice. Elle avance donc vers un récit qu’elle croit connaître.

Sauf que l’univers de Lewis Carroll a changé. Des figures nouvelles s’y invitent et le rendent presque infernal. Qui ouvre ainsi un monde qui ne devrait relever que de son créateur ? Des lectrices y projetant leurs fantasmes ? Des personnages venus d’autres œuvres ?

Lewis Carroll lui-même paraît dépassé, gagné par les addictions d’une chenille devenue immense, tandis que le Chapelier fou et le Lièvre de mars suivent sur écran l’arrivée de cette 123e Alice, promise comme les précédentes à disparaître. Reste une question : cette intruse sera-t-elle secourue, ou conduite jusqu’au fond d’un terrier où le rêve pourrait tourner au cauchemar ? Déjà, Alice s’éloigne, robe bleue, tablier blanc, son chat sur les talons.

La Dernière Alice est présentée comme la nouvelle bande dessinée d’une illustratrice au talent immense. Le livre choisit une histoire inédite dans le monde d’Alice au Pays des Merveilles. Les deux albums du diptyque paraîtront dans l’année. L’ensemble est annoncé comme une histoire destinée à toute la famille.

Les éditions Varou nous en proposent un extrait en avant-première :

Florence Magnin dit être entrée dans la bande dessinée en 1990. Sur des scénarios de Rodolphe naissent alors L’Autre Monde, huit albums parus chez Dargaud et Clair de Lune, puis le diptyque Mary la Noire. Vient ensuite l’envie de scénariser seule.

Cette volonté la mène à L’héritage d’Emilie en cinq tomes, puis à Mascarade chez Maghen. Le projet suivant ne trouve pourtant pas d’éditeur et le parcours bifurque. La bande dessinée reste un temps de côté, jusqu’à une rencontre avec Raphaël Tanguy au Festival BD d’Evreux. Elle y retrouve une histoire laissée depuis des années dans un tiroir. Retour aussi pour une histoire gardée longtemps dans un tiroir.

Par Samantha Trapier

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