Loyers des librairies : des parlementaires au secours des commerces de proximité

Déposées à quelques semaines d'intervalle, en fin d'année 2025, les propositions de loi sont présentées sous un intitulé similaire : « Soutenir et valoriser les commerces de proximité ». Leur contenu est aussi le même : le député Laurent Lhardit (Bouches-du-Rhône, Socialistes et apparentés) et la sénatrice Audrey Linkenheld (Hauts-de-France, groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) souhaitent tous deux encadrer les loyers commerciaux.

« De Marseille à Angers, de Poitiers à Bordeaux, de Dunkerque à Lille, ou de Lyon à Dijon, la disparition des commerces de proximité s’accélère partout en France », constatent-ils pour présenter leurs textes.

Ils poursuivent : « La fermeture des commerces alimentaires, d’habillement, de livres, de journaux, de papeterie, de santé, ou encore ceux liés à des consommations plus occasionnelles, impacte gravement les habitantes et les habitants, notamment dans le cœur des villes où leur présence constituait jusqu’à présent une grande partie de l’attractivité. »

Plusieurs phénomènes font pression sur ces commerces de proximité : l’intensification de l’étalement urbain, le développement des grandes surfaces commerciales périphériques, ainsi que le développement du commerce en ligne, faiblement régulé. Le bilan est peu engageant, selon les deux parlementaires : « Entre 2015 et 2020, la France a perdu plus de 10.000 commerces de détail et d’artisanat, passant de 283.000 à 272.000 établissements. »

Selon eux, les actions pour limiter cette érosion sont insuffisantes et, « [e]ntre 2004 et 2024, le taux de vacance moyen des magasins des centres‑villes est passé de 5,94 % à 10,85 %, selon Codata », rappellent-ils.

Un encadrement des loyers commerciaux

Les propositions de loi du député et de la sénatrice agiraient sur les montants des loyers des baux commerciaux, en instaurant un nouveau levier d'encadrement au sein du Code de commerce, calqué sur le modèle du dispositif d’encadrement des loyers locatifs.

Concrètement, le préfet de département fixerait un loyer de référence et un loyer de référence minoré, représentant 25 % de moins que le loyer de référence, en prenant en compte la catégorie du local commercial, le prix au mètre carré de la surface exploitable pour l’activité commerciale, ainsi que le secteur géographique d’implantation du commerce.

Le loyer de référence se baserait sur la moyenne des loyers constatés par un observatoire local des loyers commerciaux, à l’échelle de la commune ou de son établissement public de coopération intercommunale d’appartenance, précise l'article 1er de la proposition de loi.

Le montant du loyer de référence servirait ainsi de limite à la négociation entre le bailleur et le locataire lors de la conclusion du contrat de bail, en donnant par ailleurs la possibilité au locataire de « demander la diminution de son loyer si le loyer de base prévu dans le bail est supérieur au loyer de référence en vigueur à la date de signature de ce contrat ».

Le loyer de référence minoré, pour sa part, serait « applicable pour favoriser l’installation de commerces essentiels d’une surface de moins de 400 mètres carrés [...] en tenant compte des besoins du territoire pour sa vitalité et son animation ». Il s'appliquerait aussi « sans condition de surface pour les locaux situés dans une zone de forte vacance commerciale ».

Taxe foncière et vacance commerciale

L'article 2 des PPL de Laurent Lhardit et Audrey Linkenheld changerait aussi l'économie des commerces de proximité, et notamment des librairies, en supprimant la charge de la taxe foncière au locataire pour en reporter l'acquittement vers le bailleur. Mettre le paiement de la taxe foncière à la charge du locataire « augmente généralement les dépenses des locataires commerciaux de 10 à 15 % », soulignent-ils sur ce point.

Les deux articles suivants donneraient plus de pouvoir aux maires. Le troisième facilite ainsi les modifications du Plan Local d’Urbanisme afin de préserver l'existence des commerces de proximité, mais permettrait également aux édiles « de contrôler davantage l’installation de grandes surfaces commerciales de plus de 400 mètres carrés ». Ils pourraient en effet « subordonner toute opération de cession d’un commerce essentiel d’une surface de moins de 400 mètres carrés au sein de ces secteurs au maintien d’une activité commerciale ou artisanale essentielle ».

Le quatrième article, pour sa part, accorderait « aux maires la possibilité d’engager une procédure visant à contraindre les propriétaires et bailleurs à remettre leurs locaux commerciaux sur le marché locatif lorsque le taux de vacance commerciale de la commune dépasse les 20 % » et quand un local commercial est resté vacant plus de 12 mois. À défaut de réponse du bailleur ou en cas de refus de ce dernier, « la commune peut engager de plein droit [une] procédure de préemption ».

Pour financer les mesures de la loi, si celle-ci est promulguée, les parlementaires visent une augmentation de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État aux collectivités territoriales.

À l'Assemblée nationale, la proposition de loi de Laurent Lhardit est en attente d'un examen en commission des affaires économiques, mais celle d'Audrey Linkenheld, au Sénat, devrait être discutée en séance publique le 25 mars prochain.

Des mesures attendues pour la librairie

Sollicité sur la portée de ces propositions de loi pour les librairies indépendantes, le Syndicat de la Librairie française (SLF) n'a pas donné suite à nos questions. Mais l'organisation patronale réclame depuis longtemps des mesures d'encadrement des loyers.

En 2017, dans un document adressé aux candidats et candidates des élections présidentielle et législatives, le SLF inscrivait ainsi, parmi ses propositions : « Mettre en place un dispositif permettant de contenir la progression des loyers des libraires et faciliter l’intervention des collectivités locales en assouplissant le cadre juridique. »

D'après une étude présentée par le cabinet Xerfi en juin 2024, les loyers représentaient entre 3,4 et 3,6 % des chiffres d'affaires des librairies, selon leur taille. Loin derrière les dépenses en autres achats et charges externes, en frais de personnel ou encore en livres, mais un poste qui menaçait d'augmenter considérablement, en particulier pour les plus petits commerces...

Dans un contexte de repli des ventes de livres et de hausse des charges, et alors que la rentabilité des librairies reste minime — la marge nette moyenne reste autour de 1 % du chiffre d'affaires.

Par Antoine Oury

