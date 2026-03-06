Cahiers troués, livres transformés : une exposition insolite à Paris

L’exposition propose de découvrir une série d’œuvres qui explorent ce qui reste habituellement invisible : l’envers des œuvres, souvent dissimulé ou relégué au second plan, mais qui constitue pourtant un espace révélateur du processus de création.

Cahiers troués, parchemins piqués et livres transformés

Dans l’espace de la Cité Griset, Dominique De Beir rassemble différents objets et supports qu’elle transforme par le travail de la surface. Les visiteurs pourront notamment découvrir cahiers troués, parchemins piqués, encyclopédies insolites, papiers gribouillés ou ornés, cartons rehaussés, mais aussi partitions d’orgue de barbarie métamorphosées et registres de comptabilité malmenés.

Certaines pièces sont présentées avec ou sans cadre, disposées sur des tables ou des lutrins, de manière à mettre en évidence les différentes strates du travail et les traces laissées par les interventions de l’artiste.

Parmi les œuvres exposées figurent notamment Planche dentelle (2026), réalisée à partir d’impacts de peinture et d’encre sur un carton imprimé (146 × 100 cm), ainsi qu’une autre pièce du même titre datée de 2023 (160 × 120 cm). Ces travaux, photographiés par Nicolas Pfeiffer, témoignent de l’attention portée par l’artiste aux marques physiques qui altèrent et transforment la surface.

Travailler la surface du papier

Le travail de Dominique De Beir entend s'inscrire dans une exploration approfondie du matériau. L’artiste intervient directement sur des supports déjà marqués par leur histoire : papiers imprimés, cartons, documents anciens ou registres.

Son approche consiste à pratiquer une série d’actions physiques — scarifier, creuser, abraser — qui font apparaître des traces et des flux colorés, parfois jusqu’à l’usure de la surface. Ce traitement quasi « épidermique » du papier vise à révéler l’épaisseur du support et à rendre visible un arrière-plan habituellement inaccessible.

Cette attention à la matérialité de la surface et à ses transformations constitue le cœur de sa recherche artistique.

Dans la pratique de Dominique De Beir, le livre occupe une place centrale. L’élaboration de livres d’artiste et de livres-objets coexiste avec la peinture, l’installation et le dessin, tout en engageant une temporalité et une logique propres.

Cette dimension collaborative et éditoriale s’est concrétisée en 2011, lorsque l’artiste a cofondé friville-éditions à Friville-Escarbotin, avec plusieurs artistes et acteurs de l’art contemporain : Vincent Côme, Samuel Étienne, Catherine Larré, Olivier Michel, Francine Petit, Denis Pondruel et Philippe Richard.

La structure publie notamment catalogues d’artistes, carnets de recherche et éditions conçues comme des œuvres à part entière, réunissant plasticiens, graphistes, architectes et chercheurs autour du livre comme objet artistique.

Dos, un livre consacré à l’envers des dessins

La parution de l’ouvrage Dos constitue l’un des axes majeurs de l’exposition. Publié par Roven éditions et tiré à 500 exemplaires, le livre rassemble trente-huit dessins issus de différentes périodes de travail de l’artiste. Ces œuvres ont été sélectionnées pour la qualité et l’intérêt de leurs dos, c’est-à-dire de leur face arrière.

Habituellement caché, cet envers révèle pourtant les étapes de fabrication du dessin : traces du travail, ajustements, bricolages, gestes parfois fébriles qui permettent de comprendre comment l’image s’est construite.

L’ouvrage comprend un texte de Marie Cantos, une conception graphique de Stéphanie Guglielmetti, ainsi que des photographies de Nicolas Pfeiffer. Il compte 132 pages, dans un format 32 × 24,5 cm. Sa publication bénéficie du soutien à l’édition du Centre national des arts plastiques (Cnap) pour l’année 2025 et d’un partenariat avec Hopstreet Gallery à Bruxelles et la Galerie Réjane Louin à Locquirec.

Un parcours artistique marqué par les expositions

Née en 1964, Dominique De Beir est diplômée de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Elle vit et travaille entre Paris et la baie de Somme et enseigne aujourd’hui à l’ESADHaR de Rouen.

Depuis les années 1990, son travail a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles. Entre 2021 et 2025, le cycle Accroc et caractère, à dimension rétrospective, s’est déployé dans plusieurs institutions et galeries : Galerie Jean Fournier, Musée des Beaux-Arts de Caen, Centre d’art Les Tanneries à Amilly, Galerie Réjane Louin, Musée départemental de Saint-Riquier et Musée Fabre à Montpellier.

Ses œuvres figurent aujourd’hui dans plusieurs collections publiques et privées, parmi lesquelles les Frac Picardie, Bretagne, PACA et Normandie, la Bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou, le Van Abbemuseum d’Eindhoven, le Musée des Beaux-Arts de Caen, le Musée Fabre, ainsi que les collections Guerlain, Pontailler, Patt et Raja.

En 2018, l’artiste a été nommée au Prix d’honneur AWARE. Une nouvelle exposition intitulée CAASHHHH est annoncée pour 2027 à Labanque, à Béthune.

L’ahah, un lieu dédié à l’expérimentation artistique

L’exposition est organisée par L’ahah, une association engagée dans le soutien à la création contemporaine. De la conception des projets à leur production et leur diffusion, la structure encourage l’expérimentation et le croisement des pratiques artistiques.

Elle développe également des actions de médiation culturelle afin de rendre la création contemporaine accessible à un large public, notamment dans des territoires ou auprès de personnes éloignées de l’offre culturelle.

Pour cela, L’ahah anime plusieurs lieux en Languedoc, à Paris et en région parisienne, tout en organisant des projets hors les murs.

Crédits photo : Dominique de Beir, Oh les beaux livres, rouleau, Ruminatio, détail photo © Tous droits réservés

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com