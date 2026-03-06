Pablo Álvarez remporte le Premio Azorín 2026 avec un premier roman sur l’amour et la liberté

Le livre a été couronné le 5 mars 2026 lors d’une soirée organisée à l’ADDA, l’Auditorio de la Diputación de Alicante. Présenté sous le pseudonyme de Guido Reni et sous le titre initial El camino equivocado (Le mauvais chemin), le manuscrit s’est imposé au terme d’une édition record : 735 romans avaient été soumis au jury, un niveau de participation inédit pour ce concours littéraire.

Sur le fond, La necesidad de amar suit Martí, un jeune homme parti à Rome en 1987 grâce à une bourse afin de travailler sur la figure historique de Beatrice Cenci. Son projet bifurque lorsqu’il rencontre un couple singulier qui bouleverse sa trajectoire intime.

Le roman mêle chronique sentimentale, tension narrative et réflexion sur la mémoire. Il aborde la bisexualité, l’épidémie de sida, la violence de genre et, plus largement, les limites imposées à la liberté individuelle.

À Alicante, Pablo Álvarez a résumé son livre en une formule limpide : « Une grande histoire d’amour qui demeure pour toujours. » Dans ses interventions publiques, l’auteur explique également vouloir raconter une génération persuadée d’avoir conquis la liberté avant de devoir, selon ses mots, « encaisser le choc. »

Il dit aussi vouloir rendre une place narrative à ceux qui sont restés « réduits au silence. » L’idée du roman naît notamment d’un séjour à Rome et d’échanges avec des pensionnaires de l’Académie d’Espagne.

Le jury, composé notamment des écrivains Luz Gabás, Reyes Calderón et Juan Eslava Galán, ainsi que de José Ferrándiz, Jaime Mas et Belén López Celada, a salué une œuvre « enveloppante, surprenante et audacieuse. »

Luz Gabás décrit pour sa part un roman qui « possède une âme », « novateur dans son approche de la sexualité », capable d’ouvrir un débat sans renoncer à l’ampleur romanesque. Cette récompense marque pour Pablo Álvarez une entrée remarquée en fiction après des années passées à accompagner les livres des autres — une trajectoire inversée, rare dans l’écosystème éditorial espagnol.

Le roman La novia de la paz, de Rosario Raro, a reçu le Prix Azorín du roman 2025 et est publié par les éditions Planeta.

Crédits photo : Députation d’Alicante

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com