Scandale dans l’édition manga : Shogakukan suspend plusieurs séries

Ces révélations ont conduit Shogakukan à présenter des excuses publiques, à ouvrir une enquête interne et à faire face à des critiques de plus en plus fortes, y compris de la part d’autres mangakas, certains ayant retiré leurs œuvres de la plateforme Manga One, application de lecture de mangas numériques lancée par l’éditeur en 2014.

Une décision de justice à l’origine de l’affaire

L’affaire a éclaté à la suite d’un jugement rendu le 20 février par le tribunal de district de Sapporo. Le tribunal a estimé qu’un ancien enseignant d’un lycée privé avait abusé de sa position pour agresser sexuellement une ancienne élève et l’a condamné à verser 11 millions de yens de dommages et intérêts (environ 60.000 €).

Le condamné était un mangaka publiant sous le nom de plume Shoichi Yamamoto, auteur de la série Daten Sakusen, auparavant publiée sur Manga One.

Ancien enseignant dans un lycée privé de Hokkaido, Shoichi Yamamoto avait déjà été poursuivi en 2020 pour avoir enfreint la loi relative à la répression des actes liés à la prostitution infantile et à la pornographie mettant en scène des mineurs. Il avait été condamné à une amende de 300.000 yens (environ 1800 €) pour avoir utilisé la plaignante, alors lycéenne, comme sujet.

À la suite de cette affaire, Shogakukan avait mis fin à la sérialisation de Daten Sakusen. Le 1er octobre 2022, la plateforme Manga One avait annoncé que la diffusion de l’œuvre s’achèverait plus tard dans le mois.

Nouvelle série, nouveau nom

Malgré cela, l’entreprise a continué à travailler avec Shoichi Yamamoto. En décembre 2022, un nouveau manga dont il écrivait l’histoire, Jojin Kamen, a été lancé sur Manga One. Il était alors crédité sous un autre pseudonyme, Hajime Ichiro.

Parallèlement, l’ancienne élève avait engagé une procédure civile en juillet 2022 devant le tribunal de district de Sapporo, demandant réparation pour le préjudice psychologique causé par les agressions sexuelles. D’après la décision du 20 février, il a abusé sexuellement de la plaignante alors qu’il était encore son enseignant, à partir de sa première année de lycée, et les violences se sont poursuivies après son diplôme. La jeune femme a ensuite développé un syndrome de stress post-traumatique.

Le tribunal a retenu son argument selon lequel elle avait été victime de « grooming » - un processus de manipulation et de mise sous emprise progressive visant à préparer une victime à des abus -, estimant qu'il avait abusé de sa position de supériorité et avait porté atteinte à son droit à l’autodétermination sexuelle.

Le rôle d’un éditeur de Shogakukan mis en cause

Le jugement mentionne également qu’un éditeur de Shogakukan avait présenté des conditions de règlement dans le cadre de discussions de médiation entre Shoichi Yamamoto et la plaignante. La jeune femme a fait appel le 4 mars.

Si les médias, parmi lesquels The Asahi Shimbun, ont d'abord rendu compte de la décision sans nommer l’ancien enseignant, des informations ont circulé sur les réseaux sociaux identifiant Shoichi Yamamoto comme le défendeur - terme juridique exact dans une procédure civile -, mais aussi comme l’auteur de Jojin Kamen, ce qui a provoqué une vague de critiques.

Le 27 février, Shogakukan a publié un communiqué reconnaissant qu’il n’aurait pas dû être recruté comme auteur dès le départ et a présenté ses excuses à la victime. L’entreprise a indiqué que son département éditorial prenait l’affaire très au sérieux. Shogakukan a annoncé l’arrêt de la diffusion de Jojin Kamen sur Manga One, ainsi que la suspension des expéditions des volumes reliés.

Concernant l’implication de l’éditeur dans les discussions de règlement, l’entreprise a affirmé qu’il s’était contenté de conseiller à Shoichi Yamamoto de prendre un avocat et de préparer un document notarié, ajoutant que les modalités d’un accord avaient déjà été discutées entre les parties. Le lendemain, Shogakukan a indiqué qu’un comité d’enquête comprenant des avocats extérieurs serait constitué afin d’examiner les circonstances du recrutement.

Un second auteur également concerné

La situation s’est encore aggravée le 2 mars, lorsque Shogakukan a révélé avoir aussi recruté un autre auteur ayant un passé judiciaire comme scénariste de la série Seiso no shinrishi sur Manga One. Cet auteur, qui utilise désormais le pseudonyme Miki Yatsunami, est Tatsuya Matsuki, connu pour avoir écrit le manga Act-Age dans le Weekly Shonen Jump de Shueisha.

Tatsuya Matsuki avait été arrêté en août 2020, soupçonné d’attentat à la pudeur, ce qui avait conduit à l’arrêt de la série. Il avait ensuite été condamné à une peine de prison avec sursis. Le département éditorial de Manga One a expliqué avoir décidé de le recruter après avoir confirmé que sa condamnation était définitive, que sa période probatoire était terminée, et qu’il avait manifesté des remords ainsi qu’une volonté d’éviter toute récidive.

Selon Shogakukan, un éditeur l’a rencontré en septembre 2024. Il lui aurait alors fait part de ses forts sentiments de repentir envers la victime, ainsi que des changements intervenus dans son mode de vie et son état d’esprit depuis les faits et depuis la fin de sa probation. Cette rencontre aurait été validée par le rédacteur en chef de l’époque.

Une crise qui s’étend à toute l’entreprise

Le département éditorial a aussi pris en compte l’évaluation du psychologue de l’auteur, qui jugeait sa guérison mentale et sa réhabilitation suffisantes, concluant que son objectif de réinsertion ne devait pas être nié. Parce que Miki Yatsunami craignait que l’usage de son ancien nom ne cause un préjudice secondaire à la victime, lui et le département éditorial ont décidé d’utiliser un nouveau pseudonyme. Shogakukan a précisé que le dessinateur chargé de la série avait été informé de la situation à l’avance.

Bien que certains membres de la rédaction aient été informés de ce recrutement, l’affaire n’a été révélée qu’au cours de l’enquête interne ouverte après le cas Shoichi Yamamoto. L’entreprise a expliqué avoir décidé de rendre ces informations publiques avec l’accord de Yatsunami. Dans un communiqué, le département éditorial de Shogakukan a reconnu qu’il aurait dû faire preuve d’une considération plus attentive envers les victimes et a présenté ses excuses. La publication de Seiso no shinrishi a été suspendue temporairement à partir du 2 mars.

Shogakukan a annoncé la mise en place d’un comité tiers chargé de revoir son processus de recrutement des auteurs et son niveau de sensibilisation aux droits humains. Face à la série de révélations, l’entreprise a reporté la cérémonie du Shogakukan Manga Award de l’exercice 2025, initialement prévue le 3 mars, et annulé d’autres événements organisés sous son égide.

L’affaire touche directement Manga One, dans un contexte de forte croissance du marché japonais du manga numérique. D’après l’Institute of Publishing Science, ce marché est passé de 88,7 milliards de yens en 2014 (environ 540 millions €) à 527,3 milliards de yens en 2025 (environ 3,2 milliards €).

