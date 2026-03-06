À Fécamp, la librairie Le Chat Pitre change de mains

Le 26 novembre 1999, Claire Lamotte accueillait les premiers visiteurs au 1 quai Bérigny à Fécamp, dans la librairie qu’elle venait de créer : Le Chat Pitre. Au fil des années, l’établissement s’est développé. L’espace de vente a progressivement triplé, tandis que l’offre s’élargissait au-delà du livre : jeux, papeterie ou encore objets cadeaux.

La librairie s’est également inscrite dans la vie culturelle de la ville. Parmi les initiatives figure notamment un salon du livre jeunesse organisé avec la ville de Fécamp, le Festival du Chat Kili qui lit.

Après plus de deux décennies d’activité, Claire Lamotte a choisi de transmettre la librairie. Depuis le 1er mars 2026, celle-ci est reprise par Cécile Allanic et Laurent Menez, deux professionnels du secteur culturel originaires de Bretagne et arrivés de Mayenne.

Une reprise accompagnée

La transition se fait progressivement. Claire Lamotte accompagne ainsi les nouveaux responsables jusqu’au mois de juin, notamment sur les aspects de gestion.

« On a poussé la porte de la librairie, et avec Claire Lamotte ça a été une très belle rencontre. On s’est tout de suite retrouvés sur les valeurs », racontent les repreneurs. La transmission s’effectue donc « tout en douceur », avec un passage de relais pensé pour préserver l’identité du lieu.

L’équipe reste également en place : Clémence, Karine, Jonathan et Salomé poursuivent l’activité aux côtés des nouveaux libraires.

L'équipe du Chat Pitre.

Avant de reprendre la librairie, Cécile Allanic et Laurent Menez ont suivi une formation à l’École de la librairie. Leur projet a par ailleurs bénéficié du soutien de l’Adelc (Association pour le développement de la librairie de création) et du Centre national du livre.

Un lieu hybride entre livres et objets

Dès leur première visite, les nouveaux responsables ont été frappés par la singularité du lieu.

« Ce qu’on a apprécié dès le début, c’était une caverne d’Ali Baba », explique Cécile Allanic. La librairie attire un public varié : certains viennent pour les livres, d’autres pour les objets. Et parfois, les frontières se brouillent.

« On discute avec les clients, on entend souvent : “Vous n’allez pas trop changer de choses ?” Il y a quelque chose de l’institution. Les gens viennent pour le lieu. Ils entrent, ils ressortent avec quelque chose… ou pas. »

Cette diversité fait partie de l’équilibre économique de la librairie. Environ 25 % de l’activité repose sur des produits hors livre (papeterie, jeux ou cartes postales).

Pour les repreneurs, l’enjeu consiste à faire dialoguer ces différents univers. « Le hors livre crée une première porte d’entrée. Pour quelqu’un qui ne lit pas forcément, pousser la porte d’une librairie peut impressionner. Ici, il arrive que des visiteurs venus pour un objet repartent avec un livre — et que des lecteurs fassent le chemin inverse. », explique Laurent Menez. L’idée est donc de faire cohabiter objets et ouvrages, dans des espaces où les deux se répondent.

Cette activité suppose aussi de développer d’autres réseaux professionnels et de nouveaux fournisseurs. Un travail supplémentaire — logistique, réception, organisation — mais qui fait désormais partie du fonctionnement de l’établissement.

Deux parcours dans la culture

Avant cette reconversion, Cécile Allanic travaillait comme directrice des affaires culturelles. Une expérience qui lui apporte aujourd’hui des compétences en gestion, en partenariat et en administration.

Laurent Menez, lui, était comédien et codirecteur d’une fabrique artistique. Son travail consistait notamment à mettre en valeur des textes littéraires, un parcours qui trouve un prolongement naturel dans l’univers de la librairie.

Tous deux dirigent désormais la librairie avec l’appui des trois libraires expérimentés déjà en poste.

La librairie poursuit également son programme de rencontres avec des auteurs. Le 14 mars 2026 à 15h, Stanislas Petrosky viendra présenter Derrière la chair (La Manuf, 2026). Une seconde rencontre est prévue le 28 mars à 15h, avec Jennifer Richard autour de son roman Chemin des falaises (Grasset, 2026).

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com