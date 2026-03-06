En Chine, célébrer l'héritage de Liu Xiaobo conduit en prison

La sentence a été prononcée le 13 février dernier, envoyant l'écrivain et journaliste Zan Aizong en prison pour les trois prochaines années. Lui et Zou Wei, militant pro-démocratie ont été condamnés pour « avoir cherché à provoquer des conflits et troublé l'ordre public ».

Ce délit, qui correspond à l'article 293 du Code pénal de la République populaire de Chine, est régulièrement convoqué pour restreindre les libertés civiles, et plus particulièrement la liberté de manifester ainsi que la liberté d'expression.

Cette condamnation incarne la volonté répressive du gouvernement chinois, qui s'acharne à faire taire toute contestation du régime ou défense des droits humains. Zan Aizong et Zon Wei ont en effet été interpelés en juillet 2024, après une cérémonie d'hommage à l'écrivain et Prix Nobel de la Paix Liu Xiaobo, lui-même décédé des suites d'un cancer du foie aggravé par sa détention à la prison de Jinzhou dans la province de Liaoning, à partir de 2010 — il avait été condamné à 11 années d'enfermement en 2009.

Il reste une figure particulièrement influente en Chine, pour les militants pro-démocratie. Liu Xiaobo est devenu une personnalité centrale du mouvement après sa participation aux manifestations de la place Tian'anmen à Pékin, en 1989, mais surtout avec la rédaction de la Charte 08, un manifeste détaillant des mesures d'amélioration des droits humains dans le pays ou d'instauration d'un fonctionnement plus démocratique du régime.

Xiaobo avait reçu le Prix Nobel de la Paix en 2010, alors qu'il venait d'entrer en prison. Plusieurs de ses ouvrages sont disponibles en France, dont La philosophie du porc et autres essais (traduit par Jean-Philippe Béja, Gallimard) et Vivre dans la vérité (traduit par Jean-Philippe Béja, Jérôme Bonnin, Hervé Denès, Guilhem Fabre, Marie Holzman, Geneviève Imbot-Bichet, Célia Lévi et Jean Lévi, Gallimard).

Défendre l'expression pacifique

Dans un communiqué, l'organisation PEN International réclame la libération « immédiate et inconditionnelle » de Zan Aizong, soulignant que son emprisonnement incarne « la répression permanente des voix dissidentes en Chine et l'intolérance des autorités vis-à-vis d'actes, même symboliques, de célébration ».

« L'emprisonnement de Zan Aizong pour avoir salué, de manière pacifique, la vie de Liu Xiaobo, souligne le recours constant de la Chine à des accusations pénales vagues et imprécises, afin de réduire au silence les écrivains dissidents et effacer la mémoire collective. Personne ne devrait être emprisonné pour un acte pacifique de commémoration », a déclaré Ma Thida, présidente du Comité des écrivains en prison de PEN International.

Pour l'organisation aussi, la défense de l'héritage de Liu Xiaobo revêt une importance particulière : il fut en effet président de l'Independent Chinese PEN Center (ICPC) entre 2003 et 2007, organisme de défense des auteurs chinois dont le siège se trouvait alors en Suède — il est désormais installé aux États-Unis.

Selon le Freedom to Write Index de l'année 2024, un rapport établi par l'organisation non gouvernementale américaine PEN America, la Chine est le pays du monde qui emprisonne le plus d'écrivains, avec 118 auteurs et autrices derrière les barreaux.

Photographie : Un hommage à Liu Xiaobo, à proximité du parc de Tamar, à Hong Kong, en 2017 (illustration, Etan Liam, CC BY-ND 2.0)

