Rhône : les Éditions du Poutan mises en liquidation

En redressement judiciaire depuis le mois de décembre 2024, les Éditions du Poutan, installées à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ont été liquidées. Créée en 2010, la maison compte environ 300 titres à son catalogue, dont des ouvrages historiques et centrés sur le patrimoine, mais aussi des romans et des livres jeunesse.
Le 06/03/2026 à 11:01 par Antoine Oury
Le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société Nouvelles Éditions du Poutan le 15 janvier dernier, a appris ActuaLitté. La structure avait été placée en redressement judiciaire en fin d'année 2024.
Maison d’édition indépendante installée en Beaujolais, à Villefranche-sur-Saône, les Éditions du Poutan ont commencé leurs activités en 2010, en développant un catalogue d'abord orienté vers les ouvrages portant sur l'histoire locale.
À LIRE - SF, humour noir, esprit contestataire : bienvenue “En Pleine Goule”
Petit à petit, la maison d'édition avait élargi ses horizons : « Notre catalogue, volontairement éclectique, propose des ouvrages mêlant histoire locale, patrimoine, littérature, arts, récits de vie et mémoire collective. Nous publions des textes d’auteurs passionnés, curieux du monde qui les entoure, et soucieux de transmettre une vision vivante et accessible de leur territoire », indiquait la structure sur son site.
Dirigées par Jacques Branciard, les Éditions du Poutan affichaient un chiffre d'affaires de 31.700 € en 2020, avec un bilan tout juste à l'équilibre. Une recapitalisation de la structure a eu lieu en 2023, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur.
Nous avons tenté de joindre le dirigeant de la maison d'édition, qui n'a pas donné suite.
Par Antoine Oury
Deux auteurs normands lancent En Pleine Goule, une structure associative consacrée aux littératures de l’imaginaire. Derrière ce « manoir d’édition », Rodolphe Guerra, professeur de français, et Thierry Mulot, médecin généraliste et gériatre, veulent publier romans, nouvelles et illustrations d’auteurs amateurs mais passionnés. Leur projet : défendre une ligne éditoriale mêlant science-fiction, fantastique et humour noir, tout en proposant des livres accessibles et un fonctionnement associatif où chaque euro est réinvesti dans de nouvelles publications.
05/03/2026, 12:03
AC Media annonce l’arrivée de Fanny Salomon au poste de directrice de la fabrication. Elle rejoint ainsi le groupe qui réunit les maisons Ki-oon, Lumen et Mana Books, et évoque un nouveau rôle qui prolonge un parcours construit au fil des années dans les métiers de la production éditoriale et graphique.
05/03/2026, 11:25
Le Groupe Lefebvre annonce la nomination de Philippe Blécon en qualité de directeur administratif et financier Groupe et membre du comité exécutif, à compter du 2 mars 2026. Il reporte directement à Julien Tanguy, directeur général du Groupe Lefebvre, qui opère en France sous la marque Lefebvre Dalloz.
03/03/2026, 11:58
Le monde des lettres québécoises perd l’un de ses artisans majeurs. L’éditeur, professeur et écrivain André Vanasse est décédé le 26 février 2026 à l’âge de 83 ans, des suites de la maladie d’Alzheimer. Figure centrale du paysage littéraire depuis les années 1960, il aura consacré sa vie à défendre, structurer et faire rayonner la littérature québécoise.
27/02/2026, 17:44
La Belle Ouvrage est une nouvelle maison d’edition indépendante fondée par Julie Alinquant, ancienne directrice de production des éditions Bragelonne et Ynnis, et César Bastos, responsable de l’agence de communication RED5. Leur volonté est de créer un pont entre les grands classiques de la littérature et des artistes contemporains en pleine ascension, dans des éditions d’exception, de véritables objets d’art et de décoration, dont les étuis s’exposent comme des tableaux. Projet porté par La Belle ouvrage
27/02/2026, 09:40
Ça a commencé comme ça L’écriture chez moi, ça remonte à l’enfance. Des poèmes d’abord, et puis, au début de ma vie d’adulte, deux romans. Mais cela faisait plusieurs années que ça m’avait quitté. J’en avais profité pour faire grandir mes deux petits garçons et continuer à enseigner la littérature à mes élèves. Ça me donnait déjà largement de quoi m’occuper, je vous assure... Projet porté par Isabelle Soulard.
27/02/2026, 09:35
Nicolas Rabeau rejoint les éditions Larousse, au poste de responsable éditorial au sein de leur département Beaux Livres. Il a officialisé sa nomination en remerciant Carine Girac-Marinier pour sa confiance ainsi que l’équipe qui l’accueille, évoquant déjà « plein de beaux projets en cours ».
25/02/2026, 18:02
La suppression d'une réponse donnée par l'auteur et universitaire Jean-Yves Mollier à la question du journaliste Éric Dupuy, dans un entretien accordé à Livres Hebdo, a agité les professions de la presse et du livre. Les propos de l'historien évoquaient la gouvernance de Lagardère, propriété de Vincent Bolloré, et les cas d'ingérences au sein de maisons du groupe. Michel Lanneau, direction de la publication, assure que la réponse a été escamotée pour des raisons éditoriales, et en aucun cas suite à des pressions.
25/02/2026, 15:35
Claude Wilson est décédé le samedi 21 février, à l’âge de 78 ans, des suites d’un arrêt cardiaque. Entré chez Wilson & Lafleur en 1965, il en avait assumé la présidence-direction générale au cours des quarante dernières années, marquant durablement l’histoire de la maison d’édition juridique.
25/02/2026, 12:19
Du 9 au 31 mars 2026, le Printemps des Poètes déploie sa 28e édition autour du thème « Liberté. Force vive, déployée ». À cette occasion, la manifestation s'associe à Rue du monde pour publier une anthologie jeunesse Mes premiers poèmes pour la liberté, l’égalité et la fraternité. En parallèle, elle propose également l’album J’ai droit à la poésie !, deux ouvrages qui s’inscrivent dans la dynamique éducative et thématique de cette édition consacrée à la liberté.
24/02/2026, 16:43
On connaissait Désarmer Bolloré, Stop Bolloré ou encore Déborder Bolloré, mais la direction de la revue professionnelle Livres Hebdo semble plutôt adhérer à Ménager Bolloré. Un entretien avec l'auteur et professeur émérite d'histoire contemporaine Jean-Yves Mollier, consacré à l'histoire du groupe Hachette Livre, a été amputé, après mise en ligne, d'une réponse évoquant les interventions de Nicolas Sarkozy dans la ligne éditoriale de Fayard. La direction du titre n'a pas fourni d'explications.
24/02/2026, 16:21
À Ottawa (Odàwàg), une nouvelle maison d’édition s’apprête à entrer en librairie. zOleVara (éditions du ré·elle), fondée le 7 avril 2025, lancera ses premières publications en mars 2026, en collaboration avec Harmonia Mundi. La structure, bilingue français-anglais, revendique une orientation généraliste structurée autour de trois axes : le vivant, le réel et les femmes.
24/02/2026, 10:18
Fondées en 1986 par Danielle Dastugue, les éditions du Rouergue fêtent donc en 2026 leurs quatre décennies d'existence. Un anniversaire quelque peu terni, pour l'instant, par des perspectives incertaines pour la très marquante collection d'albums jeunesse de la maison, suspendue depuis quelques mois. Un collectif d'auteurs et d'autrices, accompagnés de professionnels du livre et de l'édition, tente d'obtenir des garanties quant à la pérennité du catalogue historique.
23/02/2026, 15:32
David Strepenne rejoint le groupe Terre Neuve en tant que directeur commercial et marketing, nouvelle entité issue de la restructuration de l’ancien groupe Humensis, après son rachat par Albin Michel.
20/02/2026, 13:19
Pegasus Manga France, société de HarperCollins Publishers, annonce la nomination de Mehdi Benrabah au poste de directeur éditorial. Cette décision s’inscrit dans une stratégie de développement à long terme visant à structurer l’activité éditoriale du groupe et à accompagner le renouveau de la marque Kazé sur le marché français.
20/02/2026, 12:32
Placée en redressement judiciaire en décembre 2025, la maison d'édition Petit à Petit sera finalement reprise par le groupe Hachette Livre (Lagardère Publishing, Louis Hachette Group). Une conclusion qui incarne la fragilité de l'édition indépendante et la prédation des mastodontes du secteur, en capacité de s'endetter pour absorber et ainsi asseoir un peu plus leur domination.
20/02/2026, 11:01
La maison d’édition Skira annonce la création d'une nouvelle collection intitulée Milestones. L'éditeur centenaire consacre cette série aux artistes vivants majeurs de notre temps. Les trois premiers volumes sont dédiés à Alex Katz, William Kentridge et Georg Baselitz.
19/02/2026, 12:27
Née à Paris, les éditions au hasard s’installent dans le paysage éditorial comme une maison de fiction portée par Amaury Joubert et Paul Giraud-Hanin. La création, annoncée le 27 janvier 2026, pose un principe simple et lisible : publier à dessein ce que l’on découvre... au hasard. L’éditeur revendique d’emblée une sélection littéraire exigeante, construite autour d’une relation forte avec les lecteurs.
18/02/2026, 16:29
« Le magazine de BD qui va bientôt se téléporter », annonce Charlotte mensuel sur la couverture de son numéro 13, le dernier prévu pour cette revue consacrée au 9e art. Au lendemain de l'annonce de la liquidation judiciaire de la société éditrice, Les Bons Pères de famille, un message a été envoyé aux contributeurs et contributrices des projets de financement participatif associés, promettant un nouveau titre « à l'étude ».
18/02/2026, 11:51
Le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) accueille, au sein du collège des éditeurs de livres de son conseil d’administration, le directeur général adjoint du Pôle Éducation du groupe Albin Michel, Thomas Massin. Celui-ci remplace Guillaume Montégudet, qui fut par ailleurs président du CFC entre juillet 2024 et décembre 2025.
18/02/2026, 09:23
Une nouvelle maison d’édition fait son entrée dans le paysage littéraire : Les Belles Personnes, fondée par Florence Lécuyer au sein du groupe Combo Éditions. Avec ce label dédié aux textes inspirants et aux récits de transformation, l’éditrice revendique une ligne tournée vers la quête intérieure et la dimension spirituelle de l’existence.
17/02/2026, 15:22
80 ans après sa publication, le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, fera l’objet d’une édition événement, illustrée et animée par le studio MinaLima, connu pour avoir façonné l’univers graphique des films Harry Potter. La parution, annoncée comme mondiale, est prévue le 2 avril chez Gallimard Jeunesse, avec une sortie simultanée en 22 langues.
16/02/2026, 16:46
Ce livre est une exploration visuelle et culturelle du hamac à travers les continents. Objet familier mais méconnu, il est ici abordé sous des angles inédits : à la croisée de l’histoire, des cultures, de l’artisanat, des bienfaits, de l’art et des usages insolites. Ludique, documenté, chaleureux, ce livre s’adresse à tous ceux qui aiment voyager avec les yeux. Une campagne portée par Régine Cenci.
16/02/2026, 11:15
Les éditions Actes Sud annoncent l’arrivée de trois nouveaux collaborateurs au sein de leur direction commerciale et de leur service de diffusion. Ces recrutements, présentés comme une étape stratégique, visent à renforcer et enrichir les liens de la maison avec les libraires et l’ensemble des partenaires de la chaîne du livre.
13/02/2026, 14:00
Depuis le 2 février 2025, Élise Rouyer a rejoint l’équipe de Fluide Glacial en tant qu’éditrice bande dessinée. Une arrivée qui ressemble à l’aboutissement d’un long clin d’œil professionnel : « Depuis 2012, Élise Rouyer et Clément Argouarc’h [rédacteur en chef de Fluide Glacial, NdR] plaisantaient à chaque rencontre : “Et si on bossait ensemble chez Fluide Glacial ?” », partage Bamboo Édition, qui détient aujourd’hui Fluide Glacial.
12/02/2026, 15:42
La maison d’édition Le Tripode annonce l’arrivée d’une nouvelle autrice à son catalogue : Charlotte Monsarrat. Son roman, Le Livre de Sève, qui paraîtra le 5 mars, entraîne le lecteur dans un univers végétal et oppressant, où deux sœurs tentent d’échapper à un monde clos. Le mois sera également marqué par la parution d’un nouveau volume de Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa, ainsi qu’une biographie consacrée à Edgar Hilsenrath, dont on célèbre le centenaire de la naissance.
12/02/2026, 12:09
Les éditions du Cherche Midi publieront en janvier 2028 En dessous du volcan, chef-d’œuvre de Malcolm Lowry, dans une nouvelle traduction confiée à Claro. Le roman paraîtra dans la collection « Lot 49 », relancée pour l’occasion.
11/02/2026, 17:33
Églantine Gabarre prendra la tête des éditions Paulsen à compter du 2 mars, nous confirme la maison. Elle succédera à Isabelle Parent, et supervisera une équipe de 12 salariés répartis entre les bureaux de Paris et de Chamonix.
09/02/2026, 16:33
Figure incontournable de l’ésotérisme éditorial grand public, Patricia Darré poursuit la structuration de son parcours professionnel avec Mickaël Palvin fondateur de l’agence Héraklès, apprend ActuaLitté. Après plus d’une décennie de succès commerciaux et éditoriaux, la médium numéro 1 des ventes en France confie désormais la gestion de l’ensemble de ses droits à l'agent littéraire, professionnel aguerri du marketing culturel et de l’édition.
06/02/2026, 17:05
Les éditions Steinkis annoncent la nomination d’Anne-Charlotte Velge au poste de Directrice éditoriale, après une année 2025 marquée par une forte croissance. Arrivée dans la maison en août 2023, elle pilotera le programme éditorial de 2026, axé sur le développement du roman graphique de non-fiction et sur plusieurs projets de coédition structurants.
04/02/2026, 16:37
La maison d'édition Maison Pop (groupe Les Nouveaux Éditeurs) s'associe avec la plateforme de streaming spécialisée dans l'horreur, le thriller et le fantastique Shadowz autour d'une nouvelle collection, Obscur. Évidemment centrée sur les récits horrifiques, cette proposition s'ouvre sur Strandling de James Brogden, traduit par Cécile Chartres, en librairie le 25 février prochain. Derrière ce partenariat, un échange d'expertises et de visibilité, au service d'un genre qui sort peu à peu de l'ombre.
04/02/2026, 13:10
À l'Assemblée nationale, le député du Rassemblement national Julien Guibert (Nièvre) a déposé une proposition de loi pour instaurer une classification indicative des ouvrages destinés aux jeunes enfants et aux adolescents. Quand l'extrême droite s'essaie à l'encadrement de la création et de l'édition, les professionnels du livre s'inquiètent d'ores et déjà des possibles conséquences, en cas d'adoption.
03/02/2026, 12:20
Autres articles de la rubrique Métiers
La librairie indépendante Le Chat Pitre, installée à Fécamp depuis 1999, a été reprise le 1er mars 2026 par Cécile Allanic et Laurent Menez. Les deux nouveaux libraires succèdent à Claire Lamotte, fondatrice du lieu, qui accompagne la transition jusqu’en juin. Une transmission progressive pour cet établissement bien ancré dans la vie culturelle locale.
06/03/2026, 11:58
L'écrivain et journaliste chinois Zan Aizong a été condamné, par un tribunal de Hangzhou (Chine), à une peine de trois années de prison pour « avoir cherché à provoquer des conflits et troublé l'ordre public ». Avec le militant pro-démocratie Zou Wei et d'autres personnes, Zan Aizong avait rendu hommage à l'œuvre et à l'engagement de l'écrivain et militant des droits humains Liu Xiaobo (1955-2017), en juillet 2024.
06/03/2026, 11:50
Marie Marchal et Agathe Freyburger, respectivement employées de la Librairie Gutenberg depuis 2018 et 2021, reprendront l'établissement à travers une société dédiée, Gut, ouverte fin février. Elles succèdent à Françoise Laot, propriétaire depuis 2011, et entendent bien prolonger et s'inscrire dans l'histoire de cette librairie emblématique de Strasbourg.
06/03/2026, 10:49
Un tueur en série, une bande d'ados téméraires et un drame terrible. Dans ce polar aux allures de film de « found footage », Christophe Penalan mélange les genres artistiques qui ont marqué sa jeunesse et dresse le portrait d'une Amérique d'aujourd'hui. Une Amérique violente, qui divise les communautés et déchaîne les pulsions.
05/03/2026, 17:49
Tombée sous le charme de Fécamp, Cécile Juteau lui prépare une belle déclaration d'amour, avec l'ouverture prochaine d'une librairie spécialisée en bien-être et médecine douce, Esprit libre. Installé au 11 bis, place du général Leclerc, le commerce explorera ces thématiques, en proposant aussi café ou thé à sa clientèle.
05/03/2026, 13:19
Pour la première fois, Amazon apparaît comme le premier commerçant d’Europe dans le classement annuel établi par le cabinet Retail Cities. L’étude examine les principaux acteurs de la distribution sur le continent, qu’il s’agisse de chaînes de magasins, de plateformes d’e-commerce ou encore de services de livraison de repas.
05/03/2026, 13:05
Le romancier portugais António Lobo Antunes est mort le 5 mars 2026 à Lisbonne, à l’âge de 83 ans. Considéré comme l’un des plus grands écrivains de langue portugaise de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, il laisse derrière lui une œuvre dense, traduite dans de nombreuses langues, tandis que l'écrivain était souvent évoqué parmi les possibles candidats au Prix Nobel de littérature.
05/03/2026, 12:08
Catherine Pégard a choisi son directeur de cabinet, en misant sur un habitué du ministère de la Culture : Luc Allaire, qui était jusqu'à présent son secrétaire général, depuis 2020. Stéphane Lagier, administrateur de l'État, a pris sa place au secrétariat général, par intérim.
05/03/2026, 09:33
Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 4 mars, la ministre de la Culture Catherine Pégard a proposé la nomination de Stéphane Lagier comme secrétaire général du ministère, par intérim. Il remplace Luc Allaire, appelé à son cabinet.
04/03/2026, 16:10
Installée depuis 25 ans au sein de la Cité Radieuse de Marseille, la librairie Rupture & Imbernon s'est engagée dans un plan de continuation, validé dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Alexandre Sap, gérant de l'enseigne et de la maison d'édition Imbernon depuis février 2022, assure que la structure « va mieux que bien » et que la librairie « ne mourra pas ».
04/03/2026, 16:01
Au 4 mars 2026, Thotario ouvre sa campagne de financement participatif sur WE DO GOOD, sous le nom du porteur COMVERSE. La proposition s’inscrit dans le « partage de revenus » : les contributeurs financent l’amorçage et perçoivent, ensuite, une fraction du chiffre d’affaires reversée à chaque trimestre, selon les conditions du contrat, sur une durée annoncée de cinq ans.
04/03/2026, 15:58
La polémique autour du roman de dark romance Corps à cœur prend un nouveau tournant judiciaire. Après les accusations d’« apologie de la pédophilie » formulées par la Haute-commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, l’autrice de l’ouvrage a déposé une plainte pour diffamation. Interrogé par ActuaLitté, le cabinet de la responsable politique indique maintenir ses propos.
04/03/2026, 14:23
Interbibly, centre de ressources du livre et du patrimoine écrit en Grand Est, annonce la 13e édition de l'opération « Auteurs en lycées », du 9 mars au 22 mai 2026. Huit auteurs et autrices interviendront dans des établissements du territoire, afin d'aborder des thématiques contemporaines avec les élèves.
04/03/2026, 14:04
Mardi 3 mars à 20 heures, Emmanuel Macron a pris la parole depuis son bureau de l’Élysée pour s’exprimer sur la guerre opposant Israël et les États-Unis à l’Iran, un conflit qui attise les tensions dans l’ensemble du Moyen-Orient. Lors de cette allocution, le président de la République a précisé la position de la France et annoncé plusieurs mesures, notamment pour assurer la sécurité des ressortissants français et renforcer la présence militaire française dans la zone. Sur son bureau, un ouvrage, et pas n'importe lequel...
04/03/2026, 11:52
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est amenée à se pencher sur le fonctionnement des organismes de gestion collective (OGC), et plus particulièrement leur utilisation des sommes récupérées via différents mécanismes, comme le droit de copie ou le droit de prêt. Dans des conclusions rendues le 26 février, l'avocat général estime que le droit européen est plutôt permissif en la matière, « à condition que les titulaires de droits reçoivent, directement ou indirectement, une compensation équitable et une rémunération appropriée ».
04/03/2026, 11:11
À Nagasaki, deux camphriers rescapés de la bombe atomique deviennent le point de départ d’une enquête intime et sensible. Dans Les Arbres de Nagasaki, Véronique Brindeau mêle mémoire, nature et histoire pour suivre la trace de ces arbres survivants, témoins silencieux des blessures du XXe siècle. Un récit méditatif sur le temps, la résilience et notre attention au vivant.
03/03/2026, 18:33
Le groupe japonais Media Do Holdings a annoncé l’acquisition de l’éditeur américain Seven Seas Entertainment pour un montant de 80 millions de dollars, soit environ 74 millions d’euros. L’opération est menée par sa filiale californienne Media Do International et doit être finalisée d’ici la fin du mois. Cette transaction constitue l’un des mouvements les plus importants observés ces dernières années sur le marché du manga en langue anglaise.
03/03/2026, 18:22
En Italie, la lecture chez les plus jeunes inverse les tendances de l'industrie. En 2025, le secteur progresse en valeur et maintient les volumes, quand le marché général recule. À Bologne, éditeurs et institutions placent l’accès aux livres au cœur des politiques publiques, de la petite enfance aux adolescents, avec des programmes dédiés aux crèches et une réflexion internationale sur la formation des futurs lecteurs.
03/03/2026, 16:39
Présentée comme la Maison des écritures et des paysages, la Villa Valmont, inaugurée en avril 2023 dans la métropole de Bordeaux, à Lormont (Gironde), développe depuis un programme fait de résidences d'artistes, mais aussi de médiations auprès de différents publics. Un projet culturel fragilisé par les baisses des subventions, dans un contexte économique difficile.
03/03/2026, 13:22
À Madrid, un million d’euros tombe sur la table et change l’échelle des prix littéraires espagnols. Aena, gestionnaire d’aéroports détenu majoritairement par l’État, annonce la création du Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, destiné à distinguer la meilleure œuvre de fiction publiée en 2025 dans l’aire hispanophone. Dotation annoncée : 1 000 000 € pour le lauréat, 30 000 € pour chacun des finalistes. Presque aussi bien que Roland Garros !
03/03/2026, 10:46
Dans un pays où les banques alimentaires font désormais partie du paysage quotidien, une nouvelle forme de précarité, plus silencieuse mais tout aussi dévastatrice, s’est installée : la famine culturelle. Au Royaume-Uni, l’écart se creuse entre les enfants entourés de bibliothèques fournies et ceux pour qui posséder un livre relève du luxe inaccessible. Devant un constat d’urgence, une mobilisation d’envergure répare ce lien rompu avec l’écrit.
03/03/2026, 10:02
Dans une communication aux acteurs culturels, l'équipe du Pass Culture a confirmé un budget de 62 millions € pour la part collective du dispositif. Le montant sera réparti sur les deux périodes scolaires de l'année 2026, de janvier à août, puis de septembre à décembre. L'année dernière, le budget réservé à cette part collective s'était avéré insuffisant face aux demandes, débouchant sur un gel des dépenses.
03/03/2026, 09:36
Clément Oubrerie est décédé le 1er mars 2026. Gallimard Bande dessinée nous a annoncé la nouvelle en exprimant « la grande tristesse » d’apprendre la disparition d’un « dessinateur, auteur de bande dessinée et inestimable compagnon de route ».
02/03/2026, 17:48
L’écrivain américain Dan Simmons est mort le 21 février 2026 à Longmont, dans le Colorado. Né le 4 avril 1948 à Peoria dans l'Illinois, il aura traversé plus de quatre décennies de littérature en refusant les frontières : science-fiction, horreur, roman historique, polar, uchronie. Son œuvre, traduite dans de nombreux pays, lui a valu les plus hautes distinctions du champ de l’imaginaire, du Prix Hugo au World Fantasy Award, en passant par les Prix Locus et Bram Stoker.
02/03/2026, 12:45
Le 5 février 2026, à Villahermosa, la question des bibliothèques publiques remonte à la surface dans une série de déclarations officielles. La secrétaire de la Culture de Tabasco, Aída Elba Castillo Santiago, est on ne peu plus explicite : « Inopérantes. » Dans l’État mexicain, elle mentionne plus de 560 bibliothèques publiques recensées, dont « près de 60 » hors service.
01/03/2026, 08:38
À Karnataka (État du sud-ouest de l'Inde, en bordure de la mer d’Arabie), les bibliothèques publiques engagent une inflexion attendue de longue date. Une ordonnance du Department of Public Libraries met fin aux plafonds de prix qui limitaient les acquisitions et autorise désormais l’achat d’ouvrages à forte demande, notamment des best-sellers et des guides de préparation aux concours.
28/02/2026, 16:39
À Kyiv, au 5, rue Teatralna, la librairie My Bookshelf s’est réveillée dans un brouillard brûlant. Dans la nuit du 16 février 2026, une conduite du système de chauffage a cédé dans la colonne montante : de l’eau très chaude a jailli du mur, la vapeur a envahi la pièce, les rayonnages ont pris l’eau. Conséquences prévisibles : eau chaude et vapeur font rarement bon ménage avec les livres...
28/02/2026, 10:23
Début avril, plusieurs auteurs des plus identifiés occuperont les tables des libraires. Didier Daeninckx revient au roman, huit ans plus tard, David Foenkinos proposera son nouveau roman, Patti Smith proposera du Pain des anges, tandis qu'un certain Jamy Gourmaud signera son premier roman d’aventures. Frédéric Beigbeder est formel : Ibiza a beaucoup changé.
27/02/2026, 18:18
La présidente de la célèbre librairie parisienne L’Écume des Pages, Félicité Herzog, a démissionné de ses fonctions. Elle évoque des désaccords avec Vivendi, propriétaire de l’établissement depuis fin 2023.
27/02/2026, 17:33
Depuis la fin du premier mandat de Donald Trump, les États-Unis sont traversés par une vague de censures et de retraits d'ouvrages des bibliothèques publiques ou scolaires. Circonscrite à certains États républicains, elle pourrait désormais s'étendre à l'ensemble du pays, après le dépôt d'une proposition de loi visant la littérature « proposée aux enfants de moins de 18 ans affichant des contenus sexuellement explicites ».
27/02/2026, 13:50
Dans les allées des supermarchés américains, le petit livre souple, glissé autrefois entre magazines et confiseries, disparaît. Le mass-market paperback — format poche bon marché, standardisé autour de 4 x 7 pouces (10,2 × 17,8 cm)— recule au point de perdre son principal canal : ReaderLink, premier distributeur vers les grandes surfaces, aéroports et drugstores, cesse progressivement sa diffusion. Un basculement structurel serait en cours.
27/02/2026, 12:25
L'Élysée a officialisé, ce jeudi 26 février, la composition du gouvernement, sur proposition du Premier ministre Sébastien Lecornu. À l'issue de ce remaniement et après la démission de Rachida Dati, Catherine Pégard prend ses quartiers rue de Valois. Longtemps présidente de l'établissement public du château de Versailles, elle était la conseillère culture d'Emmanuel Macron depuis septembre 2025.
27/02/2026, 09:41
Le tribunal correctionnel de Paris a condamné Alain Soral à deux ans d’emprisonnement assortis d’un mandat d’arrêt, notamment pour association de malfaiteurs, dans le cadre du procès lié à la chaîne Telegram « Axe de la Résistance ».
26/02/2026, 18:33
Dans les Pentes de la Croix-Rousse, les murs parlent souvent politique. Mais depuis la mort de Quentin Deranque, jeune militant identitaire de 23 ans décédé après une agression en marge d’un événement à Sciences Po Lyon, les inscriptions apparues dans le quartier ont ravivé des tensions anciennes. Parmi les cibles : la librairie autogérée La Plume Noire, lieu emblématique de la mouvance libertaire lyonnaise.
26/02/2026, 18:11
Le mardi 10 mars 2026, à l’initiative du Centre national du livre (CNL), la France sera invitée à interrompre le cours de sa journée pour lire pendant quinze minutes. Organisé en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et l’ensemble de ses partenaires, le Quart d’heure de lecture national célèbre cette année sa cinquième édition.
26/02/2026, 17:22
