Rhône : les Éditions du Poutan mises en liquidation

Le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société Nouvelles Éditions du Poutan le 15 janvier dernier, a appris ActuaLitté. La structure avait été placée en redressement judiciaire en fin d'année 2024.

Maison d’édition indépendante installée en Beaujolais, à Villefranche-sur-Saône, les Éditions du Poutan ont commencé leurs activités en 2010, en développant un catalogue d'abord orienté vers les ouvrages portant sur l'histoire locale.

À LIRE - SF, humour noir, esprit contestataire : bienvenue “En Pleine Goule”

Petit à petit, la maison d'édition avait élargi ses horizons : « Notre catalogue, volontairement éclectique, propose des ouvrages mêlant histoire locale, patrimoine, littérature, arts, récits de vie et mémoire collective. Nous publions des textes d’auteurs passionnés, curieux du monde qui les entoure, et soucieux de transmettre une vision vivante et accessible de leur territoire », indiquait la structure sur son site.

Dirigées par Jacques Branciard, les Éditions du Poutan affichaient un chiffre d'affaires de 31.700 € en 2020, avec un bilan tout juste à l'équilibre. Une recapitalisation de la structure a eu lieu en 2023, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur.

Nous avons tenté de joindre le dirigeant de la maison d'édition, qui n'a pas donné suite.

Photographie : Les Éditions du Poutan

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com