The Testaments, le roman de Margaret Atwood en série sur Disney+

Paru en français en 2019 dans une traduction de Michèle Albaret-Maatsch aux éditions Robert Laffont, le roman Les testaments se présente comme une suite de La Servante écarlate, 15 ans après les événements de l'œuvre. Toujours signé par Margaret Atwood, il s'est écoulé à plus de 150.000 exemplaires en France, tous formats confondus.

De nouveaux personnages sont au cœur de l'action de cette série, qui compte à son casting Chase Infiniti, Lucy Halliday, Ann Dowd ou encore Rowan Blanchard. La première saison compte 10 épisodes.

L'adaptation des Testaments avait été annoncée dès 2019, dans la foulée du succès critique et public remporté par La Servante écarlate.

Margaret Atwood elle-même laissait une grande liberté aux équipes pour ce portage audiovisuel : « Ce que je leur ai donné, à cette salle pleine d'auteurs où l'entrée est strictement interdite — y compris pour moi —, c'est un tout nouveau terrain de jeu, avec de nouveaux personnages », expliquait-elle. « L'histoire des personnages de la série est ouverte, c'est donc à Bruce et à son équipe de décider de la manière dont ces personnages seront introduits. »

