Face au “modèle économique planétaire mortifère” d'Amazon, “unissons-nous

Amazon au Festival du livre de Paris : ce sera toujours NON

Et donc, le 10 février dernier, l’entreprise Amazon annonce être partenaire du Festival du livre de Paris, pour son édition 2026 qui se tiendra du 17 au 19 avril.

Dans son communiqué, l’entreprise s'érige en grande défenseuse de la richesse éditoriale, de l’accessibilité de la culture en ruralité, de la création et de la défense de l’emploi.

Prétention d’une ironie crasse : Amazon, bébé d'un patron de la tech états-unienne actuellement occupé à vider des organes de presse de tout ce qui pourrait ne pas être complètement fasciste, est une machine à buter du libraire, à invisibiliser de l’auteurice et de l'éditeurice, à aggraver la situation d’une économie déjà extrêmement précaire.

Si la présence de l’entreprise au Festival n’est pas nouvelle (ce privilège dure depuis 2012 où un stand faisant la promotion de la Kindle avait fleuri parmi les autres à grand renfort de pub. Et malgré un boycott en 2013 en raison des « problèmes d'image », rebelote en 2014), la sinistre période actuelle donne une autre teinte à cet effort d’entrisme.

Le 2 mars, Syndicat de la librairie française (SLF) annonce se désengager du festival et appelle tous les professionnels du livre et lecteur.ices à faire de même. Suit un tollé de protestations, des tribunes commencent à circuler. Finalement, le 4 mars, le Syndicat national de l’édition (SNE), organisateur de l’événement, annule le partenariat.

Si nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision, il n’est pas inutile de rappeler ici pourquoi.

Amazon, c’est (entre autres) :

Un impact direct et très concret sur le milieu de l’édition et de la librairie : concurrence déloyale, engorgement éditorial, délitement des relations auteurices/éditeurices avec une certaine conception trompeuse de l’auto-édition, usage massif de l’IA…

Une pompe à aides publiques : De 2010 à 2022, 4,7 milliards $ d'aides publiques à travers le monde, selon ActuaLitté. L’immense majorité de ces aides provient des États-Unis : 4,1 milliards $, sous la forme d’allégements fiscaux. Mais les aides perçues par-delà les frontières ne manquent pas non plus. En Allemagne, 15,6 millions $ pour un entrepôt à Leipzig. 10,44 millions $ en Écosse. Dans les Asturies en Espagne, 5,1 millions $ ou encore, près de Lyon, un entrepôt qui a bénéficié de 1,3 million $ de soutien en 2012.

De l’évasion fiscale à gogo : non contente de boire ces aides publiques jusqu’à la lie, l’entreprise n’en reverse pas une goutte, rappelle Attac France : annuellement, 1000 milliards d’euros échappent à l’impôt au sein de l’Union Européenne, selon une commission d’enquête du Parlement européen. Le fisc français réclamait donc, en 2012, 198 millions d'euros à Amazon, au titre des arriérés d'impôts, des pénalités de retard et des intérêts, rapporte l'agence de presse Reuters. En cause, les exercices fiscaux de 2006 à 2010, au cours desquels Amazon est accusé d'avoir pratiqué l'optimisation fiscale. Des sommes colossales qui ne nourriront donc pas les budgets publics.

Répression syndicale et surveillance des salariés : selon Mediapart, « Le 27 décembre dernier, la Cnil a condamné Amazon à payer une amende de 32 millions d’euros pour avoir mis en place un “système de surveillance” des salariés “excessivement intrusif”. »

Des suppressions de postes massives pour favoriser la course à l’IA : selon Mediapart également.

Un modèle d’automatisation zéro libraire : « En 2018, Amazon avait annoncé le lancement d’une technologie révolutionnaire qui allait ouvrir la voie à la réalisation du rêve de tous les commerçants : le magasin sans employés. Cinq ans plus tard, le géant états-unien a annoncé en catimini qu’il faisait marche arrière sur l’usage de cette technologie appelée “Just Walk Out” », selon Mediapart toujours.

Mais Amazon, c’est aussi un flirt entre Jeff Bezos et Trump : Bezos finance le documentaire Melania (75 millions de dollars) alors qu’il s’apprête à licencier des centaines de journalistes du Washington Post dont il est propriétaire, qui laisse craindre un glissement de l’info vers une forme de propagande.

Un modèle économique planétaire mortifère du point de vue écologique et social, des accointances politiques fascisantes, une pratique assidue de l’évasion fiscale… Tout le contraire de ce que nous souhaitons défendre.

Travailleuses et travailleurs de la chaîne du livre, lectrices et lecteurs, citoyennes et citoyens conscient-es que ni les monopoles, ni les multinationales n’assureront la diversité de l’offre culturelle et la pérennité de nos métiers, nous demandons au SNE et à la direction du Festival du livre de Paris de s’abstenir, à l’avenir, de toute collaboration avec Amazon.

De notre côté, nous continuerons à sensibiliser le public à ces enjeux car, soyons lucides, Amazon et les autres grands groupes tels qu’Hachette, et les milliardaires à leur tête, continueront d’étendre leur influence et de défendre leurs intérêts économiques et idéologiques partout où ils pourront.

Pour la défense de métiers, pour une création libre et indépendante, pour une société égalitaire, antifasciste et inclusive, unissons-nous.

Morgane Girard

Grégoire Damon

Collectif TENIR !

Fondé début 2025 dans le sillage de l'initiative Désarmer Bolloré, le collectif TENIR ! rassemble une dizaine de libraires, bibliothécaires et poètes de Lyon et environs. Au-delà du mouvement de boycott, il entend être un lieu d'engagement citoyen à partir des métiers du livre.

Alerter le public sur la crise que traverse la chaîne du livre du fait de la concentration de l'édition et de la diffusion, relayer informations et initiatives pour unir les luttes de la France entière et plus si affinités, mener collectivement une réflexion sur nos métiers en favorisant les rencontres entre acteurs et actrices peu habitués à échanger, développer des réseaux parallèles de création et de diffusion afin de construire un monde du livre indépendant, humaniste et antifasciste, sont quelques-uns de nos buts.

Nous organisons notamment des soirées d'échanges et de débats accompagnés, des contre-rentrées littéraires, accompagnées de performances poétiques faisant mettant en avant la création et l'édition indépendantes.

Le collectif TENIR ! est présent sur Facebook, sur Instagram et peut être contacté par mail : collectiftenir@gmail.com.

