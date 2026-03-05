Une périlleuse chasse au monstre immortalisée à la caméra

Un tueur en série, une bande d'ados téméraires et un drame terrible. Dans ce polar aux allures de film de « found footage », Christophe Penalan mélange les genres artistiques qui ont marqué sa jeunesse et dresse le portrait d'une Amérique d'aujourd'hui. Une Amérique violente, qui divise les communautés et déchaîne les pulsions.
Le 05/03/2026 à 17:49 par Auteur invité
05/03/2026 à 17:49
Je me souviens de ces soirées d'été où, avec deux de mes plus fidèles amis, nous nous enfermions dans la cave – heureusement chauffée – du domicile parental de l'un d'eux, où nous déposions un ordinateur sur une chaise modeste, au centre de ce vaste sous-sol, et autour duquel nous disposions trois autres sièges qui nous étaient destinés.
Certes, le son et l'image de l'ordinateur ne valaient pas ceux des grandes salles de cinéma que nous aimions aussi fréquenter, mais ces nombreuses « soirées films » nous procuraient un bonheur simple, nourrissaient notre imaginaire et nous éloignaient des petits tracas de la vie lycéenne.
Puis on a répété l'opération les samedis soirs. Et quand les parents étaient absents, on s'octroyait le droit de monter au salon, où l'ordinateur était connecté à l'écran de la télévision. Avec ces films à petit budget, on rêvait grand. C'est lors de ces soirées que j'ai découvert les productions dites de « found footage », comme si l'action était capturée à l'aide d'une caméra à l'épaule et que le réalisateur avait récupéré les images de ce documentaire factice pour tout mettre bout à bout. Un tour d'illusionniste.
Le controversé et traumatisant Cannibal Holocaust ; les excellents Projet Blair Witch, REC et Cloverfield ; l'inoubliable Paranormal Activity... Autant de films qui ont donné un coup de frais au genre de l'horreur.
Mon livre L'Ogre de Red Creek est un modeste hommage à ces films qui ont marqué ma jeunesse, en reprend les codes tout en s'inspirant du cinéma de Spielberg, de ces fictions comme Les Goonies ou Super 8 mettant en scène une bande de copains qui partent au devant du danger, la fleur au fusil.
Mais s'il peut humblement s'imaginer comme un film, mon livre reste un livre. Car les bons polars, qu'ils soient français, américains, britanniques ou islandais, ont au moins autant bercé ma jeunesse et ma vie que le septième art. Les deux sont chez moi intimement liés puisque ce qui m'a donné l'envie d'écrire, ce sont ces idées de scénario, ces pitches que j'avais rassemblés au fil des années sur un document précieusement gardé, qu'il m'arrive encore d'alimenter.
À l'instar de mon premier roman Eden : L'Affaire Rockwell, l'histoire se déroule aux États-Unis. Pourquoi là-bas, me demanderiez-vous peut-être, alors que j'ai vécu toute ma vie dans ma très chère France ? Est-ce donc une obsession, une folie des grandeurs ? Je vous répondrais d'abord que non, que pourquoi pas, après tout, qu'un livre sert aussi à voyager, à s'évader ; puis que tout est possible de l'autre côté de l'Atlantique, même le pire. Surtout le pire d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui.
Lorsqu'un fait divers aussi sordide que fascinant se produit ou qu'un tueur en série fait parler de lui, vous conviendrez qu'on a tendance à se dire : « Ah oui, mais c'est aux États-Unis… » ; sous-entendu : « Ce pays de fous », n'est-ce pas ? Pour y être allé, j'ai pu constater que le pays de l'Oncle Sam est aussi beau qu'effrayant. Même s'il finit par en développer un, ce livre n'est pas parti d'un propos. Il est parti d'une idée, d'un « Et si… ».
En dire davantage serait lui mettre une balle dans le pied. Souvenez-vous seulement, au moment d'ouvrir la première de couverture, qu'en tant que passionné de polar et de cinéma, j'aime les retournements de situation de dernière minute, les twists finaux qui vous renversent le cerveau. Ceux qui ont lu mon premier livre l'auront constaté, les apparences sont souvent trompeuses, alors là encore, méfiez-vous en.
Christophe Penalan
Né en 1990 à Morlaix, Christophe Penalan a suivi des études de journalisme à Nice. Au cours de sa carrière, il a collaboré avec plusieurs titres de la presse française, parmi lesquels La Dépêche du Midi, Le Télégramme, La Voix du Nord et Le Courrier de l’Ouest. Dans ces différentes rédactions, il a couvert des sujets variés, allant des festivals de musique aux faits divers, sans oublier le sport, l’une de ses grandes passions.
Aujourd’hui, il exerce comme reporter sportif au sein du journal Ouest-France. Ses nombreux déplacements et pérégrinations ont nourri chez lui un goût prononcé pour l’évasion et les horizons lointains. Parallèlement, son intérêt pour les thrillers américains, qu’il apprécie pour leurs constructions narratives complexes, comparables à des Rubik’s cubes, l’a conduit à se lancer dans l’écriture.
Cette passion s’est concrétisée avec la publication de son premier roman, Eden, l’Affaire Rockwell, paru en 2024 aux Éditions Viviane Hamy, dans la collection Chemins Nocturnes. L'Ogre de Red Creek est paru le 4 mars 2026.
Paru le 04/03/2026
416 pages
Flammarion
22,90 €
