Yvonne Jean-Haffen : la peintre bretonne sort enfin de l’ombre

Ce 4 mars 2026 paraît une biographie très attendue consacrée à l’artiste Yvonne Jean-Haffen. Publié chez Flammarion, l’ouvrage de l’historienne et biographe Geneviève Haroche-Bouzinac accompagne l’ouverture de l’exposition « Yvonne Jean-Haffen. De l’Ombre à la lumière » à la Maison-musée qui porte son nom à Dinan.

Peintre, graveuse, céramiste et décoratrice, Yvonne Jean-Haffen (1895-1993) s’impose au début du XXᵉ siècle dans un monde artistique encore peu ouvert aux femmes. Parisienne de naissance mais profondément attachée à la Bretagne, elle construit une œuvre libre et foisonnante, loin des écoles. Aquarelle, gravure, fresque, céramique ou illustration : elle explore les techniques avec la même exigence.

Son regard se pose sur le vivant. Fleurs, paysages marins, animaux, artisans ou scènes de pardons bretons nourrissent une œuvre attentive aux gestes et aux traditions, à une époque où ces mondes commencent déjà à disparaître.

Lauréate du prix Goncourt de la biographie pour son livre consacré à Madame de Sévigné, Geneviève Haroche-Bouzinac retrace aussi une histoire intime. Celle d’une femme partagée entre deux hommes : son mari Édouard Jean et le peintre Mathurin Méheut, dont elle fut l’élève et la complice. Entre loyauté et passion, Yvonne Jean-Haffen ne choisit pas. L’art devient alors sa véritable liberté.

Installée à Dinan dans sa maison de la Grande Vigne, elle pensait y protéger son œuvre. Aujourd’hui encore, la lumière traverse la verrière de l’atelier comme au temps où elle peignait.