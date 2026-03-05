L'incroyable destin de la famille Vargas Llosa

Le concours Miss Pérou USA est une franchise destinée aux femmes d’origine péruvienne vivant aux États-Unis. Chaque année, il sélectionne une représentante qui peut ensuite participer au concours Miss Pérou, dont la gagnante représente le pays à Miss Univers.

Le concours se déroulera à Salt Lake City dans l'Utah, deux jours avant l’anniversaire du célèbre romancier péruvien, qui aurait célébré son 90e anniversaire le 28 mars.

Une héritière au parcours cosmopolite

Ariadna Vargas Llosa est la fille de Gonzalo Vargas Llosa, haut fonctionnaire du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), et de Josefina Said, d’origine chilienne. Née à Madrid de parents péruviens, elle a grandi dans un environnement international, passant son enfance entre l’Europe et les États-Unis.

Elle a effectué une partie de sa scolarité dans des internats en Suisse avant de poursuivre ses études aux États-Unis, où elle s’est formée aux relations publiques et au marketing à Boston. Elle a ensuite complété cette formation par un master en Fashion Management à Madrid. Elle partage sa vie entre Dubaï et New York, où elle développe ses activités professionnelles dans les domaines de la mode et de l’entrepreneuriat créatif. Une It girl.

Contrairement à plusieurs membres de sa famille, Ariadna Vargas Llosa n’a pas choisi la voie de la littérature ou du journalisme. Elle s’est orientée vers l’univers de la mode et de la création. Elle a notamment fondé Beau Street Shop, une plateforme dédiée à la mode durable qui met en avant l’artisanat et le travail fait main, avec l’objectif de promouvoir des créateurs issus de différents pays et de valoriser les savoir-faire traditionnels.

Selon les organisateurs du concours Miss Pérou USA, Ariadna Vargas Llosa incarne ainsi « la femme péruvienne moderne », combinant identité culturelle affirmée, créativité et vision internationale.

D'autres Vargas Llosa se sont illustrés dans des champs variés de la vie intellectuelle et culturelle. Álvaro Vargas Llosa, fils aîné de l’écrivain, est ainsi connu comme journaliste et analyste politique. Luis Llosa, cousin de Mario Vargas Llosa, s’est quant à lui fait un nom dans l’industrie du cinéma en tant que réalisateur à Hollywood.

D’autres membres de la famille exercent également des activités dans des domaines tels que la photographie, la diplomatie ou encore la recherche académique.

Une héritière d’une dynastie intellectuelle latino-américaine

Mais la figure la plus célèbre de la famille reste le grand-père d'Ariadna, Mario Vargas Llosa, figure majeure du « boom » latino-américain aux côtés de Gabriel García Márquez et Julio Cortázar, prix Nobel de littérature en 2010 pour une œuvre romanesque qui explore les structures du pouvoir et les tensions sociales en Amérique latine.

Auteur de romans majeurs comme La ville et les chiens, La maison verte, Conversation à La Cathédrale ou La fête au Bouc, Vargas Llosa fut aussi essayiste, journaliste et homme politique, allant jusqu’à se présenter à l’élection présidentielle péruvienne de 1990.

Le romancier a été élu en novembre 2021 à l’Académie française. Il appartenait déjà à l’Académie péruvienne de la langue depuis 1977 et siégeait également à l’Académie royale espagnole depuis 1994. Il devenait alors le premier écrivain admis sous la Coupole sans avoir jamais publié d’ouvrage en français. Il a également dépassé la limite d’âge prévue par les statuts de l’institution, fixée à 75 ans, avec un écart de plus de dix ans. Ces exceptions témoignent de la volonté très largement partagée des académiciens de l’accueillir parmi eux.

L’Académie française n’avait par ailleurs plus compté de lauréat du prix Nobel de littérature parmi ses membres depuis François Mauriac, qui en fit partie entre 1933 et 1970. Décédé en 2025 à Lima à l’âge de 89 ans, il laisse derrière lui une œuvre considérée comme l’une des plus importantes de la littérature mondiale contemporaine.

Une histoire familiale digne d’un roman

À noter, la mère de Gonzalo Vargas Llosa, père d'Ariadna Vargas Llosa donc, est Julia Urquidi, tante par alliance et première épouse de Mario Vargas Llosa, décédée en 2010.

Née en 1926 et plus âgée de dix ans que l’écrivain, elle avait épousé Vargas Llosa à la fin des années 1950, malgré l’opposition de sa famille. Leur relation avait inspiré au romancier l’un de ses livres les plus connus, La Tante Julia et le Scribouillard, un récit en partie autobiographique.

La publication du roman ne fut toutefois pas du goût de Julia Urquidi. Désireuse de raconter sa propre version de l’histoire, elle publia à son tour Ce que le petit Vargas n’a pas dit. L’ouvrage ne connut cependant pas le même retentissement que celui de l’écrivain péruvien. Après leur séparation, Mario Vargas Llosa s’est ensuite remarié avec Patricia Llosa... nièce de Julia Urquidi. Une sacrée famille, en somme.

