Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Vie littéraire

L'incroyable destin de la famile Vargas Llosa

La littérature et les concours de beauté se croisent rarement. Pourtant, un nom prestigieux de la culture mondiale pourrait bientôt apparaître sur une scène inattendue : celle d’un concours national de beauté. Candidate à Miss Pérou USA 2026, Ariadna Vargas Llosa, petite-fille du prix Nobel Mario Vargas Llosa, pourrait bien ajouter un nouveau chapitre à une saga familiale déjà riche en rebondissements...

Le 05/03/2026 à 18:22 par Hocine Bouhadjera

| 1 Partages

Publié le :

05/03/2026 à 18:22

Hocine Bouhadjera

1

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Le concours Miss Pérou USA est une franchise destinée aux femmes d’origine péruvienne vivant aux États-Unis. Chaque année, il sélectionne une représentante qui peut ensuite participer au concours Miss Pérou, dont la gagnante représente le pays à Miss Univers.

Le concours se déroulera à Salt Lake City dans l'Utah, deux jours avant l’anniversaire du célèbre romancier péruvien, qui aurait célébré son 90e anniversaire le 28 mars.

Une héritière au parcours cosmopolite

Ariadna Vargas Llosa est la fille de Gonzalo Vargas Llosa, haut fonctionnaire du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), et de Josefina Said, d’origine chilienne. Née à Madrid de parents péruviens, elle a grandi dans un environnement international, passant son enfance entre l’Europe et les États-Unis.

Elle a effectué une partie de sa scolarité dans des internats en Suisse avant de poursuivre ses études aux États-Unis, où elle s’est formée aux relations publiques et au marketing à Boston. Elle a ensuite complété cette formation par un master en Fashion Management à Madrid. Elle partage sa vie entre Dubaï et New York, où elle développe ses activités professionnelles dans les domaines de la mode et de l’entrepreneuriat créatif. Une It girl.

Contrairement à plusieurs membres de sa famille, Ariadna Vargas Llosa n’a pas choisi la voie de la littérature ou du journalisme. Elle s’est orientée vers l’univers de la mode et de la création. Elle a notamment fondé Beau Street Shop, une plateforme dédiée à la mode durable qui met en avant l’artisanat et le travail fait main, avec l’objectif de promouvoir des créateurs issus de différents pays et de valoriser les savoir-faire traditionnels.

Selon les organisateurs du concours Miss Pérou USA, Ariadna Vargas Llosa incarne ainsi « la femme péruvienne moderne », combinant identité culturelle affirmée, créativité et vision internationale.

D'autres Vargas Llosa se sont illustrés dans des champs variés de la vie intellectuelle et culturelle. Álvaro Vargas Llosa, fils aîné de l’écrivain, est ainsi connu comme journaliste et analyste politique. Luis Llosa, cousin de Mario Vargas Llosa, s’est quant à lui fait un nom dans l’industrie du cinéma en tant que réalisateur à Hollywood.

D’autres membres de la famille exercent également des activités dans des domaines tels que la photographie, la diplomatie ou encore la recherche académique. 

Une héritière d’une dynastie intellectuelle latino-américaine

Mais la figure la plus célèbre de la famille reste le grand-père d'Ariadna, Mario Vargas Llosa, figure majeure du « boom » latino-américain aux côtés de Gabriel García Márquez et Julio Cortázar, prix Nobel de littérature en 2010 pour une œuvre romanesque qui explore les structures du pouvoir et les tensions sociales en Amérique latine. 

Auteur de romans majeurs comme La ville et les chiens, La maison verte, Conversation à La Cathédrale ou La fête au Bouc, Vargas Llosa fut aussi essayiste, journaliste et homme politique, allant jusqu’à se présenter à l’élection présidentielle péruvienne de 1990. 

Le romancier a été élu en novembre 2021 à l’Académie française. Il appartenait déjà à l’Académie péruvienne de la langue depuis 1977 et siégeait également à l’Académie royale espagnole depuis 1994. Il devenait alors le premier écrivain admis sous la Coupole sans avoir jamais publié d’ouvrage en français. Il a également dépassé la limite d’âge prévue par les statuts de l’institution, fixée à 75 ans, avec un écart de plus de dix ans. Ces exceptions témoignent de la volonté très largement partagée des académiciens de l’accueillir parmi eux. 

À LIRE - Mario Vargas Llosa, une odyssée littéraire péruvienne

L’Académie française n’avait par ailleurs plus compté de lauréat du prix Nobel de littérature parmi ses membres depuis François Mauriac, qui en fit partie entre 1933 et 1970. Décédé en 2025 à Lima à l’âge de 89 ans, il laisse derrière lui une œuvre considérée comme l’une des plus importantes de la littérature mondiale contemporaine. 

Une histoire familiale digne d’un roman

À noter, la mère de Gonzalo Vargas Llosa, père d'Ariadna Vargas Llosa donc, est Julia Urquidi, tante par alliance et première épouse de Mario Vargas Llosa, décédée en 2010.

Née en 1926 et plus âgée de dix ans que l’écrivain, elle avait épousé Vargas Llosa à la fin des années 1950, malgré l’opposition de sa famille. Leur relation avait inspiré au romancier l’un de ses livres les plus connus, La Tante Julia et le Scribouillard, un récit en partie autobiographique.

La publication du roman ne fut toutefois pas du goût de Julia Urquidi. Désireuse de raconter sa propre version de l’histoire, elle publia à son tour Ce que le petit Vargas n’a pas dit. L’ouvrage ne connut cependant pas le même retentissement que celui de l’écrivain péruvien. Après leur séparation, Mario Vargas Llosa s’est ensuite remarié avec Patricia Llosa... nièce de Julia Urquidi. Une sacrée famille, en somme.

Crédits photo : Mario Vargas Llosa (Hreinn Gudlaugsson, CC BY-SA 4.0)

 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Sicile : les pompiers sauvent 400 livres rares d’une bibliothèque au bord du gouffre

Quand la terre cède, les habitants ne sont pas les seuls à sauver : une fois à l'abris, restent les murs et ce qu'ils abritent. À Niscemi, des pompiers ont mené une opération d’une précision extrême pour extraire des ouvrages rares d’une bibliothèque menacée par un glissement de terrain. Capteurs, drones, percements et interventions brèves : un véritable film catastrophe...

03/03/2026, 14:44

ActuaLitté

Le Quart d’heure de lecture 2026 s’invite en librairie... et dans le RER

Le Centre national du livre (CNL) et la collection Librio des Éditions Flammarion s’associent à l’occasion du Quart d’heure de lecture national, organisé le 10 mars 2026. Cette cinquième édition vise à encourager chacun à consacrer quinze minutes par jour à la lecture. Douze ouvrages courts, vendus entre 2 et 3 €, seront mis en avant en librairie, tandis que la SNCF relaiera l’opération dans les rames du RER C au début du mois de mars. 

24/02/2026, 13:11

ActuaLitté

Le Guide Michelin Voyage & Cultures dévoile ses nouvelles étoiles 2026

Le Guide Michelin Voyage & Cultures a révélé son palmarès 2026, distinguant cette année 149 sites d’une, deux ou trois étoiles pour leur attractivité et leur singularité. Une annonce attendue par les acteurs du tourisme en France comme à l’international.

23/02/2026, 12:58

ActuaLitté

Cheval de Feu 2026 : 6 romans en français pour célébrer le Nouvel An lunaire

Le Nouvel An lunaire 2026 a débuté ce 17 février 2026 et les festivités s’achèvent le mardi 3 mars 2026, avec la Fête des Lanternes, point final traditionnel du cycle. L’année 2026 s’inscrit sous le signe du Cheval de Feu. Cataclop, Cataclop, Cataclop... En librairie, l’entrée dans l’année neuve s’accompagne d’un retour aux textes qui circulent : romans traduits, voix diasporiques, histoires portées par la mémoire familiale, la route, le foyer.

22/02/2026, 10:32

ActuaLitté

Londres : un rooftop café au cœur d’une bataille sur la liberté d’expression

Dans la London Library, on entre d’ordinaire sur la pointe des pieds. Bois ciré, poussière savante, silence épais comme un velours ancien. Mais derrière les façades de St James’s Square, un autre bruit monte : celui d’une querelle moins feutrée où un café sur le toit, un ascenseur et quelques tracts interdits fissurent l’image d’un sanctuaire des lettres. Ici, l’architecture devient affaire de pouvoir, et le règlement, matière inflammable.

21/02/2026, 10:29

ActuaLitté

Le Salon de l’agriculture 2026 inaugure une librairie éphémère inédite

Pour la première fois de son histoire, le Salon international de l’agriculture accueille une librairie éphémère. Baptisé AGRI’LIBRAIRIE, cet espace inédit fait son apparition à l’occasion de cette 63e édition, organisée du 21 février au 1er mars 2026 à Paris Expo Porte de Versailles.

20/02/2026, 17:15

ActuaLitté

En 2025, les ventes de Bible ont explosé chez les 18/24 ans : la 5Gvangile

Quelque chose frémit dans les rayons irlandais. En 2025, 29.755 Bible ont trouvé preneur, soit une hausse de 11 % en un an et un sommet inédit depuis 2013. Le chiffre détonne dans un pays souvent présenté comme en voie de sécularisation accélérée. Et la surprise de que les 18-24 ans sont devenus le moteur inattendus de cette poussée. Qui pour Osée une interprétation ? 

19/02/2026, 12:38

ActuaLitté

Crue de la Charente : le Musée de la bande dessinée contraint de fermer, comme en 2021

La montée spectaculaire des eaux de la Charente frappe de plein fouet Angoulême. Dans un message publié le 14 février, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image annonce la « fermeture exceptionnelle du Musée de la bande dessinée et de la Librairie de la bande dessinée, et ce jusqu’à nouvel ordre, en raison de la montée de la crue de la Charente et des intempéries ».

18/02/2026, 17:02

ActuaLitté

80 ans du Petit Prince : La Poste dévoile une série spéciale de quatre timbres

À l’occasion du 80e anniversaire de la première édition du Petit Prince, La Poste émet, le 30 mars 2026, une planche de quatre timbres à l’effigie du héros imaginé par Antoine de Saint-Exupéry. Une manière de saluer un texte devenu, au fil des décennies, un classique incontournable de la littérature française.

18/02/2026, 10:32

ActuaLitté

Le club de lecture de Dua Lipa fait escale à Paris

Le 25 février prochain, Dua Lipa posera ses livres au bar De Vie, dans le 2e arrondissement de Paris, pour une édition parisienne de son club de lecture Service95. Entre échanges d’ouvrages et atelier de céramique, la pop star poursuit l’extension d’un projet littéraire lancé il y a trois ans, devenu l’un des prolongements les plus singuliers de son univers artistique. Avec une question centrale : sera-t-elle présente ?

16/02/2026, 12:52

ActuaLitté

Les clubs de lecture silencieux : un succès qui fait pourtant du bruit

À Darmstadt, un jeudi soir de fin de mois, les lecteurs entrent, s’installent, coupent les notifications, ouvrent leur livre. Le principe tient en une formule nette : « Se réunir pour lire ensemble. Mais chacun pour soi. En silence. »

12/02/2026, 16:37

ActuaLitté

Une romance à sentir : les Éditions &H misent sur une couverture olfactive

Et si l’on lisait aussi avec le nez ? Les Éditions &H annoncent la parution, en avril 2026, d’In My Pistachio Era d’Emily Collins, présenté comme le premier roman de romance en France doté d’une couverture olfactive.

11/02/2026, 17:20

ActuaLitté

Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir

Sous les arcades strictes de la Place des Vosges, la pierre surveille, le vent glisse, et la ville consomme. Puis, au ras du sol, un îlot résiste. Une nappe, des piles instables, du papier vécu. Là, Bachir installe son territoire fragile. Il parle doucement, mais ses gestes tranchent. Il récupère, il sauve, il remet en circulation ce que d’autres abandonnent.

09/02/2026, 16:24

ActuaLitté

À l'aéroport de Singapour, la bibliothèque Star Wars avec bras robotisé intrigue

À Singapour, la bibliothèque éphémère Star Wars installée par la National Library Board (NLB) au Terminal 3 de Changi aura fonctionné du 6 août 2025 au 24 janvier 2026, avec plus de 2 000 ouvrages, environ 380 titres, et une offre numérique associée. Aujourd’hui, la question ne porte plus sur l’effet d’annonce. Elle porte sur ce que l’expérience a révélé.

08/02/2026, 09:47

ActuaLitté

Fan de Heated Rivalry, le maire de New York provoque une émeute en bibliothèque

À New York, une prise de parole du maire Zohran Mamdani a déclenché un afflux vers le prêt numérique. Lors d’un point presse lié à une tempête de neige, l’élu a invité les habitants à rester chez eux et a recommandé la romance Heated Rivalry, de Rachel Reid, disponible en livre numérique et en livre audio via la New York Public Library (NYPL). Il a déclaré : « Profitez de l’offre de notre bibliothèque publique qui donne un accès gratuit à Heated Rivalry. »

07/02/2026, 22:46

ActuaLitté

Lausanne : la fresque géante de Philippe Druillet introuvable depuis 2003

À Lausanne, une fresque monumentale associée à Philippe Druillet a quitté un mur… avant de disparaitre des radars. Utopia — motif de vaisseau spatial déployé sur environ 200 m² — a longtemps occupé la façade d’un immeuble de l’avenue de Béthusy, au niveau de la place de l’Ours. Installée en 1991, l’œuvre reste visible jusqu’en 2003, avant la démolition du bâtiment lors des travaux du métro M2. Depuis, aucun lieu de conservation n’émerge clairement, malgré des recherches répétées. 

06/02/2026, 10:39

ActuaLitté

Création ou triche ? Des poésies sous algorithme dynamitent un prix littéraire

Dans le bruit de fond mondial sur l’IA, un cas néo-zélandais cristallise la querelle création/outil : un recueil de poésie sort de la sélection des Ockham New Zealand Book Awards parce que trois poèmes intègrent des lignes issues d’un générateur expérimental. Jiaqiao Liu résume l’effet couperet : « Tout livre contenant du texte rédigé par une IA n’est toujours pas autorisé à concourir. »

01/02/2026, 15:03

ActuaLitté

40.000 livres à la benne : comment une rénovation a vidé une bibliothèque de campus

À Pittsfield (Massachusetts), la bibliothèque de Berkshire Community College n’a pas rouvert comme prévu. Derrière les rayonnages neufs, une catastrophe s’est jouée dans des cartons de stockage. En août, la bibliothécaire Karen Carreras-Hubbard constate qu’« une reliure en toile était recouverte de moisissure blanche ». Puis l’alerte devient tangible : « Quelque chose a bougé. » Un insecte écrasé, puis un autre. Le diagnostic tombe : des psoques, communément appelés booklice.

31/01/2026, 10:47

ActuaLitté

Ce livre jeunesse a voyagé 36 ans dans le monde avant de retrouver sa bibliothèque

Un livre d’enfants joue les clandestins, traverse des dictatures, des ambassades, des salons diplomatiques, puis revient sagement à la bibliothèque comme un agent dormant réveillé par un bibliothécaire. Trente-six ans de cavale pour un chien qui détestait le bain : on tient là un manifeste involontaire sur la migration, la mémoire et la morale bibliothécaire. La littérature jeunesse comme passeport universel, avec tampons affectifs inclus.

24/01/2026, 21:33

ActuaLitté

À Londres, des droogies se battent pour préserver le décor d'Orange mécanique

Orange mécanique, de Stanley Kubrick, sorti en 1971, a plus ou moins éclipsé le roman original d'Anthony Burgess, L'Orange mécanique, paru une décennie plus tôt (trad. Georges Belmont et Hortense Chabrier, Robert Laffont). L'imagerie cinématographique est en tout cas devenue indissociable du texte, notamment via les décors brutalistes dans lesquels évoluent Alex DeLarge et ses compères malintentionnés. Dans le sud-est de Londres, certains souhaitent protéger et préserver cet héritage architectural.

23/01/2026, 15:20

ActuaLitté

Jair Bolsonaro en prison : la lecture de livres réduirait-elle vraiment sa peine ?

Dans une scène qui aurait ravi le plus grinçant des dramaturges, le prisonnier Jair Bolsonaro — ancien président du Brésil et figure emblématique de l’extrême droite — se tourne vers la lecture… Non pour se divertir, mais comme stratagème pour alléger sa peine de prison. 

19/01/2026, 10:20

ActuaLitté

ActuaLitté partage ses plus belles lectures 2025

Il ne s’agit pas d’un de ces bilans qui accompagnent les fins d’années ni d’une projection sur ce que sera celle à venir. Juste d’un partage de nos petites lectures, hors du boulot et des heures de bureau. Celles qu’on se garde pour soi… jusqu’à ce qu’on les partage finalement avec plaisir.

15/01/2026, 16:32

ActuaLitté

En Italie, l'histoire du coiffeur qui sauvait les livres promis à la poubelle

On connaissait le vieux qui lisait des histoires d’amour. Mais personne n’avait encore envisagé d’écrire l’histoire poignante du coiffeur qui restaure les livres abîmés. Silverio Perrone réside à Miasino, dans le nord du Piémont, non loin de la frontière suisse. Sa carrière de coiffeur a pris une autre tournure le jour où il reçut un carton d’ouvrage dont son frère se débarrassait… 

14/01/2026, 17:16

ActuaLitté

Le retour de Michel Houellebecq se fait... en musique

Michel Houellebecq s’apprête à renouer avec la scène musicale. L’écrivain français, prix Goncourt et l’un des auteurs les plus traduits à l’étranger, prévoit la sortie en mars d’un nouvel album, suivi d’une tournée, selon des informations communiquées par son entourage à l'AFP. 

14/01/2026, 16:16

ActuaLitté

Quand TikTok transforme une bibliothèque de Prague en attraction touristique

Dans le centre historique de Prague, une scène étonne : une file d’attente devant une bibliothèque publique, comme si Franz Kafka avait été programmé pour une rencontre avec ses lecteurs. Sauf qu’ici, ce ne sont pas les livres qu’on attend – c’est une œuvre d’art devenue star des réseaux sociaux.

13/01/2026, 18:21

ActuaLitté

Quand casser des toilettes met une bibliothèque hors service

Le scénario aurait de quoi faire sourire, s’il n’avait pas transformé une bibliothèque en chantier imprévu... Sur l’île suédoise d’Öland, la bibliothèque municipale de Färjestadens a récemment subi un important dégât des eaux, conséquence indirecte d’un acte de vandalisme ciblant les sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite...

08/01/2026, 16:54

ActuaLitté

À Édimbourg, “le café de Harry Potter” rouvre après l’incendie de 2021

Situé sur George IV Bridge, dans la vieille ville d’Édimbourg, le café The Elephant House, associé aux séances d’écriture de J. K. Rowling sur les premiers Harry Potter, a rouvert ses portes après plus de quatre ans de fermeture, consécutive à l’incendie d’août 2021.

05/01/2026, 13:05

ActuaLitté

Faulkner, Christie, Hammett : ces romans qui basculent dans le domaine public en 2026

Après les auteurs qui entrent dans le domaine public en France en 2026, un autre calendrier mérite l’attention, cette fois du côté des États-Unis. Chaque 1er janvier, le Center for the Study of the Public Domain, de la Duke University School of Law, publie son Public Domain Day, qui recense les œuvres devenues librement réutilisables outre-Atlantique. En 2026, la grande vague concerne surtout les créations de 1930.

02/01/2026, 17:51

ActuaLitté

Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026

À l’aube de 2026, certaines œuvres cessent d’appartenir au temps des héritiers pour rejoindre celui des lecteurs. Des voix majeures du XXe siècle, des penseurs, des écrivains et des artistes passent du côté du bien commun. Une date, une bascule juridique, et tout un paysage littéraire et artistique prêt à être relu, repris et réinventé.

02/01/2026, 15:45

ActuaLitté

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert

On peut très bien ne pas aimer Dune version David Lynch : ce dernier l'a d'ailleurs renié. Quant à la version Denis Villeneuve, on comprendra même aisément qu’on reste à distance de son lissage général. Mais s'en prendre à l’œuvre originale de Frank Herbert, cette impressionnante machine philosophique et politique, est plus audacieux. Un autre géant du XXe siècle s'y est risqué, en la personne de J. R. R. Tolkien...

31/12/2025, 13:33

ActuaLitté

Book breaks : quand la lecture se transforme en produit touristique

Lire un livre au calme, sans notifications ni interruptions, est désormais une raison officielle de partir en vacances. Les reading retreats, ou book breaks, se multiplient dans plusieurs pays, portés par des clubs de lectrices, des entrepreneuses du tourisme et des hôtels qui ont compris que le silence se vend bien. Organisés dans des lieux calmes, ils promettent de longues plages de lecture et une déconnexion numérique, attirant surtout des femmes de 30 à 50 ans en quête de temps pour lire.

30/12/2025, 16:32

ActuaLitté

Balthazar, le Mage qui revient : un conte philosophique et poétique

Alors que les galettes des Rois réinvestissent les vitrines des boulangeries à l’approche de l’Épiphanie, André Claverie (P.S. Hoggar,) propose à ActuaLitté un extrait de Jusqu’à mon dernier mot, une méditation littéraire autour des Rois mages et de la figure singulière de Balthazar. L'ancien doyen de la faculté des lettres de l’ex-Université des Antilles et de la Guyane s’inscrit ici dans une tradition de réécriture et de méditation, après Michel Serres et Michel Tournier, pour interroger ce que ces personnages mythiques peuvent encore dire à notre présent.

30/12/2025, 15:15

ActuaLitté

23 livres rares volés en 2008, retrouvés en 2025 : un final digne d’un film

Il y a des histoires qui semblent tout droit sorties d’un roman d’espionnage ou d’un scénario méticuleusement ficelé. Mais cette fois-ci, la réalité dépasse la fiction. Après dix-sept années d’errance silencieuse, vingt-trois livres rares — dérobés en 2008 dans la prestigieuse Durning-Lawrence Library de la Senate House Library à l’Université de Londres — ont été retrouvés dans une librairie de Barcelone en 2025. 

25/12/2025, 17:55

ActuaLitté

Il voulait offrir un cadeau à sa sœur : une histoire de Noël en Italie

Une histoire qui pourrait inspirer un film de Noël, ou en être tirée : à Mugnano di Napoli, commune de la banlieue napolitaine, un enfant de 11 ans, ayant perdu sa mère, a quitté son domicile pour vendre ses dessins et quelques livres devant un magasin de jouets. Son objectif : réunir assez d’argent pour acheter un cadeau de Noël à sa sœur de trois ans. Repéré dans la rue, il avait été pris en charge par les carabinieri, tandis que son père signalait sa disparition...

24/12/2025, 12:49

ActuaLitté

Tintin parle gascon, bourguignon et patois : un album au cœur des langues régionales

En France, Les Bijoux de la Castafiore connaît un regain d’actualité à travers trois traductions récentes en langues et patois régionaux : le gascon, le patois montcellien et le bourguignon de l’Auxois. Portées par des tintinophiles et des associations locales, ces versions ont été publiées avec l’accord des ayants droit de l’œuvre d’Hergé. Si ces parutions attirent l’attention, elles s’inscrivent dans une démarche plus ancienne de traduction de l’album dans de nombreuses langues régionales et minoritaires, en France et au-delà.

23/12/2025, 17:43

ActuaLitté

Donald Trump et la culture : la bataille du Kennedy Center

L’inscription du nom de Donald Trump sur la façade du Kennedy Center constitue une nouvelle étape dans sa stratégie de réappropriation symbolique des grandes institutions culturelles américaines. Depuis le 19 décembre 2025, le bâtiment emblématique de Washington affiche officiellement l’intitulé The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, une décision qui a suscité une indignation immédiate, bien au-delà des cercles artistiques.

23/12/2025, 14:23

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.