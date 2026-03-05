Au festival Rue des livres, l’amitié entre récit intime et regard sur le monde

Plusieurs rencontres s’attachent d’abord à explorer la dimension personnelle de ce lien. Daniel Bourrion ouvre la réflexion avec L’ami oublié, un premier roman traversé par la mémoire et l’effacement des relations, dans des paysages marqués par les transformations économiques. Emmanuel Flesch, dans Quitter Berlioz, suit un jeune homme assigné à résidence qui revient dans la cité de son enfance et retrouve son ami Serge, au cœur d’un récit social où la fidélité et la loyauté se trouvent mises à l’épreuve.

La relation amicale se déploie aussi dans l’histoire littéraire. Avec L’ami Louis, Sylvie Le Bihan revient sur le compagnonnage intellectuel entre Albert Camus et Louis Guilloux. Deux écrivains liés par une proximité humaine et politique, mais aussi par des échanges nourris sur la responsabilité de l’écrivain et la place de la littérature face aux bouleversements du siècle.

Cette réflexion prend une dimension plus contemporaine avec Alice Raybaud. Dans Nos puissantes amitiés, la journaliste interroge la place de ce lien dans nos sociétés, souvent éclipsé par le couple ou la famille. Son essai propose de regarder l’amitié comme un espace d’entraide, mais aussi comme un rapport social capable d’ouvrir d’autres manières de vivre ensemble.

Le festival décline également ce thème à travers des propositions participatives. L’atelier d’écriture « Nos liens », animé par Gwénola Morizur, invite les participants à explorer leurs propres récits d’amitié. Une exposition prolonge cette approche dans le hall, tandis qu’une lecture mise en scène consacrée aux correspondances amicales fait entendre des échanges entre écrivains et artistes. L’illustratrice Céline Ziwès accompagne la séance en réalisant des dessins en direct. Les enfants ne sont pas oubliés : lectures d’albums et activités autour de l’amitié complètent le programme.

Mais ces liens humains se lisent aussi en creux, à travers les fractures sociales et politiques évoquées dans d’autres rencontres. Tania de Montaigne aborde la question de la violence verbale et des discours de haine qui circulent aujourd’hui, notamment sur les réseaux sociaux. Le collectif Calibre 35 s’intéresse, lui, à la manière dont le roman noir peut explorer les mécanismes du fascisme.

Enfin, la journaliste Nora Hamadi revient sur l’histoire des banlieues françaises et sur les formes de solidarité qui y ont façonné les vies quotidiennes. Autant de regards qui, mis bout à bout, montrent comment les relations humaines — amicales, politiques ou collectives — se construisent et se transforment dans un monde traversé par les tensions.

Crédits photo : Dominique Galiana

Par Inès Lefoulon

