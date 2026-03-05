Venise 1934 : le face-à-face Mussolini-Hitler au cœur du nouveau roman de Fabiano Massimi

Place Saint-Marc, en juin 1934. Benito Mussolini et Adolf Hitler apparaissent ensemble pour la première fois devant la foule. Parmi les chemises noires rassemblées pour l’événement se trouvent Siegfried Sauer, ancien commissaire, et son complice Mutti.

Tous deux sont liés à la résistance antifasciste et se sont rendus à Venise pour mener une opération risquée. Mais leur mission dévie lorsqu’une affaire inattendue les entraîne ailleurs, au cœur d’un secret lié à la vie privée de Mussolini et au destin d’une femme.

Le roman s’intéresse notamment à l’histoire d’Ida Dalser, première épouse du Duce et mère de leur fils, longtemps tenue à l’écart du récit officiel. En s’appuyant sur cet épisode méconnu, Fabiano Massimi construit un récit où se croisent enquête, tension politique et exploration des zones d’ombre de l’histoire européenne des années 1930.

Les éditions Albin Michel vous proposent les premières pages en avant-première :

Fabiano Massimi est né à Modène en 1977. Diplômé de philosophie, il est éditeur et traducteur et travaille à la bibliothèque Delfini de Modène, où il exerce également comme consultant pour plusieurs maisons d’édition italiennes.

Après L’Ange de Munich, publié en 2021 et largement traduit, puis Les Démons de Berlin en 2023, Le Pacte de Venise constitue son troisième roman publié en français aux éditions Albin Michel.

Par Clotilde Martin

