Le jour où une star du cinéma devient invisible

Dans ce roman, tout commence comme une journée banale pour une actrice parmi les plus célèbres du cinéma français. Elle se réveille tard, alors que ses admirateurs ont déjà commencé leur journée de travail, et s’apprête à enchaîner les rendez-vous, entre obligations professionnelles et moments plus personnels. Pourtant, très vite, quelque chose cloche : dans la rue, personne ne semble la reconnaître. Sa femme de ménage la fuit, son agent refuse de la recevoir et sa propre fille lui raccroche au nez.

Face à cette série de réactions incompréhensibles, la comédienne finit par découvrir ce qui lui arrive réellement. Celle qui incarnait jusque-là l’élégance et la célébrité s’est réveillée avec l’apparence d’un homme d’une quarantaine d’années, dégarni et bedonnant. Confrontée à cette métamorphose soudaine, elle doit affronter un monde où son visage n’ouvre plus aucune porte et où son identité semble s’être dissoute.

Les éditions du Tripode vous proposent les premières pages en avant-première :

Stéphane Carlier a grandi en région parisienne dans les années 1970. Après une hypokhâgne et des études d’histoire à la Sorbonne, il commence sa carrière comme pigiste pour France-Soir, Le Figaro et L’Express. En 1996, il rejoint le ministère des Affaires étrangères, qui l’envoie successivement aux États-Unis puis en Inde.

Après un passage de deux ans à Lisbonne, il s’installe en Bourgogne, où il vit aujourd’hui. Il est l’auteur de plusieurs romans, notamment Les gens sont les gens et Les Perles noires de Jackie O. publiés au Cherche midi. Aux éditions du Tripode, il a signé Le chien de Madame Halberstadt, tandis que Clara lit Proust est paru chez Gallimard.

Par Clotilde Martin

