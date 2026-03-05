Jean-Claude Ceccarelli : quand la réalité se mêle à la fiction pour raconter l'Histoire

J'ai découvert Paris à 21 ans et je n'ai plus jamais quitté cette ville qui m'envoûte et me fascine. Après une enfance marquée par les bombardements, je me suis attaché à explorer les recoins de la capitale, ses légendes, ses secrets, son passé, et à en faire la matière première de certains de mes textes.

Ce goût pour l’Histoire m’a permis d’écrire deux ouvrages publiés aux éditions youStory qui illustrent mon goût pour mêler réalité historique et imagination romanesque : Les Intimités de Paris et La Joconde retourna en Italie.

Un style unique : le récit historique revisité

Je ne raconte pas l'Histoire : je la réinvente, en m'appuyant sur des faits avérés pour tisser des récits où le réel et la fiction s'entrelacent. Mes livres ne sont pas des manuels d'histoire, mais des voyages littéraires où le lecteur découvre des épisodes méconnus, des anecdotes savoureuses, et des personnages historiques revisités à travers le prisme de l'imaginaire.

Dans Les Intimités de Paris, j'explore les mystères et les légendes de la capitale, du Père-Lachaise aux Champs-Élysées, en passant par Montmartre et le Palais-Royal. Chaque chapitre est une plongée dans une époque, un lieu, une atmosphère, où les grands noms de l'Histoire côtoient des personnages fictifs, créant une alchimie unique entre documentation rigoureuse et liberté narrative.

Ce récit offre une balade littéraire à travers les siècles et les quartiers parisiens, où chaque rue, monument et légende devient le décor d'une histoire. Je l’ai voulu comme un hommage vibrant à la capitale française.

La Joconde retourna en Italie, quant à lui, plonge le lecteur dans l'effervescence de la Renaissance italienne. J'y mêle les destins de Léonard de Vinci, Michel-Ange, Botticelli et d'autres géants de l'art, tout en imaginant les intrigues, les rivalités et les passions qui ont pu animer cette époque. Mon récit met en lumière le rôle souvent oublié des élèves et des artisans, ces « petites mains » sans qui les chefs-d'œuvre n'auraient jamais vu le jour.

Je propose une plongée dans l'Italie de la Renaissance, où l'art, la politique et les passions humaines s'entremêlent, et qui rappelle que, derrière chaque tableau célèbre, il y a des vies, des drames et des rêves.

Un savoureux mélange de faits et de fiction

On peut dire que je cultive la veine littéraire du « récit historique augmenté ». En m'appuyant sur des recherches solides, mes ouvrages proposent une immersion dans le passé tout en laissant libre cours à l’imagination.

En résultent des récits à la fois instructifs et captivants, où l'on apprend sans avoir l'impression de subir une leçon. Mes livres s'adressent ainsi à un large public : aux amateurs d'Histoire, qui y trouveront des détails méconnus et des perspectives originales, mais aussi aux lecteurs en quête d'évasion, appréciant les personnages historiques et séduits par des anecdotes croustillantes.

Je suis convaincu que l'Histoire n'est pas une matière figée, mais un terrain de jeu infini pour l'imagination. À travers mes ouvrages, j’espère offrir aux lecteurs une expérience de lecture riche et originale, où le passé prend vie. Pour ceux qui aiment Paris, l'art ou simplement les belles histoires, mes livres ont vocation à être une invitation au voyage — un voyage où la frontière entre le vrai et le faux s'estompe, au seul profit du plaisir de lire.

