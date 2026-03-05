Les invités d’honneur du Salon du livre de Genève dévoilent leurs cartes blanches

Chacun et chacune a été invité·e à imaginer des dialogues avec des personnalités de leur choix, offrant ainsi au public des échanges inédits qui mêlent littérature, réflexion intellectuelle et création artistique.

Intellectuelle française, journaliste et autrice, Laure Adler est connue pour son rôle de passeuse de culture et pour les nombreux travaux qu’elle consacre aux liens entre création, société et transmission. Dans le cadre de sa carte blanche, elle dialoguera avec plusieurs invitées autour de grandes questions contemporaines.

Elle rencontrera la journaliste Julie Brafman, lauréate du prix Albert Londres 2025, pour une conversation consacrée aux figures féminines d’exception. Elle échangera ensuite avec la philosophe et autrice Claire Marin autour des thèmes de la vulnérabilité, du sens et de la puissance des mots. La poétesse Laura Vazquez sera également invitée à dialoguer avec elle sur la capacité de la littérature à interroger l’ordre du monde et à transformer nos regards.

Enfin, Laure Adler partagera un moment de conversation avec la chanteuse Camille, dans un échange entre musique, création et écriture.

Les détails des rencontres imaginées par Laure Adler sont à découvrir ici.

Dessinateur de presse suisse reconnu à l’échelle internationale et pionnier du reportage en bande dessinée, Patrick Chappatte proposera pour sa part une série de rencontres consacrées au dessin, à l’actualité et à la puissance narrative de l’image.

Président de la fondation Freedom Cartoonists, il porte depuis plusieurs années un regard engagé sur la liberté d’expression et les enjeux contemporains. Dans le cadre de sa carte blanche, il dialoguera avec le dessinateur Herrmann lors d’une rencontre dédiée à la bande dessinée, puis avec l’écrivain Laurent Gaudé pour explorer la manière dont images et récits peuvent alerter, raconter et accompagner les combats de notre temps.

Une rencontre réunissant également le dessinateur Fiami et la comédienne suisse Brigitte Rosset proposera une relecture des Fables de La Fontaine. D’autres rendez-vous jalonneront sa présence, notamment une discussion autour du projet « 100 dessins pour Gaza » et un échange avec la journaliste Anne-Frédérique Widmann consacré à la question de la liberté d’expression. Plusieurs séances de dédicaces accompagneront ces interventions entre le 18 et le 21 mars sur différentes scènes du salon.

Les détails des rendez-vous proposés par Patrick Chappatte sont à découvrir ici.

La poétesse québécoise Hélène Dorion, figure majeure de la poésie contemporaine et autrice étudiée au baccalauréat, prendra également part à la programmation en tant qu’invitée d’honneur. Romancière et essayiste, elle explore depuis plusieurs décennies les thèmes de l’intime, du vivant et de la mémoire.

Dans ses rencontres, organisées en visio, elle dialoguera avec plusieurs personnalités autour de l’écriture et de la pensée poétique. Elle échangera notamment avec l’essayiste Belinda Cannone sur la manière d’habiter le monde par l’écriture. Une seconde rencontre réunira la psychanalyste et psychologue clinicienne Laurence Joseph autour de la question du silence et de ce qui se joue dans les zones les plus sensibles de l’expérience humaine.

Enfin, Hélène Dorion dialoguera avec le poète et dramaturge Jean-Pierre Siméon pour partager leurs regards sur le monde à partir de leurs recueils respectifs et interroger la place de la poésie dans la société contemporaine.

La programmation imaginée par Hélène Dorion est à découvrir ici.

Le romancier américain Douglas Kennedy, traduit dans de nombreuses langues et largement lu à travers le monde, complète ce quatuor d’invités d’honneur. Connu pour ses récits mêlant voyages, identités et fractures contemporaines, il portera au Salon du livre de Genève un regard lucide sur les États-Unis et sur les tensions qui traversent la société américaine.

Sa carte blanche donnera lieu à plusieurs dialogues originaux. Il échangera avec son fils Max Kennedy, photographe, lors d’une rencontre consacrée aux regards croisés entre écriture et image. Il conversera également avec l’auteur et musicien de jazz Laurent de Wilde pour explorer les mythes et les fractures de l’identité américaine à travers souvenirs, histoire et musique.

Une discussion avec l’autrice et historienne du vin Laure Gasparotto proposera quant à elle une rencontre plus inattendue autour du vin, de l’actualité et de la culture. Douglas Kennedy participera également à une rencontre consacrée à la place de l’Amérique dans le monde contemporain, avant de rejoindre le public lors de plusieurs séances de dédicaces.

Le détail des rencontres imaginées par Douglas Kennedy est à découvrir ici.

À travers ces cartes blanches et ces rencontres réparties sur plusieurs scènes de Palexpo, le Salon du livre de Genève met en lumière quatre voix majeures de la création contemporaine.

Leur présence illustre la dimension internationale du salon et offre au public des échanges originaux où se croisent littérature, dessin, poésie, philosophie, musique et photographie, au cœur d’une programmation spécialement conçue pour marquer le quarantième anniversaire de la manifestation.

À LIRE - 40e Salon du livre de Genève : la programmation complète

L’ensemble de la programmation du Salon du livre de Genève 2026 est à découvrir ici.

Crédits photo : Laure Adler (©JF Paga), Patrick Chappatte (©Franz Zeller), Hélène Dorion (©Francesca Mantovani), Douglas Kennedy (©Max Kennedy)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com