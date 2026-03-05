Foire du livre de Bruxelles : ces auteurs qui utilisent les mots pour affronter l’époque

La littérature comme espace de résistance ou de projection : c’est l’un des fils rouges de ces rencontres. Samedi 28 mars à 14 heures, Alain Mabanckou participera à une discussion intitulée « Défier le monde depuis les marges », où il reviendra sur les héritages coloniaux, les trajectoires d’exil et les rapports de pouvoir qui traversent les sociétés contemporaines.

À travers son œuvre, l’écrivain interroge la manière dont les récits permettent de mettre en lumière ces réalités souvent invisibilisées et d’explorer les identités qui s’y construisent.

Résister par l’art et l’écriture

Dans un autre registre, Thomas Schlesser et Piergiorgio Pulixi dialogueront lors d’une rencontre intitulée « Le livre au cœur du pire », où les deux auteurs évoqueront la place de la littérature, de l’histoire de l’art et de l’exploration de la profondeur humaine comme formes de résistance face aux fractures du monde contemporain.

La place du récit dans notre rapport au monde sera également au cœur d’une rencontre avec Amélie Nothomb, invitée à dialoguer avec le public autour de son œuvre et de son dernier livre. L’autrice belge, l’une des voix les plus marquantes de la littérature francophone contemporaine, y reviendra sur son rapport à l’écriture et sur la manière dont le récit continue d’offrir un espace singulier pour interroger le réel.

Certaines discussions abordent plus directement les enjeux politiques ou humains qui traversent la littérature. C’est notamment le cas de la rencontre entre Abdelaziz Baraka Sakin et Paul Tom, autour de leurs romans Seuls et Le corbeau qui m’aimait. L’écrivain soudanais, dont certaines œuvres sont interdites dans son pays, y évoque notamment les réalités de l’exil et les questions migratoires.

La question de la lecture elle-même fera aussi l’objet d’une réflexion. Ambre Chalumeau et Pierre Assouline participeront à une rencontre consacrée à la place du livre dans nos sociétés contemporaines, invitant le public à interroger le rôle de la lecture à l’heure de la surabondance d’informations et des flux numériques.

Au-delà de ces rencontres, la Foire lance également un projet appelé à s’inscrire dans la durée : la Bibliothèque du futur. Pensée comme une capsule temporelle, cette initiative invite chaque année un auteur ou une autrice à choisir une œuvre destinée à être redécouverte dans plusieurs décennies. Une manière d’interroger la transmission et la place du livre dans un monde en pleine mutation technologique.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com