Prix suisse du livre jeunesse 2026 : cinq ouvrages finalistes dévoilés

Cette sélection a été établie par un jury indépendant, chargé de distinguer des livres marquants tant par leur qualité littéraire que par leur dimension artistique.

Le prix, doté d’un montant total de 20.000 francs suisses, récompense chaque année une œuvre récente de la littérature jeunesse suisse.

Les ouvrages retenus pour cette édition 2026 sont :

Herschel, der Gespensterhund, de Thomas Meyer (texte) et Magali Franov (illustrations), Atlantis, 2025

Il raconte l’histoire d’une famille contrainte de faire euthanasier son chien, Herschel. Mais la petite Luise découvre bientôt que l’animal semble toujours accompagner les siens sous la forme d’un chien fantôme. Les illustrations, réalisées en technique mixte avec collages et détails ludiques, proposent une approche sensible de la disparition et du souvenir.

Jean-Blaise papa poule, d’Émilie Boré (texte) et Vincent (illustrations), La Joie de lire, 2025

Émilie Boré et Vincent poursuivent les aventures du chat Jean-Blaise. Avec son compagnon, le poisson rouge Tsubasa, il voit éclore de leur œuf… un serpent. Ce troisième volume de la série joue avec l’absurde et multiplie les jeux de mots pour offrir une satire humoristique des modèles éducatifs contemporains.

Le petit roi, de Sylvie Neeman (texte) et Francesca Ballarini (illustrations), La Joie de lire, 2025

L’album Le petit roi met en scène un enfant qui rêve de pouvoir et d’autorité. Au fil d’un dialogue avec son ours en peluche, il comprend que la véritable puissance réside dans la capacité d’inventer des histoires. L’ouvrage mêle humour et réflexion, explorant notamment la relation entre langage et imagination.

Oceano, de Gionata Bernasconi, Einaudi Ragazzi, 2025

Gionata Bernasconi propose un récit destiné aux préadolescent·e·s et adolescent·e·s. Deux enfants, Alice et son frère Milo, se retrouvent seuls sur un canot de sauvetage au milieu de l’océan. Entre imagination, jeux et solidarité fraternelle, ils tentent de survivre dans un environnement hostile. L’écriture restitue la monotonie de la mer et le sentiment d’abandon, tout en laissant place à des lectures symboliques.

Schlich ein Puma in den Tag, de Lena Raubaum (poèmes), Verena Pavoni (images) et Franziska Walther (conception), Kunstanstifter, 2025

Schlich ein Puma in den Tag explore la poésie et les arts visuels. Grâce à la technique du sgraffite, les images d’animaux apparaissent progressivement au fil des pages et dialoguent avec les poèmes. L’ouvrage invite les jeunes lecteurs et lectrices à expérimenter eux-mêmes ces procédés artistiques.

Un prix attentif aux langues et aux formes

Prix national, le Prix suisse du livre jeunesse entend accorder une attention particulière au dialogue entre les différentes régions linguistiques du pays. Il valorise également la diversité des genres et des approches artistiques, en réunissant des œuvres qui conjuguent narration, langue, illustration et expérimentation.

L’objectif est aussi d’encourager des livres capables d’ouvrir des perspectives aux jeunes lecteur·rice·s, en les invitant à développer leur imagination, leur sens critique et leur curiosité artistique.

Le ou la lauréat·e du Prix suisse du livre jeunesse 2026 sera dévoilé·e le samedi 16 mai 2026 à 16 heures, lors d’une cérémonie publique organisée dans le cadre des Journées littéraires de Soleure. Tous les auteurs et autrices ainsi que les illustrateurs et illustratrices nominé·e·s y seront honoré·e·s.

À partir de mars et jusqu’en décembre 2026, plusieurs événements accompagneront la sélection : lectures publiques, ateliers et tables rondes seront organisés dans toute la Suisse avec les finalistes.

Une rencontre particulière est également prévue lors du Salon du livre de Genève, où une table ronde réunira notamment Émilie Boré et Sylvie Neeman, suivie d’une séance de dédicaces.

Le Prix suisse du livre jeunesse est organisé par le Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband (SBVV), les Journées littéraires de Soleure et l’ISJM Institut suisse Jeunesse et Médias. Le secrétariat du prix est assuré par l’ISJM, soutenu par l’Office fédéral de la culture. La distinction bénéficie également du soutien de la Fondation Caris, ainsi que de partenaires comme OLF SA et Bibliomedia Suisse.

Le Prix suisse du livre jeunesse 2025 a été décerné à Eva Rottmann pour son ouvrage Fucking fucking schön, publié chez Jacoby & Stuart.

