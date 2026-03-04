Festival Rue des livres 2026 : deux jours de rencontres littéraires autour de l’amitié à Rennes

Le festival Rue des livres dévoile la programmation de sa 18ᵉ édition, placée cette année sous le thème « Amitié(s) ». L’événement se tiendra les 14 et 15 mars 2026 aux Cadets de Bretagne à Rennes, pour deux journées consacrées au livre, à la lecture et à l’écriture.
Le 04/03/2026 à 13:33 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 7 Partages
Publié le :
04/03/2026 à 13:33
0
Commentaires
7
Partages
Le festival proposera une programmation riche mêlant rencontres avec des auteurs, ateliers, lectures, expositions et spectacles, pour tous les publics.
Comme chaque année, le festival débute par des rencontres scolaires organisées les 12 et 13 mars. Neuf auteurs et illustrateurs jeunesse ou adolescents se rendront dans 20 établissements scolaires de Rennes et du département, de la maternelle au lycée.
Au total, 1.300 élèves et enseignants participeront à ces échanges en classe. Les auteurs présents lors de ces rencontres scolaires seront également au festival le week-end suivant : Alex Cousseau, Charles Dutertre, Agnès Ernoult, Manon Fargetton, Matthieu Maudet, Stéphane Melchior, Anne Montel, Coline Pierré et Andrée Prigent.
Le festival Rue des livres met en avant l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre, de la création à la diffusion. L’édition 2026 réunira près de 170 auteur·ices, dix librairies et une soixantaine de maisons d’édition, offrant au public un large panorama de la production littéraire contemporaine.
La programmation 2026 mêle des figures reconnues de la littérature et des auteurs émergents. Parmi les invités figurent notamment : Tania de Montaigne, Valentine Goby, Éric Halphen, Gaëlle Josse, Manon Fargetton, Irène Frain, Denez Prigent et Albin de la Simone.
Le festival accueillera également plusieurs coups de cœur du comité de lecture, comme Séverine Cressan, Emmanuel Flesch, Nora Hamadi, Sylvie Le Bihan et Alice Raybaud.
Une place particulière est accordée aux auteurs bretons, avec la présence de Nathalie Burel, Alex Cousseau (Pépite du roman ados au Salon de Montreuil), Benjamin Dierstein (Prix Landerneau Polar), Gwénola Morizur, ainsi que des auteurs de bande dessinée Joub, Stéphane Melchior, Nicoby et Emmanuel Reuzé. Côté jeunesse, Anne Montel sera également présente.
Le thème choisi pour cette édition 2026 est « Amitié(s) », un fil conducteur qui traverse l’ensemble de la programmation.
Les auteurs invités explorent différentes facettes de ce lien universel : amitiés adolescentes, amitiés créatrices, amitiés amoureuses ou rivales, mais aussi solidarité, fraternité et sororité. Dans un contexte mondial souvent bouleversé, ces récits offrent un espace de réflexion sur les liens humains et les valeurs partagées.
La programmation comprend 30 rencontres permettant au public d’échanger avec des auteurs et de découvrir leurs œuvres. Le festival débutera par une inauguration musicale assurée par les classes CHAM de 6ᵉ et 5ᵉ du collège Clotilde Vautier.
Quatre expositions seront également proposées dans les différents espaces du festival. Des balades culturelles dans le quartier Gros-Chêne seront organisées en partenariat avec Destination Rennes et le Musée des beaux-arts Maurepas.
Quatorze ateliers autour du livre et de la lecture seront proposés, parmi lesquels un atelier d’écriture pour adultes avec Gwénola Morizur, un atelier bande dessinée avec Anne Montel, un atelier de philosophie parent-enfant autour de l’amitié, des ateliers de cyanotype et un atelier consacré au journalisme.
Deux lectures en scène seront également proposées : une lecture théâtralisée de correspondances littéraires et amicales par les comédiens de l’ADEC, accompagnée de dessins en direct réalisés par Céline Ziwès, ainsi qu’une séance de lecture à voix haute consacrée aux textes de « Femmes poètes contemporaines », tandis que le public pourra aussi assister à une lecture musicale illustrée avec Albin de la Simone autour de son ouvrage Mes battements.
Le jeune public occupe une place importante dans la programmation. Deux spectacles jeunesse seront proposés le samedi et le dimanche matin dans la salle Armor : Bonaventure et compagnie, un spectacle réunissant Alex Cousseau (romancier), Charles Dutertre (illustrateur) et Adrien Dutertre (musicien).
Le festival inaugure également un espace jeunesse de 100 m², installé dans une salle à l’étage des Cadets de Bretagne. Cet espace est destiné aux enfants de 0 à 12 ans accompagnés d’un adulte. Des lectures et ateliers y seront organisés en continu, avec notamment : des ateliers participatifs avec Julien Billaudeau, Coline Pierré et Agnès Ernoult, et une lecture chantée avec Andrée Prigent.
Les adolescents disposent eux aussi d’activités dédiées : ils pourront participer à des ateliers bande dessinée autour de l’ouvrage Miss Charity d’Anne Montel (sur inscription), à des ateliers jeux de société proposés avec le magasin Terres de Jeux, ainsi qu’à un petit déjeuner manga organisé le dimanche matin avec la librairie Critic.
L’événement est gratuit et ouvert à toutes et tous. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles, certains ateliers nécessitant une réservation préalable.
Ci-dessous, le programme détaillé, avec les invités de cette édition :
Crédits photo : Festival Rue des livres
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
La controverse autour de la présence d’Amazon au Festival du Livre de Paris touche-t-elle à sa fin ? L’entreprise a annoncé son retrait de l’édition à venir, évoquant une polémique qu’elle juge artificielle après les critiques du Syndicat de la librairie française (SLF).
04/03/2026, 17:09
Le festival Atlantide – Littératures • Monde se déroule à Nantes du 19 au 22 mars 2026, principalement au Lieu Unique, tout en proposant de nombreux rendez-vous disséminés dans la ville afin d’aller à la rencontre de publics variés.
04/03/2026, 16:59
Directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse depuis 2001, Sylvie Vassallo a marqué l’histoire du rendez-vous montreuillois, organisé par le Centre de promotion du livre de jeunesse en Seine-Saint-Denis (CPLJ-93), en y imprimant une ligne mêlant ambition européenne, médiation culturelle, attention aux publics éloignés du livre et développement du numérique. Arrivée en 1999 au sein de l’équipe, elle y commence par structurer le secteur numérique, avant de prendre la direction au départ de la fondatrice, Henriette Zoughebi.
04/03/2026, 15:25
Le partenariat entre Amazon et le Festival du Livre de Paris 2026 a ouvert une fracture profonde dans la filière. Après le retrait du Syndicat de la librairie française, éditeurs, libraires et organisateurs se retrouvent face à un choix stratégique, économique et symbolique. Entre défense du prix unique, contraintes financières et malaise institutionnel, l’événement parisien cristallise des tensions bien plus larges que la seule question d’un sponsor.
03/03/2026, 17:51
Le statut d’Amazon, partenaire du Festival du livre de Paris 2026, organisé du 17 au 19 avril 2026 au Grand Palais, provoque une rupture nette au sein de la profession. Le Syndicat de la librairie française (SLF) annonce son retrait de la manifestation et appelle les libraires à en faire de même.
02/03/2026, 15:50
Face aux tempêtes, certains baissent le rideau, d'autres ouvrent de nouveaux horizons. C’est le pari d’Amandine et Pascal Ardouin. Après une année 2023 marquée par les incertitudes économiques et une baisse de fréquentation, les propriétaires de la Librairie Saint Pierre ont choisi la contre-attaque : la transparence et l'audace.
02/03/2026, 11:55
Les visiteurs en auront traversé les allées comme on entre dans un pays qui change de peau. À Damas, les livres sortent de l’ombre en même temps que le régime tombe. Les couvertures claquent, les interdits s’évaporent, les stands officiels sourient. On parle de liberté, on murmure « cohésion ». Ici, chaque pile de volumes ressemble à un pari : celui d’un pluralisme encore fragile, exposé plein jour.
28/02/2026, 16:53
À moins d’un mois de son ouverture, la 5ᵉ édition du Salon du livre africain de Paris traverse une crise majeure. Initialement prévu du 20 au 22 mars 2026 à la Halle des Blancs-Manteaux, dans le 4ᵉ arrondissement de Paris, l’événement a été brutalement privé de son site d’accueil, réquisitionné dans le cadre du Plan Grand Froid pour l’hébergement d’urgence de personnes sans abri.
27/02/2026, 14:58
Comme annoncé en janvier dernier, l’association FIBD et la société 9e Art+ ont saisi le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de faire interrompre les démarches engagées pour organiser un nouveau festival de bande dessinée dans la ville à partir de 2027. Les requérants estiment avoir subi un préjudice qu’ils chiffrent à 300.000 euros.
26/02/2026, 17:38
Les 28 février et 1er mars 2026, la Maison de la Presse de Dieppe organise au Casino la 13e édition du Salon du Livre, en partenariat avec l’association Au Fil des Lignes. Trente-cinq auteurs sont attendus pour ce rendez-vous littéraire qui avait attiré plus de 4000 visiteurs lors de la précédente édition. Généraliste, l’événement propose rencontres, tables rondes, concours de dictée et, pour la première fois, la remise du prix “Au Fil des Lignes”.
25/02/2026, 15:51
La Roumanie sera l’invitée d’honneur de la Foire du livre de Francfort 2028, qui se tiendra du 11 au 15 octobre cette année-là. Le contrat a été signé par le ministre roumain de la Culture, András Demeter, ainsi que par le directeur de la Foire du livre de Francfort, Juergen Boos, qui cèdera sa place à l'automne 2026.
24/02/2026, 14:42
Du 26 au 29 mars 2026, la Foire du livre de Bruxelles investira à nouveau le site de Tour & Taxis autour d’une thématique fédératrice, « Défier le futur ». Une invitation à prendre le temps, rêver, exercer son esprit critique et devenir acteur·ice du monde de demain. Plus de 350 activités y seront proposées, célébrant le livre sous toutes ses formes.
23/02/2026, 17:49
À Nantes, le festival Atlantide revient du 19 au 22 mars 2026 avec une nouvelle édition placée sous la direction artistique de l’écrivain franco-congolais Alain Mabanckou. Pendant quatre jours, l’événement réunit une cinquantaine d’auteur·ices français·es et internationaux·ales, émergent·es ou de renom, invité·es à partager leurs imaginaires, leurs visions et leurs engagements, en langue originale.
20/02/2026, 11:43
Sous l’impulsion des éditions au Pluriel, Les Vans, village cévenol, étire le plaisir du 24 février au 1er mars 2026 : une semaine entière dédiée au livre, puis un dimanche en forme de concentré. Le fil rouge, posé dès l’affiche, donne le ton : « Envolez-vous vers le monde fabuleux des livres. »
20/02/2026, 08:00
Le Salon littéraire Lire à Limoges se tiendra du 5 au 7 juin 2026 et sera placé sous la présidence de Philippe Besson. L’écrivain, traduit en plus de quinze langues et fort de près de 1,7 million de livres vendus, a publié une vingtaine de romans et s’est imposé comme l’une des voix importantes de la littérature française contemporaine.
18/02/2026, 11:56
La 24ᵉ édition des Escales du Livre se tiendra du 27 au 29 mars et poursuit son déploiement sur la rive droite bordelaise. En 2025, le festival s’était installé pour la première fois sur ce territoire, marquant un tournant majeur. Cette implantation à Darwin Écosystème avait attiré plus de 25.000 visiteurs.
17/02/2026, 17:55
Fort du succès de l’édition 2025, la Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) et Séries Mania Forum s’associent à nouveau en 2026 pour proposer une offre enrichie aux producteurs de séries en recherche de licences et d'œuvres à adapter.
17/02/2026, 12:35
Invité phare de la 22e édition de Quais du Polar, du 3 au 5 avril 2026, Don Winslow a annulé sa participation après avoir reçu des menaces qu’il qualifie de « sérieuses et crédibles ». L’auteur américain, engagé publiquement contre Donald Trump et l’administration actuelle, voit son militantisme politique se heurter à un climat de tensions croissantes aux États-Unis.
16/02/2026, 18:33
Le Salon international du livre de Damas a rouvert début février pour une 57e édition, 15 ans après sa dernière édition. Présentée comme la première de l’ère post-Assad, la présidence syrienne et le ministère de la Culture en font une vitrine d’une Syrie « renouvelée » et d’un redémarrage culturel.
16/02/2026, 16:10
La Foire du livre de Francfort renforce son équipe dédiée aux coopérations internationales. Camille Fesquet vient d’y être nommée Responsable junior des projets internationaux au sein du département dédié à la dimension mondiale de l'événement.
16/02/2026, 16:00
Arundhati Roy, romancière et essayiste indienne qui a publié un nouveau texte chez Gallimard il y a quelques jours, annule sa venue à la Berlinale après les déclarations du président du jury, Wim Wenders, appelant les cinéastes à « rester en dehors de la politique ». Invitée pour accompagner la projection restaurée d’un film dont elle a écrit le scénario, l’autrice dénonce une façon de couper court au débat sur Gaza, qu’elle qualifie de crime contre l’humanité.
16/02/2026, 12:18
La 39e édition du festival Le Livre à Metz – Littérature et Journalisme se tiendra du 10 au 12 avril 2026 à Metz. Pendant trois jours, près de 200 auteurs, journalistes, romanciers, illustrateurs jeunesse et auteurs de bande dessinée participeront à plus de 80 événements gratuits. Portée par le succès de l’édition 2025, la manifestation s’articulera autour de la thématique « Habiter le monde », consacrée aux différentes manières de percevoir et de vivre la réalité contemporaine.
13/02/2026, 16:35
Du 9 au 31 mars 2026, le Printemps des Poètes investira l’ensemble des territoires français et plus de 50 pays à travers le monde. Pour sa 28e édition, placée sous le thème « Liberté. Force vive, déployée », la manifestation accueillera Isabelle Adjani comme marraine et élargira son programme, notamment avec une collaboration inédite avec Reporters sans frontières.
12/02/2026, 18:00
L’association Étonnants Voyageurs annonce la nomination de Serge Roué comme délégué à la programmation. Il exercera ses fonctions aux côtés d’Emmanuel Braconnier, directeur du festival, et de Lucie Milledrogues, coordinatrice de la programmation.
12/02/2026, 11:44
Italissimo, le Festival de littérature et culture italiennes, est de retour à Paris du 7 au 12 avril 2026 pour sa onzième édition. Comme chaque année, le public pourra assister à une quarantaine de rencontres, débats, tables rondes, lectures et projections cinématographiques, avec la participation d’une trentaine d’invités.
10/02/2026, 12:01
L'Association pour l'écologie du livre annonce une première édition des Rencontres de l'écologie du livre, du vendredi 21 au dimanche 23 août 2026, à La Chapelle-Thouarault, non loin de Rennes, en Bretagne. Au programme, un événement professionnel mais festif, en vue de « créer ensemble des chemins possibles vers un futur du livre et de la lecture plus écologique ».
03/02/2026, 15:11
La 33e édition des Rencontres de la bande dessinée et de l’illustration BD à Bastia se déroulera du 26 au 29 mars 2026. Organisé par le Centre culturel Una Volta, l’événement proposera douze expositions, deux spectacles et de nombreuses rencontres avec 22 auteurices invités. Les manifestations auront lieu dans plusieurs sites de la ville, dont le Musée de Bastia, la galerie Una Volta, l’Arsenale de la citadelle, la médiathèque Centru Cità et le centre culturel Alb’Oru.
02/02/2026, 10:42
Sous la verrière du Grand Palais, le Festival du Livre de Paris garde l’allure d’un paquebot culturel. À quelques encablures du départ, pourtant, un vide s’affiche : une partie du groupe Hachette renonce à tenir stand à l’édition 2026, annoncée du 17 au 19 avril. Dans la filière, la défection résonne moins comme un détail logistique que comme un signal — commercial, symbolique, réputationnel.
01/02/2026, 19:25
Du 8 au 10 mai 2026, Montaigu accueille la 36e édition du Printemps du Livre. Le festival annonce un week-end de rencontres, de dédicaces et d’animations, avec plus de 200 auteurs invités. Rendez-vous présenté comme résolument populaire, l’événement revendique une programmation littéraire de qualité et une place importante accordée à la littérature jeunesse et à la BD.
31/01/2026, 18:38
À Paris, ce jeudi matin, Franck Bondoux, dirigeant de 9e Art+, a annoncé une assignation en référé, déposée avec l’Association du FIBD, pour faire annuler l’appel à projets de l’ADBDA visant à désigner l’organisateur d’un « nouveau festival » de bande dessinée à partir de 2027. Tout en reconnaissant des dysfonctionnements et la nécessité de faire évoluer la gouvernance, il a adopté un discours offensif, dénonçant une mise à l’écart de l’organisateur historique et une reprise qu’il juge illégitime des attributs du festival.
29/01/2026, 17:43
La Fédération Bretagne Poésie lance la 14ᵉ édition de Thé, café et poésie, un rendez-vous désormais installé dans le paysage littéraire breton. Depuis quatorze ans, l’événement propose une programmation consacrée à la poésie contemporaine, articulée autour de rencontres publiques organisées dans des cafés-librairies de la région.
29/01/2026, 17:31
Amiens s’apprête à fêter trente ans de bande dessinée. Juin reste à distance, mais le festival envoie déjà son signal : la 30e édition des Rendez-vous de la BD d’Amiens s’inscrit sur l’agenda, et la conférence de présentation de la programmation se tiendra le 31 mars.
29/01/2026, 12:15
Le monde de l’édition mondiale se dote d’un nouveau capitaine à Francfort. À l’automne 2026, Joachim Kaufmann prendra la tête de la Frankfurter Buchmesse, succédant à Juergen Boos, figure centrale de la foire depuis plus de vingt ans. Une transition préparée, annoncée en amont, presque chorégraphiée — comme on le fait pour les institutions qui entendent durer.
27/01/2026, 16:29
Figure associée à la Foire du Livre de Francfort depuis plus de 20 ans, Juergen Boos, PDG de l'événement, raccrochera son tablier à l'automne 2026, une fois la prochaine édition terminée. Il sera remplacé par Joachim Kaufmann, PDG de la maison d'édition Carlsen Verlag, filiale du groupe suédois Bonnier.
27/01/2026, 13:55
Autres articles de la rubrique Sortir
La société de distribution Le Pacte a daté la sortie du film Histoires de la nuit, adapté du roman de Laurent Mauvignier paru en septembre 2020 aux éditions de Minuit. Le long-métrage, qui réunit notamment Hafsia Herzi, Benoît Magimel et Bastien Bouillon, sera en salles le 16 septembre prochain.
05/03/2026, 10:31
Les 13 et 14 mars prochain, l'Institut de France, fort de ses cinq académies, se lance dans une fête de la bande dessinée, « à la fois dans sa dimension historique et à travers un éclairage contemporain ». Une programmation variée est prévue, entre rencontres, dédicaces et conférences.
04/03/2026, 12:04
Le palmarès 2026 des Césars met en lumière la place centrale des œuvres issues de la littérature dans le cinéma français contemporain. Au premier rang, L’Attachement, réalisé par Carine Tardieu, s’impose comme le grand gagnant en remportant le César du Meilleur film, ainsi que celui de la Meilleure adaptation.
27/02/2026, 14:56
Du 26 juin au 8 novembre 2026, le musée Thomas Henry de Cherbourg-en-Cotentin consacrera une exposition d’envergure à une figure aussi fascinante que dérangeante : Satan. Intitulée L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts au XIXe siècle, cette manifestation entend proposer la première grande étude monographique consacrée à la transformation du diable en anti-héros romantique, symbole de liberté, de transgression et de modernité artistique.
26/02/2026, 17:42
Le musée du quai Branly – Jacques Chirac organise à Paris, les samedi 4 et dimanche 5 avril 2026, la 7e édition du week-end « L’Anthropologie va vous surprendre ! », en accès libre et gratuit. La programmation, consacrée au thème « Temps et rythmes » et pensée en lien avec le 20e anniversaire du musée réunit conférences, mini-conférences, commentaires d’œuvres, projections et un concert-lecture.
25/02/2026, 16:43
Sony Pictures a annoncé le redémarrage complet de son « Sony’s Spider-Man Universe » (SSU), une série de films dérivés de l’univers de Spider-Man, après des résultats critiques et financiers jugés insuffisants par le studio. La décision a été confirmée par le PDG Tom Rothman lors d’une interview récente dans le podcast The Town, qui a évoqué une nouvelle approche avec un casting et des histoires inédits.
25/02/2026, 12:53
Frederick Wiseman est mort le 16 février 2026 à l’âge de 96 ans. La Bibliothèque publique d’information (Bpi) du Centre Pompidou et la Cinémathèque du documentaire rendent hommage au cinéaste américain, figure majeure du documentaire contemporain.
23/02/2026, 17:11
Jusqu'au 30 avril 2026, l’Hôtel du département à Alençon accueille « Mot à Mot », la nouvelle exposition de l’artiste plasticienne Val d’Off, organisée par le Fonds départemental d'art contemporain de l'Orne. À travers un parcours centré sur l’écriture manuscrite et le papier journal recyclé, l’artiste explore le mot comme matière première.
23/02/2026, 14:23
Manifestation régionale rassemblant les acteurs et actrices du livre et de la lecture, le Mois du livre en Bretagne revient pour une troisième édition du 16 février au 15 mars 2026. Plus de 100 événements sont organisés dans les bibliothèques et librairies bretonnes, avec plus de 100 auteurs, autrices, éditeurs et éditrices de la région invités à la rencontre des publics.
19/02/2026, 12:43
À l’occasion du 90ᵉ anniversaire de la naissance de Georges Perec (7 mars 1936 – 3 mars 1982), les Archives de Paris consacrent une exposition à l’écrivain, présentée du 21 février au 22 mai 2026. Intitulée « Georges Perec, archives d’une enfance », elle propose une enquête inédite dans les traces administratives, familiales et historiques qui entourent l’enfance de l’auteur de W ou le souvenir d’enfance.
17/02/2026, 18:28
Comment continuer à créer et à exister en dehors des circuits dominants ? Qui détient les récits et, à travers eux, façonne notre vision du monde ? À quel moment peut-on considérer que l’on perd son indépendance ?
17/02/2026, 14:41
Du 28 octobre au 1er novembre 2026, les Nouvelles Rencontres d’Averroès proposent à Marseille une édition augmentée, inscrite dans le cadre de la Saison Méditerranée. Pensée en étroite collaboration avec le groupe de presse libanais L’Orient-Le Jour, cette édition Marseille – Beyrouth entend faire dialoguer les deux rives autour des grandes questions contemporaines.
17/02/2026, 12:52
Le samedi 25 avril 2026 se tiendra la 28e édition de la Fête de la librairie par les libraires indépendants. Plus de 700 librairies participeront à l’événement en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg francophones, invitant lecteurs et lectrices à franchir leurs portes pour une journée placée sous le signe de la rencontre et du partage.
12/02/2026, 18:03
Du 19 au 22 février 2026, le Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet accueille L’Homme qui aimait les chiens, nouvel opéra du compositeur Fernando Fiszbein, sur un livret d’Agnès Jaoui, d’après le roman de l’écrivain cubain Leonardo Padura. Après une création les 28 et 29 janvier au Théâtre de Caen, l’œuvre est reprise à Paris pour trois représentations en Grande Salle.
11/02/2026, 15:39
L'ambassade finlandaise en France, avec l'organisation Finnish Literature Exchange (qui promeut la traduction depuis le finlandais), la Fondation culturelle finlandaise, la Fondation Kone et Frame Contemporary Art Finland, fait de 2026 l'année de la BD finlandaise en France. Cinq expositions rythmeront la période, en partenariat avec certains événements autour du 9e art.
11/02/2026, 15:15
Du 20 février au 21 mars, la galerie parisienne Huberty & Breyne présente « Œuvres complètes », une exposition d'Ilan Manouach. Ce dernier s'est spécialisé dans les œuvres monumentales reliées, en proposant des intégrales de mangas très populaires. ONEPIECE, en 2022, avait interpelé : l'artiste revient avec cinq nouvelles créations.
10/02/2026, 15:03
Du 11 au 21 mars 2026, Le Projet Barthes sera créé à L’Échangeur Théâtre de Bagnolet. Porté par Vincent Dissez et mis en scène par Sylvain Maurice, le spectacle propose une adaptation scénique de La Préparation du roman, ultime séminaire donné par Roland Barthes au Collège de France entre 1979 et 1980. Un texte à part dans l’œuvre du penseur, à la frontière de la théorie, de l’intime et du témoignage existentiel, que le théâtre entend aujourd’hui réactiver comme une parole adressée, vivante, incarnée.
09/02/2026, 18:10
Intitulée « Boualem Sansal en perspectives : littérature, éthique et politique », cette matinée d'étude sera composée d'interventions consacrées à différents aspects et moments de l'œuvre, du parcours et des engagements de l'écrivain Boualem Sansal.
09/02/2026, 11:20
Du 18 février au 14 mars 2026, la Galerie Daniel Maghen réunit deux figures du 9e art : Victor Hubinon, dessinateur historique de Barbe-Rouge, et Bernard Vrancken, au moment de la parution de Nouvelle France, scénarisé par Stephen Desberg. L’affiche annonce une exposition-vente portée par un double moteur : la puissance d’un classique et l’arrivée d’un album neuf, en grand format.
08/02/2026, 10:27
À l'occasion de la première édition du Carnaval de Fontevraud, le musée d’Art moderne inaugure, à compter du 14 février prochain, une exposition entièrement centrée sur le Carnaval de Paris au XIXe siècle. À cette époque, la fête est telle qu'elle éclipse le fameux Carnaval de Venise...
04/02/2026, 13:39
La Galerie Daniel Maghen, installée dans le 1er arrondissement de Paris, a conçu avec la famille d'André Juillard (1948-2024) la première rétrospective consacrée à son œuvre. Elle est à découvrir jusqu'au 14 février prochain, sous l'intitulé « Une vie à dessiner ».
02/02/2026, 12:14
Longtemps dispersé, parfois mutilé, souvent oublié, un pan majeur du patrimoine royal français réapparaît aujourd’hui. Réunis pour la première fois à grande échelle, les tapis monumentaux commandés par Louis XIV racontent autant la splendeur du pouvoir que la fragilité de la mémoire historique. Entre chef-d’œuvre artistique, enquête patrimoniale et sauvetage séculaire, cette exposition révèle un trésor que le Roi-Soleil lui-même ne contempla jamais.
02/02/2026, 11:58
Entre deux rayonnages, une bibliothèque rouvre un tiroir secret : ce que les lecteurs glissent, oublient, abandonnent. À la Bibliothèque publique historique d’État de Russie (GPIB), l’exposition Secrets des anciennes collections aligne ces traces minuscules — une botanique de papier, un musée de poche, une archéologie du quotidien.
01/02/2026, 17:06
Afin de renforcer l’accès au livre et à la lecture pour tous les publics et sur tout le territoire, la Sofia et la Fédération interrégionale du livre et de la lecture sont associées au sein du dispositif « Territoires du livre ». Dans la région Grand Est, Interbibly, le centre de ressources du livre et du patrimoine écrit conçoit et met en œuvre les projets associés, avec 3 rendez-vous d'ores et déjà prévus en 2026.
30/01/2026, 20:44
À partir du 10 février et jusqu'au 14 juin 2026, la Rotonde du musée de la BnF, située sur le site Richelieu, accueille une exposition consacrée à Chypre, à l'occasion de la Présidence chypriote du Conseil de l’Union européenne. Antiquités, manuscrits, dessins, gravures et documents d’archives issues des collections de l'établissement seront mis à l'honneur, aux côtés de prêts de la Fondation culturelle de la Banque de Chypre et de l’église de la Vierge Phanéroméni de Nicosie.
30/01/2026, 16:15
La liste des nommé·es aux César 2026 met en avant plusieurs films directement tirés de romans, récits autobiographiques ou témoignages, jusque dans les catégories « reines » (meilleur film) comme dans les prix techniques.
28/01/2026, 17:14
Du 14 avril au 6 juillet 2026, la Bibliothèque de l’Arsenal, site de la Bibliothèque nationale de France, présente « La poudre et l’encre. Une conversation avec Patrick Boucheron », une exposition gratuite conçue comme un dialogue inédit entre l’historien et les conservateurs de la bibliothèque. À partir d’une sélection de pièces issues des collections de l’Arsenal, l’exposition explore les rapports complexes, ambivalents et parfois troublants entre les livres et la violence.
27/01/2026, 14:21
Léa Seydoux rejoint le casting de The Masque of the Red Death (Le Masque de la mort rouge en français), adaptation libre et teintée d'humour noir de la nouvelle d’Edgar Allan Poe, produite par A24 et Picturestart. L’actrice française partagera l’affiche avec Mikey Madison dans un film écrit et réalisé par Charlie Polinger, dont le tournage doit débuter en février en Hongrie. Longtemps associé au nom de Sydney Sweeney, le projet a évolué depuis son annonce initiale, avec un repositionnement artistique et un casting désormais stabilisé.
26/01/2026, 13:10
Du 22 janvier au 13 décembre 2026, une première exposition monographique en France est consacrée à Chaïm-Charles Kaliski (1929-2015), au musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ). Intitulée Chaïm Kaliski, Jim d’Etterbeek, elle réunit 120 dessins, photographies et documents d’archives, et propose un parcours chronologique mettant en lumière la trajectoire d’un artiste singulier, profondément marqué par la Shoah.
22/01/2026, 12:25
En 2026, pour le 140e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Corée, le musée Guimet consacre l’ensemble de sa programmation à la culture coréenne. À Paris, trois expositions, une installation monumentale en façade et de nombreux événements proposent un parcours allant du royaume du Silla aux expressions contemporaines, en passant par la K-Beauty et la peinture en trompe-l’œil.
21/01/2026, 17:18
À Paris et à Bruxelles, la galerie Martel consacre le début de l’année 2026 à la bande dessinée et au dessin d’auteur avec deux expositions distinctes. À Paris, Fragments d’expositions (24 janvier – 28 février 2026) réunit cinq artistes contemporains. À Bruxelles, la galerie propose une monographie de Guido Crepax intitulée Nous nous sommes tant aimés, Valentina… (7 février – 11 avril 2026), centrée sur son héroïne emblématique et sur son travail de composition narrative.
21/01/2026, 17:10
Du 5 février au 18 avril 2026, la Galerie Gallimard consacre une exposition aux dessins originaux réalisés par François Schuiten pour le tirage de tête de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Les œuvres originales sont présentées, et des tirages en série limitée de plusieurs de ces dessins, ainsi que le livre - en édition courante et en tirage de tête - seront disponibles à la vente.
21/01/2026, 15:27
Depuis 2016, la Comédie-Française et Pathé Live s'associent pour présenter en salles en direct ou en différé, des œuvres emblématiques du répertoire. Revendiquant un million de spectateurs réunis à cette occasion, les partenaires annoncent la programmation de trois classiques, au cours du premier semestre 2026.
21/01/2026, 10:24
Comment penser et agir face aux angoisses, aux crises et aux catastrophes qui semblent désormais structurer notre horizon commun ? C’est à cette question que s’attaque La Grande Trilogie, un cycle de rencontres conçu conjointement par Les Rencontres Philosophiques de Monaco et mk2 Institut, qui se déroulera au mk2 Nation, à Paris, sur trois soirées, de janvier à mars.
20/01/2026, 18:07
À l’occasion des Nuits de la lecture 2026, placées sous le thème « Villes et campagnes », le site Richelieu devient, les 23 et 24 janvier, un vaste espace de lectures ouvertes à tous. La Bibliothèque nationale de France (BnF), l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et l’École nationale des chartes – PSL (ENC) unissent leurs forces pour proposer une programmation gratuite, accessible dans plusieurs lieux habituellement fermés au public ou rarement investis de cette manière.
20/01/2026, 17:23
Top ArticlesAmazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Commenter cet article