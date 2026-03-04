Festival Rue des livres 2026 : deux jours de rencontres littéraires autour de l’amitié à Rennes

Le festival proposera une programmation riche mêlant rencontres avec des auteurs, ateliers, lectures, expositions et spectacles, pour tous les publics.

Des rencontres scolaires en amont du festival

Comme chaque année, le festival débute par des rencontres scolaires organisées les 12 et 13 mars. Neuf auteurs et illustrateurs jeunesse ou adolescents se rendront dans 20 établissements scolaires de Rennes et du département, de la maternelle au lycée.

Au total, 1.300 élèves et enseignants participeront à ces échanges en classe. Les auteurs présents lors de ces rencontres scolaires seront également au festival le week-end suivant : Alex Cousseau, Charles Dutertre, Agnès Ernoult, Manon Fargetton, Matthieu Maudet, Stéphane Melchior, Anne Montel, Coline Pierré et Andrée Prigent.

Une vitrine de la chaîne du livre

Le festival Rue des livres met en avant l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre, de la création à la diffusion. L’édition 2026 réunira près de 170 auteur·ices, dix librairies et une soixantaine de maisons d’édition, offrant au public un large panorama de la production littéraire contemporaine.

La programmation 2026 mêle des figures reconnues de la littérature et des auteurs émergents. Parmi les invités figurent notamment : Tania de Montaigne, Valentine Goby, Éric Halphen, Gaëlle Josse, Manon Fargetton, Irène Frain, Denez Prigent et Albin de la Simone.

Le festival accueillera également plusieurs coups de cœur du comité de lecture, comme Séverine Cressan, Emmanuel Flesch, Nora Hamadi, Sylvie Le Bihan et Alice Raybaud.

Une place particulière est accordée aux auteurs bretons, avec la présence de Nathalie Burel, Alex Cousseau (Pépite du roman ados au Salon de Montreuil), Benjamin Dierstein (Prix Landerneau Polar), Gwénola Morizur, ainsi que des auteurs de bande dessinée Joub, Stéphane Melchior, Nicoby et Emmanuel Reuzé. Côté jeunesse, Anne Montel sera également présente.

Une édition placée sous le signe de l’amitié

Le thème choisi pour cette édition 2026 est « Amitié(s) », un fil conducteur qui traverse l’ensemble de la programmation.

Les auteurs invités explorent différentes facettes de ce lien universel : amitiés adolescentes, amitiés créatrices, amitiés amoureuses ou rivales, mais aussi solidarité, fraternité et sororité. Dans un contexte mondial souvent bouleversé, ces récits offrent un espace de réflexion sur les liens humains et les valeurs partagées.

La programmation comprend 30 rencontres permettant au public d’échanger avec des auteurs et de découvrir leurs œuvres. Le festival débutera par une inauguration musicale assurée par les classes CHAM de 6ᵉ et 5ᵉ du collège Clotilde Vautier.

Quatre expositions seront également proposées dans les différents espaces du festival. Des balades culturelles dans le quartier Gros-Chêne seront organisées en partenariat avec Destination Rennes et le Musée des beaux-arts Maurepas.

Quatorze ateliers autour du livre et de la lecture seront proposés, parmi lesquels un atelier d’écriture pour adultes avec Gwénola Morizur, un atelier bande dessinée avec Anne Montel, un atelier de philosophie parent-enfant autour de l’amitié, des ateliers de cyanotype et un atelier consacré au journalisme.

Deux lectures en scène seront également proposées : une lecture théâtralisée de correspondances littéraires et amicales par les comédiens de l’ADEC, accompagnée de dessins en direct réalisés par Céline Ziwès, ainsi qu’une séance de lecture à voix haute consacrée aux textes de « Femmes poètes contemporaines », tandis que le public pourra aussi assister à une lecture musicale illustrée avec Albin de la Simone autour de son ouvrage Mes battements.

Des spectacles et animations pour la jeunesse

Le jeune public occupe une place importante dans la programmation. Deux spectacles jeunesse seront proposés le samedi et le dimanche matin dans la salle Armor : Bonaventure et compagnie, un spectacle réunissant Alex Cousseau (romancier), Charles Dutertre (illustrateur) et Adrien Dutertre (musicien).

Le festival inaugure également un espace jeunesse de 100 m², installé dans une salle à l’étage des Cadets de Bretagne. Cet espace est destiné aux enfants de 0 à 12 ans accompagnés d’un adulte. Des lectures et ateliers y seront organisés en continu, avec notamment : des ateliers participatifs avec Julien Billaudeau, Coline Pierré et Agnès Ernoult, et une lecture chantée avec Andrée Prigent.

Les adolescents disposent eux aussi d’activités dédiées : ils pourront participer à des ateliers bande dessinée autour de l’ouvrage Miss Charity d’Anne Montel (sur inscription), à des ateliers jeux de société proposés avec le magasin Terres de Jeux, ainsi qu’à un petit déjeuner manga organisé le dimanche matin avec la librairie Critic.

L’événement est gratuit et ouvert à toutes et tous. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles, certains ateliers nécessitant une réservation préalable.

Ci-dessous, le programme détaillé, avec les invités de cette édition :

