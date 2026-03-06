À Strasbourg, la Librairie Gutenberg reprise par ses employées

La Librairie Gutenberg reste entre de bonnes mains, celles de ses employées, Marie Marchal et Agathe Freyburger. Toutes deux concrétisent un projet de reprise de l'établissement où elles sont respectivement entrées il y a 8 et 5 ans, sous l'œil bienveillant de Françoise Laot, gérante du lieu depuis 2011, qui les a accompagnées dans ce chemin professionnel.

Elle-même avait repris Gutenberg en 2011, rachetée à Françoise Bagyoni, qui possédait alors également la Librairie Broglie, aussi située à Strasbourg. En reconversion professionnelle après une première vie en tant que responsable de ressources humaines, Françoise Laot transforme le commerce, à l'origine annexe de la Librairie Broglie dédiée aux ouvrages religieux, en une librairie généraliste tournée vers les sciences humaines et la littérature.

Sur 54 m2 de surface de vente, l'adresse propose aujourd'hui environ 7000 références, pour 351.000 € de chiffre d'affaires en 2024. Marie Marchal rejoint l'établissement en tant qu'employée en 2018, d'abord à mi-temps, avant Agathe Freyburger, qui y travaille pour sa part à partir de 2021.

« Le développement mené par Françoise Laot a été à la fois raisonnable et intelligent, pour étendre le rayonnement de la librairie sans pour autant la mettre en danger », observe aujourd'hui Marie Marchal, jointe par téléphone. « Dès nos arrivées respectives, elle a offert une place importante à nos propositions. Nous avons joui d’énormément de liberté, et cela fait désormais un an qu’elle a lâché les rênes de la librairie pour nous la confier », ajoute-t-elle.

Une histoire, des histoires

La Librairie Gutenberg, installée au cœur du centre-ville strasbourgeois, au 10, place Saint-Étienne, fait partie des plus anciens commerces du livre de la ville. Son ouverture remonte en effet à 1945, quand Edmond Muller, coursier pour les imprimeries Berger-Levrault, se lance dans une nouvelle aventure professionnelle.

Il institue notamment dans son établissement des « salons de philosophie », concept que Françoise Laot elle-même a repris en créant un cercle de lecture mensuel, il y a 12 ans. Encore actif, il est l'un des rendez-vous les plus suivis de la librairie et compte de nombreux adeptes.

De gauche à droite : Agathe Freyburger, Marie Marchal ; illustration de Céline Clément (Librairie Gutenberg)

Marie Marchal et Agathe Freyburger ont elles aussi exploré cette voie en ouvrant, il y a 2 ans, « un club de lecture SF féministe (SFF), à l’initiative d’un client, qui nous a permis de développer une véritable vivacité sur ce rayon », indique Marie Marchal. « Un autre club de lecture bimestriel s’est ajouté, orienté vers les essais et les sciences humaines. L’un comme l’autre proposent un livre au programme, tous les deux mois. »

Des événements récurrents qui sont venus s'ajouter à la programmation existante de l'établissement, lequel accueille régulièrement auteurs et autrices pour des rencontres et séances de dédicaces — les duos Élisa Géhin et Météo Surprise, puis Laurie Agusti et Rouge Signal sont attendus prochainement, ou encore Louise Morel.

À LIRE - Strasbourg : la librairie Le Camphrier ferme définitivement

Alors que le contexte s'avère difficile pour les librairies de Strasbourg et du reste de la France, les deux repreneuses mettent en avant « la chance de pouvoir nous appuyer sur l’histoire de la librairie. Elle ne s’étend que sur 50 m2, mais ce lieu a été fréquenté par de plusieurs générations, ce qui en fait une librairie de référence pour de nombreux Strasbourgeois. »

Elles se félicitent par ailleurs de l'échange de bonnes pratiques et de la mutualisation entre les pairs libraires, notamment via l'Association des libraires indépendants du Rhin (A.LIR), dont la Librairie Gutenberg est adhérente.

Explorer des territoires indépendants

À la retraite depuis 2020, Françoise Laot a assuré la gestion comptable de la librairie, tout en confiant des responsabilités plus importantes à ses employées. Marie Marchal et Agathe Freyburger ont ainsi eu à cœur de développer certains rayons, comme les ouvrages féministes, la bande dessinée ou la jeunesse.

Avec un prisme particulier, adopté pour correspondre à l'environnement immédiat : « Strasbourg compte beaucoup de librairies, dont Gutenberg. Nous avons autour de nous un certain nombre d’établissements à l’offre assez exhaustive, à l’instar de La Bouquinette, à 200 mètres, pour la jeunesse », constate-t-elle.

« Cette densité nous a permis d’explorer des niches, de valoriser des artistes locaux et locales, ou les catalogues de petites maisons d’édition indépendantes. Nous avons aussi développé le fonds en littérature, en sciences humaines, en bande dessinée et en jeunesse, en nous concentrant sur cette production indépendante. »

Un engagement crucial pour les deux libraires, d'autant plus que Marie Marchal a elle-même fondé une maison d'édition indépendante, les éditions Gorge bleue, en 2019. L'attention portée à ces éditeurs « nous permet de nous démarquer grâce à des coups de cœur se distinguant des titres plébiscités par les gros médias prescripteurs ; des coups de cœur signalés par des fiches sur les livres, qui restent longuement en piles sur nos tables », soulignent les deux repreneuses.

</center>

Pour sa deuxième édition, la récompensé décernée par la librairie, le Prix Gut’, a d'ailleurs salué une publication des éditions du Typhon, L’histoire de Mother Naked, de Glen James Brown, traduit par Claire Charrier.

Le projet de reprise de Marie Marchal et Agathe Freyburger a bénéficié de l'expertise fonctionnelle de l'Association pour le développement de la librairie de création (Adelc), laquelle « a pris une petite part au capital de notre société, comme elle a l’habitude de le faire pour les projets de reprise », précise Marie Marchal. Des dossiers ont aussi été déposés auprès du Centre national du livre et de la région Grand Est, et sont toujours en cours d'examen.

À LIRE - Esprit libre : une librairie spécialisée bien-être jette l'ancre à Fécamp

Le mercredi 1er avril prochain, une journée spéciale de programmation et de célébration fêtera cette transmission de gérance. Tous et toutes sont conviés chez Gutenberg !

Photographies : © Librairie Gutenberg

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com