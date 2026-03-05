Un survivant revient vingt ans après un massacre familial

C’est pourquoi, dans les années 1990, la communauté est profondément bouleversée lorsqu’un drame frappe la famille Baird : John Baird, père de famille respecté, assassine brutalement sa femme et deux de ses trois enfants avant de retourner l’arme contre lui.

Vingt ans plus tard, Tommy Baird, seul survivant de cette tragédie, revient sur l’île. Arrivé sans prévenir par le ferry, il frappe à la porte de son oncle Malcolm - celui-là même qui l’avait accueilli quelques mois après le drame. Très vite, la nouvelle de son retour se propage parmi les habitants comme une traînée de poudre. Avec elle ressurgissent souvenirs enfouis, interrogations et blessures jamais refermées.

Dans ce roman noir, Rebecca Wait explore avec retenue et sensibilité la manière dont la violence peut se transmettre d’une génération à l’autre. Son récit, à la fois sobre et minutieusement construit, s’attache davantage aux victimes qu’aux bourreaux. L’autrice dresse ainsi le portrait de personnages hantés par le passé, évoluant dans un paysage rude et implacable...

Les éditions Phébus vous proposent les premières pages en avant-première :

Rebecca Wait a grandi dans la campagne de l’Oxfordshire. Diplômée de l’université d’Oxford, elle a enseigné l’anglais pendant plusieurs années avant de se consacrer pleinement à l’écriture. Elle est l’autrice de cinq romans. Tommy Baird est de retour est le premier de ses livres publié en France. À sa sortie, le roman a été sélectionné par The Guardian parmi les meilleurs thrillers de l’année.

