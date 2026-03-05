Amazon devient le premier commerçant d’Europe

Dans cette édition, le groupe américain devance d’une courte tête le groupe allemand Schwarz, propriétaire notamment des enseignes Lidl et Kaufland, rapportent Les Échos.

L’analyse couvre l’ensemble de l’Europe continentale ainsi que le Royaume-Uni. Elle s’appuie sur le volume total de marchandises écoulées par les entreprises étudiées. Sur cet indicateur, Amazon totalise 179,7 milliards € de transactions en 2025, contre 179,4 milliards € pour Schwarz.

Les auteurs du rapport soulignent que ces deux groupes dominent largement le paysage européen. Leur avance sur les autres entreprises du classement demeure très nette, tandis que leur rythme de croissance reste parmi les plus élevés.

Pour établir ce classement, Retail Cities utilise le GMV (Gross Merchandise Value). Cet indicateur additionne la valeur totale des transactions réalisées sur une plateforme, qu’il s’agisse de ventes directes ou de ventes effectuées par des tiers via cette même plateforme. Le GMV ne correspond donc pas au chiffre d’affaires : il mesure le volume global de marchandises vendues, hors TVA et converti sur la base d’un taux de change moyen. Cette méthode permet de comparer des modèles économiques très différents, notamment entre plateformes numériques et distributeurs traditionnels.

Les résultats mettent en évidence une progression plus rapide des acteurs du commerce en ligne. Leur activité augmente en moyenne de 17 %, contre 7 % pour l’ensemble des entreprises étudiées.

Dans le Top 50 du classement, huit des dix plus fortes progressions concernent ainsi des entreprises numériques. La plateforme chinoise Shein en offre un exemple : classée 38e avec 17,5 milliards € de transactions, elle affiche néanmoins une croissance annuelle de 20 %. Retail Cities attribue cette performance à des investissements technologiques importants destinés à améliorer à la fois l’expérience d’achat et l’efficacité logistique.

Du côté des distributeurs traditionnels, la croissance repose davantage sur des stratégies d’acquisition ou de consolidation. Des groupes comme le néerlandais Ahold Delhaize ou le britannique Marks & Spencer illustrent cette dynamique de croissance externe.

Les résultats restent toutefois plus limités pour les acteurs reposant uniquement sur des réseaux physiques. Aucun d’entre eux ne dépasse 4 % de croissance. Deux exceptions se démarquent néanmoins : Ahold Delhaize, dont l’activité progresse de 11 %, et l’enseigne néerlandaise de discount Action, qui enregistre une hausse de 16 %.

Les groupes français conservent une présence notable dans ce classement européen. Carrefour et E. Leclerc occupent respectivement les sixième et septième positions. Intermarché apparaît à la neuvième place, tandis que la Coopérative U se classe quatorzième et Auchan vingtième.

L’Allemagne reste néanmoins l’un des piliers du commerce européen. Aux côtés de Schwarz, plusieurs groupes majeurs y sont implantés, notamment Aldi, Rewe et Edeka, confirmant la solidité du modèle allemand de distribution sur le continent.

Aux États-Unis, Amazon aussi au top

Le groupe fondé par Jeff Bezos a par ailleurs dépassé Walmart en chiffre d’affaires et s’impose désormais comme la plus grande entreprise des États-Unis. Selon les données publiées pour l’année 2025, Amazon affiche près de 717 milliards $ de revenus, contre un peu plus de 713 milliards $ pour Walmart. L’écart reste faible, mais il marque la fin de plus de vingt ans de domination du géant de la grande distribution.

La société fondée il y a un peu plus de trente ans dépasse ainsi un groupe installé depuis plus de six décennies. Au-delà de la simple opposition entre commerce en ligne et distribution physique, cette évolution reflète la trajectoire d’une entreprise qui a multiplié les activités pour accélérer sa croissance. À ses débuts, Amazon était avant tout une librairie en ligne lancée dans le garage de Jeff Bezos. L’entreprise est aujourd’hui présente dans de nombreux secteurs, allant du commerce électronique aux services de cloud, en passant par l’intelligence artificielle et les contenus de divertissement.

Cette stratégie de diversification se poursuit. Amazon prévoit notamment d’investir 200 milliards $ dans l’intelligence artificielle au cours de l’année, signe de l’importance stratégique de ces technologies pour son développement futur.

Le groupe multiplie également les initiatives en Europe. Parmi les plus récentes figure le lancement d’une infrastructure de cloud indépendante destinée au continent. Baptisée AWS European Sovereign Cloud, cette offre vise à répondre aux préoccupations croissantes autour de la souveraineté des données.

Cette plateforme doit être entièrement localisée au sein de l’Union européenne et fonctionner séparément des autres régions d’Amazon Web Services, la filiale spécialisée dans les services de cloud computing. Le projet est dirigé par Stéphane Israël, ancien président d’Arianespace et ancien haut fonctionnaire français.

Amazon renforce ses investissements sur le continent

Amazon poursuit ainsi, en parallèle, le développement de ses infrastructures numériques en Europe. Le groupe américain a annoncé un nouvel investissement de 18 milliards € en Espagne pour renforcer ses activités dans le cloud et l’intelligence artificielle.

Cette enveloppe vient s’ajouter aux 15,7 milliards € déjà annoncés en mai 2024 pour une période de dix ans. Au total, Amazon prévoit désormais d’investir 33,7 milliards € dans le pays afin de développer ses centres de données et d’élargir les capacités de ses services numériques.

Dans un communiqué, le groupe précise que cet effort vise à « développer et soutenir l’infrastructure des centres de données » et à fournir des capacités avancées de cloud et d’intelligence artificielle aux organisations opérant en Europe. L’investissement concerne plus particulièrement Amazon Web Services (AWS), la division chargée des services cloud du groupe. Les fonds permettront d’étendre les infrastructures déjà présentes dans la région d’Aragon, au nord-est de l’Espagne.

Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a salué cette décision. « Dans un monde rempli d’incertitudes, notre pays est une valeur sûre », a-t-il écrit sur le réseau social X après une rencontre avec une délégation du groupe lors du Mobile World Congress (MWC) organisé à Barcelone.

Amazon estime que ces infrastructures pourraient contribuer à hauteur de 31,7 milliards € au produit intérieur brut espagnol d’ici à 2035. Le projet devrait également soutenir chaque année près de 29.900 emplois à temps plein dans l’économie locale, en incluant les postes directs mais aussi les emplois indirects et induits.

Aujourd’hui, le marché européen du cloud, notamment pour les services publics, est largement dominé par trois entreprises américaines : Amazon Web Services, Google et Microsoft.

