Esprit libre : une librairie spécialisée bien-être jette l'ancre à Fécamp

Grenobloise d'adoption depuis plusieurs années, graphiste œuvrant dans le milieu de la communication, Cécile Juteau entame un nouveau chapitre de ses vies personnelle et professionnelle à Fécamp. Elle ouvrira ainsi dans quelques semaines la librairie Esprit libre, entièrement tournée vers le bien-être, les médecines douces et la spiritualité.

Ce projet, qui occupe un coin de son esprit depuis une vingtaine d'années, s'est concrétisé avec sa découverte de la ville normande. « Ma sœur et mon beau-frère apprécient beaucoup la Normandie et ils m'ont fait découvrir Fécamp : j'ai adoré la ville, avec son port qui la rend très vivante, sans parler des habitants qui sont très sympathiques », souligne-t-elle.

Elle signera le 11 mars prochain le bail de son local commercial, situé au 11 bis, place du général Leclerc, dans un bâtiment historique qui fait face à l'abbaye et jouxte Quête de vie, une boutique et un espace de soins dédiés au bien-être, à l'ésotérisme et au chamanisme — un environnement chargé « de bonnes vibrations », selon Cécile Juteau.

Le local de 40 m2, après quelques travaux, sera prêt à accueillir Esprit libre. « J'envisage de faire poser un parquet et d'installer des meubles en bois, afin de donner un style de librairie ancienne ou de cabinet de curiosités à l'ensemble », explique la gérante. Titulaire d'un brevet de décoratrice d'intérieur, elle attache une importance particulière à l'ambiance du lieu, « cruciale pour un commerce ».

Un petit espace sera aménagé, dans la librairie, pour permettre à la clientèle de déguster un thé ou un café en feuilletant des ouvrages.

Un « trait d'union »

Côté rayonnages, la libraire d'Esprit libre prévoit des ouvrages consacrés aux différentes thématiques du bien-être — ou mieux-être —, depuis les médecines douces jusqu'à la tarologie, en passant par les médecines alternatives ou la spiritualité orientale. Environ 80 % de son offre sera composée de livres, le reste étant composé de bougies, encens, tarots, oracles, tapis et coussins de yoga ou encore cartes mantra.

Forte de son expérience de graphiste, Cécile Juteau envisage par ailleurs de créer ses propres articles, comme des stickers sur le thème du bien-être et de la spiritualité.

Concernant le projet de sa librairie, elle souhaite « être un trait d’union entre les praticiens des environs, qu'ils soient naturopathes, réflexologues ou magnétiseuse, et les personnes qui souhaitent découvrir ces univers ».

Les ouvrages constituent aussi des portes d'entrée pour les personnes qui « s'intéressent petit à petit aux médecines douces », un public large, qui réunit des profils de tous les âges, selon elle. Sa librairie pourra également accueillir des professionnels et auteurs, « pour qu’ils puissent parler de leurs pratiques, notamment dans le cadre d'ateliers découvertes », détaille Cécile Juteau.

De Grenoble, Cécile Juteau a gardé un souvenir puissant, celui de la librairie ésotérique et mieux-être L'Or du Temps, située rue du Docteur Mazet, « sa référence en la matière ». Pour son propre projet, elle a pu profiter de l'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Maison des Projets de Fécamp.

L'inauguration, attendue avec impatience par la libraire, se rapproche désormais : rendez-vous dans quelques semaines...

Photographie : Le port de Fécamp (illustration, Gilbert Sopakuwa, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Antoine Oury