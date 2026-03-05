Fanny Salomon rejoint AC Media comme directrice de la fabrication

« Ce nouveau poste s'inscrit dans la continuité d'un parcours riche d'apprentissages », écrit-elle, en remerciant « celles et ceux qui l'ont jalonné et ont contribué à [la] mener jusqu'ici ». Elle ajoute se réjouir de pouvoir « mettre [son] expérience au service de cette belle maison, dans le respect des savoir-faire et des valeurs qui font sa force ».

Dans ses nouvelles fonctions, Fanny Salomon pilotera notamment les enjeux liés à la fabrication, aux relations avec les fournisseurs et à l’amélioration des processus. Avant de rejoindre AC Media, elle occupait le poste de chef de fabrication au sein du groupe Auzou. Elle y travaillait depuis 2021.

Son parcours compte également plusieurs expériences liées à la production du livre. Elle a exercé pendant plusieurs années comme chef de fabrication chez Leporello, plateforme indépendante de production de livres, ainsi que chez Koryo à Malakoff.

Plus tôt dans sa carrière, Fanny Salomon a travaillé dans l’univers de la production imprimée et de la communication, notamment comme print manager chez Gutenberg Networks et productrice au sein de l’agence 16Oberkampf. Elle a également été chef de fabrication chez Draftfcb et technicienne de fabrication chez Altavia, intervenant sur de nombreux comptes dans les secteurs de la distribution, de la culture ou de la communication.

Fondé en 2003, AC Media réunit trois maisons d’édition aux lignes éditoriales complémentaires : Ki-oon, spécialisée dans le manga, Lumen, dédiée à la littérature jeunesse, et Mana Books, tournée vers la pop culture. Le groupe compte aujourd’hui plus de 1800 titres à son catalogue et publie près de 200 nouveautés chaque année.

