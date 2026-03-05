Science-fiction, humour noir et esprit contestataire : bienvenue “En Pleine Goule”

À première vue, l’appellation peut intriguer. « Manoir d’édition », « En Pleine Goule » : le ton est donné. Rodolphe Guerra et Thierry Mulot cultivent volontiers le décalage. Les deux fondateurs, qui partagent « une affinité d’esprit (et de cuir peu chevelu) », ont choisi un nom qui leur ressemble.

Le mot goule, expliquent-ils, est « polysémique » : il désigne à la fois une créature imaginaire proche du vampire et, dans plusieurs patois régionaux, la bouche. Quant à l’expression « en pleine goule », elle résume assez bien leur tempérament, un « côté contestataire », glissent-ils.

Aux origines du projet

Le projet est né de leurs propres expériences dans le monde de l’édition. Certaines réponses reçues ont laissé les auteurs perplexes. Rodolphe Guerra se souvient notamment d’un éditeur qui l’avait appelé pour lui dire apprécier son manuscrit, « prenant et très bien écrit », tout en estimant qu’il était… trop court. « Il faisait 176 pages au format A5 », précise-t-il. Le texte sera finalement publié ailleurs, par une maison plus modeste.

Au fil de leurs publications, les deux auteurs ont également été frappés par le manque d’accompagnement. « L’implication des éditeurs qui ont publié certains de nos textes nous a semblé réduite au strict minimum : pas de promotion et pas de diffusion », expliquent-ils. À cela s’ajoute une autre préoccupation : « Le prix des livres actuellement édités nous apparaît trop élevé et peut rebuter certains lecteurs. »

De ces constats est née l’idée d’En Pleine Goule, conçue comme une structure associative. Chaque euro récolté est réinvesti dans les publications. Les membres peuvent adhérer à partir de 15 € — une cotisation qui donne droit à un livre dédicacé et à un cadeau, d’autres avantages étant envisagés.

Côté catalogue, la ligne éditoriale revendique un goût affirmé pour « les littératures de l’imaginaire ». Science-fiction, fantastique ou merveilleux scientifique : ces univers constituent la base des textes recherchés. Mais deux autres ingrédients entrent régulièrement dans la recette : « de l’humour — noir si possible, ou très gris — et une critique assumée de l’anthropocentrisme ».

Tous les livres n’auront pas nécessairement les trois caractéristiques, précisent-ils, mais « deux au moins devront être présents ». Une orientation qu’ils jugent « unique à notre connaissance ».

L’identité visuelle participe également à cette singularité. Les ouvrages sont reconnaissables à leurs illustrations en noir et blanc, réalisées pour l’instant par l’un des fondateurs. Quant au prix, l’objectif est clair : rester autour de 15 €.

Le fonctionnement éditorial se veut collectif. Une fois le manuscrit jugé conforme à la ligne éditoriale, il est soumis à un comité de lecture bénévole constitué parmi les adhérents de l’association. Les retours critiques sont ensuite transmis aux auteurs.

Faire vivre les livres

La soumission des manuscrits est réservée aux membres de l’association. Une manière, expliquent les fondateurs, de garantir « un minimum d’investissement personnel dans la promotion des ouvrages et de la vie de l’association ».

Pour faire vivre leurs livres, Rodolphe Guerra et Thierry Mulot misent sur une approche directe. Sans diffuseur pour l’instant — afin de maintenir des prix accessibles — ils démarchent les librairies de leur région, sans exclure d’élargir progressivement le périmètre. Les ouvrages sont proposés en dépôt-vente, tandis que l’association participe à des salons du livre.

Les rencontres avec les lecteurs font aussi partie du projet. Dédicaces, ateliers d’écriture, lectures d’extraits ou « causeries » dans des cafés-librairies et associations d’écriture : l’idée est de multiplier les moments d’échange, souvent agrémentés d’anecdotes sur le monde de l’édition.

Après la publication du Marchand de jouets, signé par Thierry Mulot, la structure prépare déjà la suite. Le prochain ouvrage annoncé, Ceux du domaine, prendra la forme d’une uchronie dont le point de divergence se situe à la fin de la Première Guerre mondiale.

Le roman mêlera science-fiction, atmosphère fantastique et merveilleux scientifique. L’intrigue suit une société dont les fondements vacillent sous l’influence des disciples d’une mystérieuse femme — savante, misanthrope et redoutée — que l’on surnomme « la Landru femelle », « pour de sanglantes raisons ».

Un programme qui promet, à défaut de morsure, au moins quelques coups de dents bien placés dans les certitudes humaines.

Crédit image : En Pleine Goule

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com