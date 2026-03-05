Léa Mysius adapte Histoires de la nuit, de Laurent Mauvignier

La réalisatrice Léa Mysius s'empare du roman de Laurent Mauvignier, récit conséquent, sur près de 700 pages, de quelques heures sous tension. Elle adapte elle-même le récit en scénario pour ce qui sera son troisième long-métrage.

Mysius a précédemment réalisé Ava (2017) et Les Cinq Diables (2022), dont elle avait déjà signé les scénarios (avec Paul Guilhaume pour le second). Elle a également collaboré avec Arnaud Desplechin sur Les Fantômes d'Ismaël (2017) et Roubaix, une lumière (2019).

Le casting du film réunit Hafsia Herzi, Benoît Magimel, Bastien Bouillon et Monica Bellucci, Tawba El Gharchi, Paul Hamy, Alane Delhaye, Servane Ducorps, ou encore Tatia Tsuladze.

Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et quelques hameaux, dont celui qu'occupent Bergogne, sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu'une voisine, Christine, une artiste installée ici depuis des années. On s'active, on se prépare pour l'anniversaire de Marion, dont on va fêter les quarante ans. Mais alors que la fête se prépare, des inconnus… Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et quelques hameaux, dont celui qu'occupent Bergogne, sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu'une voisine, Christine, une artiste installée ici depuis des années. On s'active, on se prépare pour l'anniversaire de Marion, dont on va fêter les quarante ans. Mais alors que la fête se prépare, des inconnus rôdent autour de la maison. – Le résumé de l'éditeur pour Histoires de la nuit

Histoires de la nuit s'est écoulé, depuis sa parution, à 102.000 exemplaires en grand format et 53.814 exemplaires en poche (chiffres Edistat). Rappelons, si cela est nécessaire, que Laurent Mauvignier a obtenu le Prix Goncourt en 2025 pour son roman suivant, La Maison vide, également paru aux éditions de Minuit.

Ce dernier titre a aussi été salué par Prix des libraires de Nancy – Le Point, le Prix littéraire du Monde et le Prix Landerneau des lecteurs.

Deux autres livres Mauvignier ont été adaptés au cinéma : en 2018, Joachim Lafosse porte ainsi Continuer sur grand écran, tandis que Lucas Belvaux reprend la trame de son livre Des hommes pour son long-métrage sorti en 2020.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com