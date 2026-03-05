Premières images de Lanterns : tous les indicateurs sont au vert ?

Supervisée par quelques grands noms, à savoir Chris Mundy, Damon Lindelof et Tom King, la prochaine série DC de la plateforme HBO Max est particulièrement attendue. Elle réunit Kyle Chandler, Aaron Pierre, Kelly Macdonald ou encore Nathan Fillion.

La présence de ce dernier, qui incarnait le Green Lantern Guy Darrin Gardner dans Superman (2025) de James Gunn, indique un lien entre ce blockbuster et la série HBO Max, comme le veut la logique des univers audiovisuels partagés...

Les premières images diffusées laissent entrevoir une ambiance pesante, avec une enquête menée par les deux principaux protagonistes, Hal Jordan (Kyle Chandler) et John Stewart (Aaron Pierre). L'ensemble est censé s'inscrire dans la lignée d'une autre fameuse série HBO, True Detective... Mais avec quelques super-pouvoirs en plus.

Le scénario ne devrait pas adapter un récit existant au sein de la mythologie Green Lantern, mais plutôt se servir des fondamentaux pour une nouvelle proposition...

Par Antoine Oury

