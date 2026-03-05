Les Voeux : Léa Fazer adapte le témoignage d'une ancienne nonne

Metteuse en scène et comédienne, Léa Fazer s'est tournée vers le cinéma et la réalisation à l'occasion de la comédie Bienvenue en Suisse, sortie en 2004. Elle a signé plusieurs longs-métrages, dont Ensemble, c'est trop (2010), Cookie (2013) et Maestro (2014).

Elle prépare son retour sur le grand écran avec Les Vœux, l'adaptation du témoignage de Catherine Draveil, dans lequel elle raconte son entrée dans les Ordres, mais surtout le départ de sa communauté et une importante prise de conscience personnelle.

Quatrième enfant d’une fratrie de dix, Catherine suit des études de médecine avant de renoncer à cette vocation pour une autre, qu’elle croit sienne : la vie religieuse contemplative. Elle subit alors l’emprise psychologique d’une supérieure jusqu’à l’âge de 60 ans. En 2013, à la suite d’un burn-out, elle quitte sa communauté pour se reposer un mois. Cette bouffée d’air frais l’ouvre à une autre forme de révélation, existentielle et non plus divine cette fois, puisque Catherine ne réintégrera jamais le monastère. Plusieurs rencontres décisives sont à l’origine d’une longue prise de conscience de son être unique et singulier, qui la conduira à sortir avec courage de « l’enclos », symbole de toutes les sécurités, enjamber les apparences, découvrir l’autre face de l’existence et être elle-même, enfin ! – Le résumé de l'éditeur pour Métamorphose

Le long-métrage est produit par Lionceau Films (La plus belle pour aller danser, Le Temps des Secrets, Primaire), tandis que la distribution en sera assurée par Pyramide Distribution. Le budget estimé atteint 3,9 millions €.

Pour l'instant, le film n'a pas encore de date de sortie.

Depuis sa parution en mai 2023, l'ouvrage de Catherine Draveil s'est écoulé à 5683 exemplaires (chiffre Edistat).

Photographie : Portrait de Léa Fazer, au festival du film de Cabourg, en 2014 (Georges Biard, CC BY SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com