Luc Allaire nommé directeur de cabinet de Catherine Pégard

Catherine Pégard a choisi son directeur de cabinet, en misant sur un habitué du ministère de la Culture : Luc Allaire, qui était jusqu'à présent son secrétaire général, depuis 2020. Stéphane Lagier, administrateur de l'État, a pris sa place au secrétariat général, par intérim.
Proche d'Emmanuel Macron dont elle était depuis quelques mois la conseillère dédiée à la culture, Catherine Pégard a été appelée au ministère de la Culture peu après la démission de Rachida Dati, qui a choisi de se consacrer à la campagne municipale pour accéder à la mairie de Paris.
Longtemps présidente de l'établissement public du château de Versailles, rédactrice en chef du Point entre 1995 et 2007, Catherine Pégard s'était ensuite rapprochée du pouvoir en conseillant Nicolas Sarkozy à partir de 2008, au sein du « pôle politique » de l'Élysée. Nommée en 2011, toujours par Sarkozy, présidente de l'Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, elle a été reconduite à plusieurs reprises à ce poste, dans des conditions contestées.
Ce mercredi 4 mars, lors du Conseil des ministres, la nomination de Stéphane Lagier en tant que secrétaire général du ministère, par intérim, a été annoncée, laissant devenir celle de Luc Allaire au poste de directeur de cabinet.
Un arrêté publié au Journal officiel de ce 5 mars confirme cette arrivée. Ancien directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, Luc Allaire a travaillé, ces dernières années, sur l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, notamment en tant qu'adjoint au délégué interministériel Michel Cadot.
Il avait fait son entrée au ministère de la Culture en 2020, au secrétariat général.
Photographie : La rue de Valois, adresse du ministère de la Culture (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
