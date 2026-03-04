Bourse Fanzine 2026 : l’ADAGP lance son appel à candidatures

Libre dans sa forme comme dans son esprit, le fanzine constitue un support alternatif important dans la diffusion des arts visuels. Avec cette bourse, l’ADAGP souhaite encourager des projets fondés sur l’expérimentation et la liberté de création propres à ce format.

Le fanzine se présente comme une publication ou une petite revue imprimée relevant de la micro-édition, qui circule en dehors des circuits traditionnels de diffusion.

Une aide de 1.000 € pour 20 projets

Pour cette édition, 20 artistes ou collectifs d’artistes lauréats recevront chacun 1.000 € afin de soutenir la réalisation de leur projet de fanzine.

La bourse s’adresse aux artistes ou collectifs d’artistes de la scène française, c’est-à-dire travaillant ou résidant en France depuis au moins cinq ans ou de nationalité française.

Les candidats doivent relever du champ des arts visuels — peinture, sculpture, photographie, performance, dessin, bande dessinée, illustration, art urbain, entre autres — et justifier d’au moins trois ans de pratique artistique professionnelle, attestée par des expositions, publications ou autres activités.

Ils doivent également avoir déjà publié au moins un fanzine.

Dans le cas d’un projet collectif, l’ensemble des artistes impliqués doivent répondre à ces critères. Tous les participants doivent être identifiés au moment du dépôt de candidature et intégrés au dossier.

Quels projets sont concernés ?

Le projet présenté doit être un fanzine imprimé, réalisé en autoédition ou avec l’appui d’une structure éditrice. L’artiste ou le collectif doit être le seul titulaire des droits d’auteur attachés à la publication.

Le fanzine devra être réalisé dans un délai maximum d’un an après l’annonce des résultats, publié en France et tiré à 350 exemplaires maximum. Deux exemplaires hors commerce seront conservés par l’ADAGP pour ses archives.

Chaque candidat doit déposer un dossier de candidature en langue française via l’espace de candidature en ligne disponible sur le site de l’ADAGP.

Le dossier devra comprendre :

une note d’intention présentant le projet de fanzine, sa genèse et ses éléments constitutifs, ainsi que la présentation éventuelle de la structure éditrice (2 pages maximum) ;

un dossier artistique comprenant une dizaine de visuels d’œuvres antérieures accompagnés de légendes complètes (5 pages maximum) ;

les fanzines déjà publiés, fournis en version numérique au format PDF ou via des liens vers de courtes vidéos montrant l’objet (3 fanzines maximum) ;

un CV de l’artiste ou du collectif (2 pages maximum) ;

un budget prévisionnel détaillé et équilibré, indiquant les dépenses et les sources de financement (modèle fourni dans l’espace de candidature) ;

un calendrier prévisionnel de réalisation du projet (1 page maximum) ;

une attestation sur l’honneur signée par l’artiste ou l’ensemble des artistes participants (modèle fourni dans l’espace de candidature).

Les candidats sont invités à ne faire apparaître aucune coordonnée personnelle - adresse, courriel ou numéro de téléphone - dans les documents transmis.

Calendrier de l’appel à candidatures :

Lancement de l’appel à candidatures : 4 mars 2026

Date limite de dépôt des candidatures : 15 avril 2026 à 14h

Réunion du jury et annonce des résultats : juillet 2026

