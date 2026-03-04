Le nouveau Aurélie Valognes : découvrez un extrait inédit de son nouveau roman

Inscription
« Ambre, ma fille, viens. La vie vaut la peine d’être vécue. » Derrière une vitre de maternité, Camille s’adresse à son enfant et lui esquisse une promesse : une existence à deux faite de douceur, de nature et de poésie. Dans L’émerveillement, Aurélie Valognes installe d’emblée ce lien fragile et puissant, au cœur d’un récit où l’amour filial se construit dans la patience, l’attention et la découverte du monde. 

Le 04/03/2026 à 18:33 par Inès Lefoulon

Publié le :

04/03/2026 à 18:33

Inès Lefoulon

Entre les profondeurs des mers et la canopée des forêts, le regard s’ouvre peu à peu à la beauté du vivant. La délicatesse des cachalots, la métamorphose des chenilles, les ciels constellés ou l’immensité de l’océan deviennent autant de jalons sensibles dans ce chemin partagé. Rien d’écrasant, rien de spectaculaire — plutôt une collection de détails minuscules, ces petits riens et grandes joies qui donnent au quotidien sa lumière. 

À travers cette relation entre une mère et sa fille, le roman trace une méditation sur la transmission. L’émerveillement n’y apparaît pas comme une posture naïve, mais comme une manière de regarder le monde autrement. Face à un présent souvent saturé de vitesse et de bruit, l’histoire invite à ralentir, à rouvrir les sens. Et une question demeure, suspendue au fil des pages : l’amour inconditionnel d’un enfant suffit-il à réparer notre monde ? 

JC Lattès en propose les premières pages en avant-première :

Aurélie Valognes s’inscrit aujourd’hui parmi les figures majeures de la littérature contemporaine. Née en 1983 à Châtenay-Malabry, l’autrice a publié plus de dix romans, dont Mémé dans les orties, Au petit bonheur la chance, Né sous une bonne étoile ou L’Envol.

Ces livres ont rencontré un large public et circulent dans plus de quinze langues. Avec plus de cinq millions d’exemplaires vendus, elle demeure l’une des romancières les plus lues, régulièrement citée parmi les autrices favorites des lectrices.

 
 
 
 
 
 
 

Par Inès Lefoulon
L'émerveillement

Aurélie Valognes

Paru le 11/03/2026

288 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

ActuaLitté
ActuaLitté

Where’s Molly : le sombre thriller de H.D. Carlton qui hante les forêts de l’Oregon

« Molly Devereaux est portée disparue depuis plus de deux semaines, et la police est toujours à la recherche de la jeune fille qui semble s’être volatilisée dans la nature. Le monde a besoin de savoir… Où est Molly ? » Le roman de Carlton H.d. sortira en France ce 16 avril, traduit par Juliette Bernaz. Si vous n'avez pas envie d'attendre...

04/03/2026, 08:00

ActuaLitté

Peaux à peaux : Melanie Page explore la maternité dans son premier roman

Peaux à peaux, premier roman de Melanie Page, paraîtra le 2 avril 2026 chez Albin Michel et explore, à travers une narration polyphonique, les multiples visages de la maternité, entre bouleversement intime, doutes et élans de vie.

04/03/2026, 07:30

ActuaLitté

Héritage, mensonges et luttes de pouvoir dans une saga entre Paris et Venise

Le Pacte des Héritières, Livre I – Alina, de Lucie Castel, paraît chez Talent Éditions le 1er avril : ce premier volet d’une saga familiale suit une jeune femme sans attaches qui, après avoir perdu son emploi à Paris, se rend à Venise à la suite d’une invitation énigmatique et découvre un univers dominé par les secrets, les rivalités et les luttes de pouvoir.

04/03/2026, 07:00

ActuaLitté

Inside Mac : une étudiante en art infiltre un cartel pour venger son père

Dans Inside Mac, tome 1, Eléa, 25 ans, intègre les Stups de San Francisco pour venger son père, abattu par le chef d’un réseau criminel signé « MAC ». Sous couverture d’étudiante aux Beaux-Arts, elle infiltre un cercle de jeunes privilégiés afin de remonter jusqu’au trafiquant insaisissable, dont nul ne connaît le visage. Sa haine guide une mission où se mêlent danger et attirance trouble.

03/03/2026, 07:30

ActuaLitté

Black Sword : Anna Triss revisite La Belle et la Bête façon dark romance…

Relecture sombre du célèbre conte de fées, Black Swords suit Beast, tueur à gages et chef d’une unité criminelle, lié par serment à sa nièce Belle. Après la mort du père, il veille sur elle dans l’ombre. À Memphis, l’adolescente est trahie par sa mère toxicomane et vendue aux enchères clandestines. Plongée dans un trafic humain, elle affronte un univers d’une violence extrême. 

03/03/2026, 07:00

ActuaLitté

Un pompier découvre combien l’argent... brûle les doigts

À Locksburg, petite cité minière de Pennsylvanie, les bonnes intentions ne suffisent pas à sauver les âmes — et l’enfer n’est jamais très loin.

02/03/2026, 07:00

ActuaLitté

Une jeune femme face à un patron despote : la saga italienne du printemps

Après le succès de La Porteuse de lettres, couronné par le prix Bancarella, Francesca Giannone revient avec un roman d’amour bouleversant, porté par un puissant portrait de femme.

02/03/2026, 06:00

ActuaLitté

Un bébé “en trop” dans une crèche parisienne, le thriller

Le roman Un de trop, signé Charlotte Mercy, paraîtra en librairie le 9 avril 2026. Dans la plupart des enquêtes criminelles, tout commence par une disparition : mort suspecte, enlèvement, personne portée disparue… Mais que se passerait-il si l’histoire commençait par un personnage en trop ?

01/03/2026, 08:30

ActuaLitté

Un hôtel de luxe contraint d’accueillir l’ennemi 

En 1942, au cœur des Appalaches, June Hudson dirige l’un des plus prestigieux hôtels-spa d’Amérique du Nord. L’Avallon, propriété de la puissante famille Gilfoyle, semble jusqu’alors protégé du fracas de la Seconde Guerre mondiale qui déchire l’Europe.

01/03/2026, 08:00

ActuaLitté

La médecine au féminin à travers les siècles

Dans un village du duché de Savoie, la veuve Catherine est celle vers qui l’on se tourne pour soulager les douleurs et apaiser les corps. Mais lorsque l’épidémie qui ravage les hameaux lui échappe, la guérisseuse est frappée par un destin tragique dont les répercussions traverseront les siècles.

01/03/2026, 07:00

ActuaLitté

Pınar Selek : un roman pour raconter l’Istanbul sous dictature

À Istanbul, dans le quartier populaire de Yedikule, plusieurs trajectoires se croisent entre 1980 et 1999. Quatre jeunes grandissent dans une Turquie secouée par le coup d’État militaire, la répression politique et de profondes fractures sociales. Leurs vies, façonnées par les rêves de liberté, les élans révolutionnaires et les désillusions de l’exil, se déploient au rythme des bouleversements du pays.

28/02/2026, 08:00

ActuaLitté

Elfriede Jelinek règle ses comptes avec l’argent et l’Histoire

Partant du prétexte d’un contrôle financier dont elle fait l’objet, Elfriede Jelinek construit un texte qui tient à la fois de la réponse à un interrogatoire, du réquisitoire, du plaidoyer et d’un portrait sans concession de la société capitaliste.

28/02/2026, 06:00

ActuaLitté

Démocratie : pourquoi il ne faut pas renoncer

« Alors que nous entrons dans le second quart du XXIe siècle, nous avons connu le retour de la guerre en Europe, le déchaînement de la violence au Moyen-Orient et l’abandon du rôle de garant de l’ordre mondial par les États-Unis. Vivons-nous une simple parenthèse cauchemardesque ou assistons-nous à la fin d’un cycle historique et au début d’un autre ? »

27/02/2026, 08:00

ActuaLitté

La dérive d’un homme lucide

Spécialiste en écrits anciens et débusqueur de manuscrits contrefaits, Eugène Rolland enseigne à l’université. Il s’efforce aussi d’entamer la soixantaine avec sérénité. Sauf qu’une déconfiture professionnelle et un monde contemporain qui lui semble chaque jour plus hostile le convainquent qu’il est condamné à l’obsolescence.

27/02/2026, 07:00

ActuaLitté

Du scénario à la mise en scène : un destin hollywoodien

Preston Sturges, cinéaste phare de la comédie hollywoodienne des années 1940, méritait bien un livre. Scénariste le mieux payé d’Hollywood, Sturges fut le premier à passer à la mise en scène, ouvrant ainsi la voie à John Huston ou Billy Wilder. 

26/02/2026, 08:00

ActuaLitté

Faire œuvre avec presque rien

Marcel Bénabou, compagnon de jeu de Georges Perec, Italo Calvino et Jacques Roubaud, est un acteur majeur des expérimentations littéraires de l’Ouvroir de Littérature Potentielle qui puise dans la contrainte une absolue liberté de création.

26/02/2026, 07:00

ActuaLitté

Après #MeToo : Par-delà le consentement, quand le “oui” ne suffit plus

Publié dans la collection « Mythos », Par-delà le consentement marque l’entrée en fiction d’Evariste Pimplis. Né à Athènes en 1999, diplômé de Sciences Po Paris, l’auteur partage son activité entre politiques culturelles et écriture. Ce premier roman, déjà paru en Grèce, paraît en France le 12 mars 2026.

25/02/2026, 10:49

ActuaLitté

Chez la Turque : un pacte toxique au cœur d’un manoir normand

Construit comme un huis clos à ciel ouvert, Chez la Turque installe un suspense diffus : menace sourde, tension progressive, mystère autour du manoir et de ses intentions véritables. L’atmosphère rurale, traversée d’un burlesque discret et de répliques décalées, glisse peu à peu vers une gravité plus intime. L’ensemble compose un « thriller champêtre » inclassable, où le réel vacille sans rompre, à la lisière du conte et de la satire douce.

25/02/2026, 10:48

ActuaLitté

Lee Miller, au-delà de la muse : les zones d’ombre d’une vie hors norme

Mannequin, photographe de mode, amie et amante de surréalistes comme Man Ray, Pablo Picasso et Paul Eluard, reporter de guerre… Femme aux mille visages, Lee Miller a trop souvent été réduite à son image de muse, ou à la fameuse photo d’elle dans la baignoire de Hitler en 1945.

25/02/2026, 08:00

ActuaLitté

Le portrait d’un lac transformé par l’activité humaine

Jonathan Hope déjoue les codes du récit naturaliste et livre sa version intime et poétique d’un lac du nord-ouest du Québec qui l’a vu grandir et qu’il a vu se métamorphoser au fil des ans. Un lac gagné par l’urbanisation, berceau d’une industrie lourde qui, après des décennies d’exploitation, l’a complètement abîmé.

25/02/2026, 07:00

ActuaLitté

Une jeune journaliste et son amour interdit 

Adèle, vingt ans, est la deuxième fille de la fratrie. Son souhait le plus cher : devenir journaliste et vivre de sa plume. Dans le monde rural des années 1930, c’est loin d’être une mince affaire.

24/02/2026, 08:00

ActuaLitté

Faut-il se méfier des hommes féministes ?

Au cœur d’une ZAD, derrière une barricade en feu, un homme fond en larmes dans les bras consolateurs de la narratrice. Aussitôt s’amorce pour elle un lent glissement vers l’emprise et le déni. Comment imaginer qu’on est une proie ? D’un homme si sensible qui se dit féministe ? Il faudra un électrochoc – et le pouvoir de la sororité et de l’écriture – pour parvenir à ouvrir la porte vers la déprise.

24/02/2026, 07:00

ActuaLitté

Trois morts inexpliquées, racontées dans un journal posthume

Vie et mort de Kevin Charon, de Frasse Mikardsson, paraît le 6 mars aux éditions de l’Aube. Dans ce roman noir, le médecin légiste et expert judiciaire franco-suédois imagine le récit posthume d’un praticien retrouvé pendu sur son lieu de travail, quelques jours après la mort inexpliquée de deux collègues, ouvrant une enquête où se mêlent drame intime et mystère professionnel.

23/02/2026, 08:19

ActuaLitté

Victor Dixen ouvre la saga Les Mystères d’Eversand avec La suivante

Les Mystères d’Eversand, tome 1 : La suivante, de Victor Dixen, paraîtra le 2 avril aux éditions Robert Laffont. Ce premier volet entraîne le lecteur dans une station balnéaire américaine figée dans un printemps trompeur, où une étudiante sans ressources découvre qu’un emploi providentiel pourrait bien la conduire au cœur d’une malédiction familiale.

23/02/2026, 07:09

ActuaLitté

Comme ta mère : briser l’héritage familial

Enfant née dans une famille abîmée, Debbie retourne vers un père qu’elle comprend à peine.
Un roman intense où l’émancipation se heurte aux blessures et aux héritages.

22/02/2026, 07:00

ActuaLitté

Les Éclats du Graal : vengeance au cœur du XIIe siècle

Dans l’Allemagne du XIIe siècle, une jeune cathare voit son destin brisé par les persécutions religieuses.  Entre foi, vengeance et traque implacable, Les Éclats du Graal tisse une fresque historique intense.

21/02/2026, 08:00

ActuaLitté

Un album illustré pour aider les enfants à comprendre leurs sentiments

Le Grand hôtel des émotions, écrit et illustré par Lidia Brankovic, paraîtra le 26 mars 2026 aux éditions Obriart. Destiné aux enfants à partir de 4 ans, cet album jeunesse imagine un lieu où toutes les émotions trouvent refuge, afin d’aider les jeunes lecteurs à mieux les reconnaître et les apprivoiser. Une traduction de Catherine Tron-Mulder. 

 

20/02/2026, 10:41

ActuaLitté

L’oiseau bleu : un roman noir entre Congo et Europe

L’oiseau bleu, roman noir de Sylvie Callet, paraîtra le 6 avril 2026 aux Éditions du Caïman. Dans ce troisième roman, l’autrice suit le destin de jeunes survivants de la guerre en République démocratique du Congo, et surtout celui de deux figures liées par un attachement indéfectible, Makiadi et Divine, entre violences, exil et tentative de reconstruction.

19/02/2026, 08:52

ActuaLitté

Avec Room 424, Morgane Bicail signe une romance sous haute tension à Paris

Room 424, le nouveau roman de Morgane Bicail, paraît le 12 mars aux éditions Michel Lafon. L’autrice, première romancière française révélée sur Wattpad avec des histoires lues plusieurs millions de fois, entraîne cette fois ses lecteurs dans les coulisses d’une école de mode parisienne où ambitions, secrets et sentiments s’entremêlent.

19/02/2026, 07:15

ActuaLitté

Après La Porteuse de lettres, le nouveau roman de Francesca Giannone

À nous, demain, de Francesca Giannone, traduit de l’italien par Béatrice Robert-Boissier, paraîtra le 9 avril 2026 aux éditions Albin Michel. Après le succès de La Porteuse de lettres, lauréat du prix Bancarella, l’autrice italienne signe un roman d’amour poignant qui brosse le portrait vibrant d’une femme déterminée à défendre son héritage et sa liberté dans le sud de l’Italie des années 1950.

 

18/02/2026, 08:07

ActuaLitté

Et si vous pouviez revenir au jour où tout a basculé ?

Jour après jour, de Coralie Janne, paraîtra le 19 mars 2026 chez XO Éditions : un roman choral où trois inconnus, frappés par un même drame survenu le 13 janvier 2024, formulent simultanément le vœu impossible de revenir en arrière pour changer le cours de leur destin.

18/02/2026, 07:18

ActuaLitté

Tatiana de Rosnay explore les cicatrices du premier amour

Les Cœurs sont faits pour être brisés, nouveau roman de Tatiana de Rosnay, paraîtra le 11 mars aux éditions Albin Michel : l’autrice y imagine le face-à-face, vingt-cinq ans plus tard, avec un premier amour, à travers l’héritage inattendu d’un manuscrit qui ravive rivalités, secrets et passions anciennes.

 

17/02/2026, 09:45

ActuaLitté

Eugène Weidmann, dernier guillotiné public : le fait divers qui a sidéré la France

Le 12 mars, les éditions 10/18 publient le premier tome de L’affaire Eugène Weidmann de Cyril Gay, un fait divers historique raconté en quatre épisodes comme un feuilleton haletant, qui revient sur la trajectoire du dernier guillotiné public en France et sur une série de crimes ayant fasciné puis bouleversé l’opinion.

17/02/2026, 08:32

ActuaLitté

Place de la victoire, 1936 : un polar social au cœur des grèves de juin 1936

Place de la victoire, 1936, d’Alexandre Courban, paraît le 5 mars aux éditions Agullo Éditions et entraîne le lecteur dans un Paris en ébullition, au cœur des grèves ouvrières et d’une enquête trouble sur la mort d’un gardien d’usine, sur fond de tensions sociales et de quête de vérité.

16/02/2026, 07:38

ActuaLitté

Influence, adulation, haine : le vertige numérique au cœur de Scopophilia

Scopophilia, le nouveau roman d’Alexandra Matine, paraît le 12 mars aux éditions Les Avrils et explore l’ascension fulgurante d’une jeune femme happée par la machine des réseaux sociaux, jusqu’à ses zones les plus sombres. À travers le destin de Georgia Samsa, l’autrice dissèque les mécanismes de la célébrité numérique et les violences qu’elle charrie, dans un texte où l’influence devient terrain d’horreur contemporaine.

14/02/2026, 08:29

ActuaLitté

Pourquoi la pub ne fait plus rêver les jeunes créatifs ?

À l’heure où la « pub » ne fait plus rêver, deux générations confrontent souvenirs, désillusions et lucidité. Soixante ans d’images et de slogans passés au crible d’une conversation sans fard.

14/02/2026, 08:00

ActuaLitté

L’odeur du graillon : Rémi Letourneur fait entrer les quartiers populaires en poésie

La poésie qui décrit le réel à sa racine n’est pas forcément une poésie dépourvue de lyrisme : Rémi Letourneur en donne un merveilleux exemple.

04/03/2026, 15:18

ActuaLitté

Dan Simmons : Hypérion et Endymion, la saga qui a marqué l’histoire de la science-fiction

L’écrivain américain Dan Simmons (Daniel Joseph Simmons) est décédé le 21 février 2026 à Longmont, dans le Colorado, à l’âge de 77 ans, avec son épouse Karen et sa fille Jane à ses côtés. Mesurer ampleur de son œuvre revient à comprendre qu'il a traversé traverse science-fiction, horreur et fiction historique. Mais deux cycles se dégagent malgré tout nettement : Hypérion et Endymion.

04/03/2026, 13:17

ActuaLitté

Green Lantern sans anneau ni Corps : le vert se transforme en cauchemar (et ça tient)

Dans l’« Absolute Universe » de DC, Green Lantern a changé de nature : plus de Corps, plus de bague, plus de protocole. L’éditeur affiche la rupture avec entrain jusqu'à faire disparaître la volonté, seule à même de guider la lumière verte. Et de confier l’arc d’ouverture à Al Ewing et Jahnoy Lindsay, ce dernier assurant aussi la couleur et la couverture.

03/03/2026, 12:53

ActuaLitté

Je parle pas la langue

03/03/2026, 09:00

ActuaLitté

Une certaine tristesse : l’enfance parle quand les adultes se taisent

Dans Une certaine tristesse, Mattis Savard-Verhoeven confie le récit à Noé, enfant qui parle en continu, s’adresse à « vous », et transforme la confession en écriture. 

02/03/2026, 12:41

ActuaLitté

Sissi n’existait pas : derrière Romy Schneider, le conte de fées s’effondre

Sissi n’existe pas : dès l’ouverture, Laurène Vernet pose un principe de démystification et l’érige en fil conducteur. Elle attaque d’emblée le nom, le surnom, puis l’imagerie : « Elle n’est qu’une projection. » À paraître le 22 avril. 

02/03/2026, 12:40

ActuaLitté

“À quoi bon ?” : le livre qui démonte les illusions du développement personnel

À quoi bon ? d'Olivier Dhilly s’ouvre sur un diagnostic de crise — politique, géopolitique, climatique, démocratique — et relie ces fractures à une perte de repères et à un basculement du rapport collectif au vrai, dont la « post-vérité » devient un symptôme. Dès l’entrée, l’essai place la question du sens sous le signe de Nietzsche, qui fournit la matrice du livre : « Que signifie le nihilisme ? Que les valeurs supérieures se déprécient. Les fins manquent ; il n’est pas de réponse à cette question : “À quoi bon ?”. »

 

02/03/2026, 12:08

ActuaLitté

Stig Dagerman : La rage d’être libre

Pourquoi faut-il absolument (re)lire Notre besoin de consolation est insatiable, de Stig Dagerman (trad. Philippe Bouquet et Alain Gnaedig) ? Avant même de méditer leur contenu, la transparence, l’éclat et le rythme de certaines écritures captivent le regard du lecteur par l’inoubliable souffle de liberté qu’elles charrient. La vitalité du texte libère les idées et ouvre le chemin des possibles. Et c’est bien le cas du travail de l’écrivain suédois.

02/03/2026, 11:58

ActuaLitté

Les Ensablés - Le vitriol de Lune de Henri Béraud

Au rebours des titres à rallonge péniblement explicites dont raffolent certains plumitifs contemporains, il en est d’intrigants et mystérieux qui suscitent curiosité et envie de lire. Ainsi des ouvrages d’Henri Béraud (1885-1958), qui avait indubitablement l’art de trousser des titres originaux, du Martyre de l’obèse au Flâneur salarié, en passant par La croisade des longues figures ou le surprenant Vitriol de Lune.

Par Marie Coat

01/03/2026, 09:00

ActuaLitté

Les certitudes

01/03/2026, 07:30

ActuaLitté

Bernardo Valli : quand le reportage devient littérature

La Booksletter rassemble, chaque semaine, une sélection d’articles où l’actualité se lit à travers les livres : biographies, essais, enquêtes, sciences, idées politiques, culture visuelle. Le format privilégie des entrées thématiques nettes, des références bibliographiques immédiates et des liens de lecture directs. L’ensemble compose une revue de repères, conçue pour relier faits, concepts et œuvres, sans passer par les résumés paresseux ni les angles interchangeables. 

28/02/2026, 10:00

ActuaLitté

William

27/02/2026, 16:45

ActuaLitté

Le Corset : qu’existe-t-il derrière le silence ?

« Empêche-la… Elle va finir comme ma mère. » Alors qu’il vit ses derniers instants, le grand-père de Vilma lui adresse ces quelques mots. Comme une malédiction. Une sentence contre laquelle elle ne peut pas se défendre, d’autant qu’elle ne la comprend pas. 

27/02/2026, 16:43

ActuaLitté

Underdogs : de la ferme béarnaise aux palaces new-yorkais, la revanche des humiliés

Il ne faut pas galvauder le mot chef-d’œuvre. Il ne faut pas bouder son plaisir non plus. Quand il s’en présente un, tâchons de le célébrer – comme avec cet Underdog tombé du ciel, ou plutôt de la plume d’un auteur encore méconnu, Bruno Marsan, que la quatrième de couverture nous présente comme originaire du Sud-Ouest. Il aurait vécu beaucoup de choses racontées dans le roman… Ce qui n’est pas rien, quand on découvre l’odyssée du narrateur. Par Aymeric Patricot.

27/02/2026, 16:02

ActuaLitté

La France se passionne pour le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre

En dix jours, le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre, a pris la tête des meilleures ventes de livres en France. Avec 59.637 exemplaires c’est une première place sans conteste, pour ce témoignage coécrit avec la romancière Judith Perrignon. 

27/02/2026, 14:35

ActuaLitté

Le ciel est immense

27/02/2026, 09:00

ActuaLitté

Médée contre Jason : autopsie d’une trahison

« Si seulement l’Argo avait sombré au fond de la mer… » : dès l’incipit, Le Songe de Médée de Natalie Haynes installe une tragédie à rebours, où l’épopée sert d’écran de fumée. Le navire devient alibi, comme le dit le narrateur : « Ce n’était pas la faute de l’Argo. » Le roman préfère l’origine des désastres à leur célébration, et annonce sa méthode : « Mais nous commencerons à l’endroit d’où le navire fit voile. »

26/02/2026, 17:00

ActuaLitté

Maudite soit la guerre : le front s’invite à la maison

Dans le Paris en pénombre, Gwenaël Bulteau saisit d’emblée l’érotisme contrarié et la guerre qui serre la gorge : « Depuis la chute brutale des températures, les magasins fermaient à cinq heures et l’éclairage public était interdit afin d’économiser le gaz et l’électricité, mais aussi pour égarer les aéronefs ennemis. On parlait de zeppelins et de bombes au phosphore nés de la cruelle ingénierie allemande. »

26/02/2026, 16:58

ActuaLitté

Quand viendras-tu, Petit fruit ?

« La déception perle entre ses cuisses, coule le long de ses jambes. Elle avait pourtant mal aux seins depuis quelques jours, elle y croyait. Ils ont fait l’amour au bon moment, elle en est sûre, elle regarde à nouveau sa courbe de température. Ça pleure tout rouge dans sa culotte. C’est pas compliqué d’avoir un enfant, tout le monde y arrive, pourquoi pas eux. » Un fois de plus, l'échec. Pire : une trahison, de son propre corps qui ne parvient pas à mener à bien la seule mission pour laquelle il a été créé. Donner la vie. Son ventre reste vide. 

26/02/2026, 09:47

ActuaLitté

Prélude à la goutte d'eau : procès d'un iceberg

France, 2050. L’été est devenue la seule saison pour recouvrir une bonne partie de la planète. Les canicules s’enchaînent, toutes plus écrasantes les unes que les autres. L’eau, devenue une terrible économie de survie, est un sujet qui brûle toutes les lèvres – d’autant plus face à un climat déréglé, cruel. C’est dans ce contexte que Erik Dolomont, derrière son entreprise devenue un empire, a décidé de s'approprier un iceberg. Son objectif : le livrer jusqu'au Maroc pour en revendre l'eau douce au plus haut prix.

26/02/2026, 08:21

ActuaLitté

Qu'est-ce que vous croyez ? Julie Dachez, science et éveil spirituel – sans dogme

25/02/2026, 17:00

ActuaLitté

Daniel Mendelsohn : l’art de l’entrelacs ou la littérature comme tension féconde

Dans Entrelacs, Daniel Mendelsohn se prête au jeu de l’entretien comme il écrit : en avançant par boucles, par retours, par digressions qui n’en sont pas, parce qu’elles constituent la charpente même du propos. Déborah Bucchi et Adrien Zirah l’amènent là où son œuvre insiste : au point de jonction entre récit et exégèse, entre l’intime et le texte, entre Athènes et Jérusalem.

25/02/2026, 16:52

ActuaLitté

Debout comme une reine

25/02/2026, 16:00

ActuaLitté

Nous n'avons rien à envier au reste du monde

25/02/2026, 12:01

ActuaLitté

Le syndrome de l'imposture : ceci n'est pas un canular

Si on connaît Fred Neidhardt comme scénariste et dessinateur, on découvre dans ce délicieux livre sa longue carrière d'imposteur à la télé et dans la presse. Il sert de faux témoins dans « C'est mon choix » ou face à Jean-Luc Delarue dans « Ca se discute », tourne des caméras cachées pour Thierry Ardisson et des reportages photos pour « L'écho des Savanes », jouant tantôt les ingénus, tantôt les malfaisants ou les ravis de la crèche, pour détourner les situations les plus sérieuses en dérapages peu contrôlés. Et maintenant qu'il prend le temps de dévoiler dans ces planches les coulisses de toutes ces (més)aventures, on rit deux fois plus encore.

25/02/2026, 09:24

ActuaLitté

La poésie “érotique” de Pierre Louÿs

24/02/2026, 18:33

ActuaLitté

Venise, millefleurs

24/02/2026, 17:00

ActuaLitté

Qui vous ment ? La nouvelle méthode infaillible pour détecter les mensonges

24/02/2026, 16:01

ActuaLitté

Les Misérables n’existent pas au singulier : une enquête qui bouscule le “classique”

Au seuil de son essai, Tiphaine Samoyault pose une évidence partageable et la fissure aussitôt : « Tout le monde connaît Les Misérables de Victor Hugo et beaucoup s’en souviennent. » Elle resserre la question : que partage-t-on, quand une même œuvre circule entre éditions, films, séries, comédies musicales et jeux ? Sa réponse tient dans une thèse directrice : « Cette métamorphose sans fin du classique est la condition même de sa mémorabilité. » 

24/02/2026, 16:00

ActuaLitté

Milice et secrets de famille : Honneur aux heureux, chronique familiale et dérangeante

Un dîner pour tenir debout. La scène inaugurale installe la perte, la fatigue, la politesse extrême des derniers instants. Autour de Louise, veuve récente, la famille compose avec l’absence et les silences accumulés. Le roman s’ouvre sur cette tension retenue : quelque chose circule, que personne ne formule encore. 

24/02/2026, 15:58

ActuaLitté

Clermont-Ferrand : un tueur en série signe ses crimes d’une mystérieuse “marque christique”

Premier polar d'un auteur mélomane qui préfère les promenades dans Clermont-Ferrand plutôt que les courses poursuites trépidantes. Une enquête sans concession aux standards du genre mais menée au rythme provincial des "territoires" comme on dit désormais.

24/02/2026, 11:46

ActuaLitté

Où suis-je ? Leçons du confinement à l'usage des terrestres

23/02/2026, 16:50

ActuaLitté

La recluse des innocents de Magali Le Mouël : une vie en dehors du temps

Qui peut croire aujourd’hui, qu’à une époque, des personnes se laissaient emmurer vivantes pour vivre leur foi ou expier une faute. L’histoire des reclusoirs en France, édifices exigus attenants généralement à une église, abonde d’archives.

23/02/2026, 14:22

ActuaLitté

Itinéraire gourmand des séries policières d'Italie

En Italie, il en va des polars comme des recettes de pasta, chaque région a sa spécialité : il y a là de quoi baliser, du nord au sud de la botte, un délicieux itinéraire gastronomique des séries policières transalpines !

23/02/2026, 13:02

ActuaLitté

Le libraire “gestionnaire de stock” : comment règler ses comptes avec le mythe du conseil

Attention, terrain miné. Ici, personne ne sortira indemne, ni le libraire sanctifié par les tribunes culturelles, ni l’auteur persuadé d’habiter une avant-garde incomprise, ni même le lecteur qui s’imaginait entrer en librairie comme on pousse la porte d’un refuge. Le Libraire & le Psychopathe ne cherche ni l’apaisement ni l’hommage : il cogne, il érafle, il exhibe les coulisses avec une cruauté méthodique. 

23/02/2026, 12:08

ActuaLitté

La Chambre de Vilhelm : une pièce détruite où explose un couple

Un mur tombe. Une cloison cède. Et avec elle, une histoire conjugale se retrouve exposée, sans filtre, à la lumière crue du chantier. La Chambre de Vilhelm (trad. Christine Berlioz et Laila Flink Thullesen) ne commence pas par un souvenir attendri, mais par une disparition actée : « La chambre n’existe plus. » D’emblée, Tove Ditlevsen inscrit le récit sous le signe de la perte matérielle et de la reconquête par l’écriture. La pièce détruite devient archive. L’espace s’effondre, la mémoire s’organise.

23/02/2026, 11:55

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
