Le nouveau Aurélie Valognes : découvrez un extrait inédit de son nouveau roman

Entre les profondeurs des mers et la canopée des forêts, le regard s’ouvre peu à peu à la beauté du vivant. La délicatesse des cachalots, la métamorphose des chenilles, les ciels constellés ou l’immensité de l’océan deviennent autant de jalons sensibles dans ce chemin partagé. Rien d’écrasant, rien de spectaculaire — plutôt une collection de détails minuscules, ces petits riens et grandes joies qui donnent au quotidien sa lumière.

À travers cette relation entre une mère et sa fille, le roman trace une méditation sur la transmission. L’émerveillement n’y apparaît pas comme une posture naïve, mais comme une manière de regarder le monde autrement. Face à un présent souvent saturé de vitesse et de bruit, l’histoire invite à ralentir, à rouvrir les sens. Et une question demeure, suspendue au fil des pages : l’amour inconditionnel d’un enfant suffit-il à réparer notre monde ?

JC Lattès en propose les premières pages en avant-première :

Aurélie Valognes s’inscrit aujourd’hui parmi les figures majeures de la littérature contemporaine. Née en 1983 à Châtenay-Malabry, l’autrice a publié plus de dix romans, dont Mémé dans les orties, Au petit bonheur la chance, Né sous une bonne étoile ou L’Envol.

Ces livres ont rencontré un large public et circulent dans plus de quinze langues. Avec plus de cinq millions d’exemplaires vendus, elle demeure l’une des romancières les plus lues, régulièrement citée parmi les autrices favorites des lectrices.

Par Inès Lefoulon

