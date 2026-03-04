Festival du Livre de Paris : Amazon se retire pour éviter une perturbation du salon

Dans une déclaration transmise à ActuaLitté, Amazon déplore la position du Syndicat de la librairie française, qu’elle juge infondée.

« Cette polémique absurde »

Un porte-parole évoque ainsi une « manœuvre partisane du SLF » qui, selon l’entreprise, détourne le festival de son objectif premier : « La célébration de la lecture, des lecteurs et des auteurs. » La plateforme, « pour éviter de contribuer à cette polémique absurde, a décidé, d’un commun accord avec le Festival du Livre de Paris, de se retirer de cette édition ».

Selon Amazon : « Dans un pays où plus de 90 % des communes n’ont pas de librairies, la lecture ne devrait pas être instrumentalisée mais devrait au contraire rassembler tous les acteurs de la filière au service de tous les lecteurs, qu’ils résident en ville ou en zone rurale. »

Paris Livres Événements, qui porte le festival, confirme la fin du partenariat, « dans un contexte de tensions autour de la présence de l’entreprise comme sponsor de la manifestation ». L’objectif : « Prévenir le risque que le Festival soit gravement perturbé dans son déroulement », alors que 450 éditeurs exposants et 120.000 visiteurs sont attendus.

« Les inquiétudes des libraires ont été entendues »

L’organisation évoque enfin « une volonté d'apaisement afin que le Festival du Livre de Paris se tienne en toute sérénité et demeure le grand rendez-vous annuel de la filière du livre », consacré « à la création littéraire originale, au débat des idées, à l'innovation éditoriale et à la promotion de la lecture ». Et de conclure : « Personne n'aurait à gagner à sa mise en péril. »

Le Syndicat de la librairie française, de son côté, se félicite de cette décision. Il estime que « les inquiétudes des libraires ont été entendues » et que « l’intérêt supérieur du livre et de son écosystème a prévalu ». Il adresse également ses remerciements « au Festival du livre de Paris et au Syndicat national de l’édition pour cette réaction claire et rapide ».

Selon le SLF, cette décision permettra « de partager cette grande fête du livre avec les auteurs, les éditeurs et les lecteurs » tout en « poursuivant sereinement les coopérations interprofessionnelles nombreuses et fructueuses en faveur du développement du livre et de la lecture ».

« Amazon n’est pas un ami du livre »

Le Syndicat de la librairie française avait annoncé qu’il ne participerait pas à l’édition 2026 du festival, dénonçant un partenariat jugé incompatible avec la défense de l’écosystème du livre. Pour l’organisation, associer la manifestation à Amazon revenait à légitimer un acteur accusé de fragiliser le réseau des librairies indépendantes et de contester le prix unique du livre.

Le SLF avait estimé que la présence d’Amazon à la « grande fête nationale du livre » posait une question de cohérence, considérant que la stratégie de la plateforme contribue à déstabiliser l’équilibre de la filière. Le syndicat évoquait même un acteur représentant, par sa puissance et ses ambitions, un risque pour auteurs, éditeurs et libraires.

L’organisation avait appelé les libraires, les professionnels du livre ainsi que les lecteurs attachés à la défense de son économie à ne pas y prendre part. Quelques heures avant l’annonce du retrait d’Amazon, la Fédération des éditions indépendantes affichait son soutien au Syndicat de la librairie française, tout comme l’Association internationale des libraires francophones.

Face à ces accusations, le Syndicat national de l’édition (SNE), organisateur du festival via sa filiale Paris Livres Événements, avait dénoncé un « mauvais procès ». L’organisation rappelait notamment son engagement constant en faveur du prix unique du livre et soulignait qu’elle n’entretient aucune association institutionnelle avec des plateformes de vente.

La défense d’Amazon

Amazon estime que les accusations portées contre elle reposent sur des affirmations « infondées et trompeuses ». La plateforme rejette notamment l’idée que les lecteurs achetant des livres en ligne seraient des « faux lecteurs ». Elle rappelle que l’achat sur internet répond souvent à une contrainte d’accès. D’après une étude Ifop citée par Amazon, 49 % des Français qui achètent des livres en ligne le font en raison de l’éloignement des points de vente physiques, une proportion qui atteindrait 75 % dans les zones rurales.

L’entreprise insiste sur le rôle qu’elle dit jouer dans l’accès aux livres, notamment dans les territoires peu dotés en librairies. Elle rappelle qu’en France, 90 % des communes - représentant environ 37 millions d’habitants - ne disposent pas de librairie indépendante. Dans ce contexte, près de la moitié des livres vendus sur Amazon seraient livrés dans les petites villes et les zones rurales.

Amazon met également en avant sa contribution fiscale en France. Selon l’entreprise, elle s’acquitte de l’ensemble des impôts qui lui sont imputables et figure parmi les cinquante plus grands contribuables du pays, d’après un rapport Deloitte. Pour l’année 2024, la société indique avoir versé plus de 900 millions d’euros d’impôts directs. Une réponse au SLF, qui partageait, sans détours : « Si la multinationale américaine, soutien de premier plan de Donald Trump, a de l’argent à dépenser, qu’elle commence par payer ses impôts en France comme le font tous les auteurs, les éditeurs et les libraires. »

Une plateforme qui revendique un rôle dans la diversité éditoriale

L’entreprise insiste aussi sur la place qu’elle occupe dans la diffusion des œuvres. Selon le ministère de la Culture, plus de 60.000 nouveaux livres ont été commercialisés en 2023. Internet permettrait, selon Amazon, de donner un débouché à ces titres au sein d’un catalogue très large.

La société affirme vendre plus de 300.000 titres différents chaque mois en France. Elle souligne que les librairies physiques ne disposent généralement que de quelques milliers de titres en stock, ce qui, selon elle, limite mécaniquement l’accès à certaines œuvres.

Amazon met également en avant son rôle auprès des auteurs autoédités. Grâce à son programme Kindle Direct Publishing (KDP), des milliers d’auteurs indépendants en France peuvent publier leurs livres de manière autonome.

Concernant l’impact de la plateforme sur les librairies, Amazon rappelle que le nombre d’ouvertures de nouvelles librairies a atteint un niveau record entre 2019 et 2023, avec 574 créations, d’après les chiffres du Syndicat de la librairie française.

L’entreprise souligne enfin que la distribution du livre en France repose sur plusieurs acteurs. Selon des données du ministère de la Culture, les grandes surfaces spécialisées comme la Fnac ou Cultura représentent 28,4 % du marché, devant les librairies (23,7 %). Les ventes en ligne arrivent ensuite avec 22,2 %, suivies par les grandes surfaces généralistes (18,1 %). Ces chiffres, mis en avant par Amazon, visent à relativiser le rôle de la plateforme dans la transformation du marché du livre.

Tensions persistantes entre Amazon et libraires

Cette argumentation intervient alors que les relations entre Amazon et les librairies indépendantes se sont de nouveau tendues ces derniers mois. En octobre dernier, la multinationale a annoncé la mise en place d’une remise de 5 % sur le prix des livres neufs retirés dans certains points de retrait installés dans des commerces proposant des ouvrages, en plus de la livraison gratuite.

Une mesure que le Syndicat de la librairie française considère comme un contournement de l’esprit de la loi sur le prix unique du livre. Modifiée en 2014 afin d’encadrer la vente à distance, celle-ci réserve en effet cette remise aux détaillants disposant d’un véritable point de vente.

Pour le SLF, cette initiative renforce un « caractère illégal » déjà signalé par le Médiateur du livre au sujet de la gratuité de la livraison dans certains casiers automatisés. L’organisation estime que ces pratiques « confortent l’idée selon laquelle la multinationale américaine se considère au-dessus de la loi française ». Une saisine du Médiateur du livre est actuellement en cours.

Dans ce climat de défiance persistante, la présence institutionnelle d’Amazon au Festival du Livre de Paris apparaît, aux yeux des libraires, comme un symbole supplémentaire du déséquilibre qu’ils dénoncent depuis plusieurs années.

Reste à savoir quelle sera la réaction du Syndicat de la librairie française après l’annonce du retrait d’Amazon.

