Arrêter de fumer ? C’est facile ! (non)

Mettre fin à la cigarette est souvent présenté comme une simple question de volonté. Dans la réalité, le processus s’avère plus complexe, ponctué d’efforts, d’hésitations et parfois de retours en arrière. L’album met en scène une bande d’amis qui se lancent ensemble dans ce défi. Chacun adopte sa propre méthode pour tenter d’en finir avec le tabac : certains se lancent dans le sport, d’autres misent sur des défis collectifs ou sur des périodes sans tabac pour tenir bon.

Le récit suit leurs tentatives successives, leurs stratégies improvisées et leurs moments de découragement. L’humour et l’autodérision accompagnent ces situations, qui permettent d’aborder les difficultés liées au manque sans dramatisation. L’histoire met en avant les petites rechutes comme les progrès accomplis, en soulignant aussi la dimension collective d’une démarche souvent vécue de manière très personnelle.

À travers ces parcours croisés, l’ouvrage évoque les différentes façons d’aborder l’arrêt du tabac et les ajustements nécessaires pour tenir dans la durée. Il souligne également les effets positifs du sevrage, qu’il s’agisse de retrouver du souffle, de l’énergie ou un certain mieux-être au quotidien.

Bamboo Édition nous en propose les premières pages, en avant-première :

Juan, de son vrai nom Jean-Louis Garcia, a travaillé pendant près de vingt ans dans le secteur du cinéma d’animation avant de se tourner vers la bande dessinée à la fin des années 1990. Il débute comme assistant de Ptiluc sur la série Rat’s chez Les Humanoïdes Associés, puis collabore avec le scénariste Jim pour deux albums publiés chez Vents d’Ouest. Il lance ensuite la série Paddock, Les Coulisses de la F1 avec Pat Perna au scénario.

Par la suite, il participe notamment à La Légende de Little Boost avec Fane, récompensée au Festival de Chambéry, et réalise également plusieurs volumes de la collection des Guides en BD.

Le scénario est signé Jérôme Derache, né en 1972 à Croix, dans le nord de la France. Passionné de bande dessinée depuis l’enfance, il débute avec la série Les Poêleurs avant de participer à plusieurs albums chez Bandes à part. Il adapte ensuite le roman Gravé dans le sable de Michel Bussi, illustré par Cédric Fernandez. Il se tourne aussi vers l’humour avec des titres comme Handi : cap ou pas cap ou Stéphane Plaza – Profession : agent immobilier, avant de publier Enfin l’école chez Bamboo.

