Livre audio : les sélections 2026 de La Plume de Paon dévoilées

L’association La Plume de Paon a dévoilé la sélection 2026 de son Prix du Public francophone du livre audio et du Grand Prix du livre audio. Les lauréats seront récompensés au Centre national du livre le 1er juillet.
Le 04/03/2026 à 16:52 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
04/03/2026 à 16:52
La Plume de Paon est une association dédiée à la promotion du livre audio et de la lecture à voix haute. Elle vise à favoriser l’accès au livre audio francophone pour tous les publics, en particulier les jeunes, en organisant des événements, des formations et des ateliers.
L’association œuvre également à la découverte de nouveaux talents dans le domaine de la narration et du son, en mettant en lumière la richesse de ce média. Par des actions de médiation et des partenariats avec des institutions culturelles, elle soutient le développement de l’édition sonore et son influence croissante dans le paysage littéraire et culturel francophone.
Les sélections :
Contemporain
Quand viendront chanter les loups, de Florence Herrlemann, lu par Bertrand Nadler, Éditions Thélème
La forêt de flammes et d’ombres, d'Akira Mizubayashi, lu par Jennifer Decker, Écoutez lire Gallimard
Les derniers jours de l’apesanteur, de Fabrice Caro, lu par Jérémy Lopez, Écoutez lire Gallimard
Un perdant magnifique, de Florence Seyvos, lu par Rachel Arditi, Cascades
Le Jardin dans le ciel, de Romain Potocki, lu par Tim Rousseau et l’auteur, Hardigan e-dantès
Jeunesse
P’tits véhicules, d'Émilie Beaumont, lu par Élodie Lasne, Cascades
Neige et Poussière, d'Adrien Tomas, lu par Flore Audebeau, Voolume
Super Chat SOS chenille en détresse, de Pascal Parisot, lu par l’auteur, Didier Jeunesse
La Petite Poule qui voulait voir la mer, de Christian Jolibois et Christian Heinrich, lu par Martin Spinhayer, Ludivine Deworst, Quentin Minon et Aurélien Ringelheim, Lizzie
L’Autre, tome 1 – Le Souffle de la hyène, de Pierre Bottero, lu par Taric Mehani, Audiolib
Contemporain
Daria, de Ada Adami, lu par Coraly Zahonero, traduit par Nathalie Bauer, Audiolib
Kolkhoze, de Emmanuel Carrère, lu par Denis Podalydès, Écoutez lire Gallimard
Un monde à refaire, de Claire Deya, lu par Frédéric Garbe, Hardigan e-dantès
Vous parler de mon fils, de Philippe Besson, lu par Jérémy Lopez, Lizzie
Les larmes rouges sur la façade, de Navid Sinaki, lu par Slimane Yefsah, Éditions Thélème
Document
Cyberpunk, le nouveau système totalitaire, de Asma Mhalla, lu par Camille Lamache, Cascades
Guerre nucléaire – un scénario, de Annie Jacobsen, lu par Marie-Ève Dufresne, traduit par Karine Lalechère, Lizzie
La preuve, de Stéphane Allix, lu par Féodor Aktine, Harper Collins
Le maître-nageur, de Jean-Charles Leroux, lu par Jean-Alain Velardo, Hardigan e-dantès
Du climat à la guerre – Des conflits sur une Terre altérée, de et lu par Dominique Bourg et Jean-Vincent Holeindre, Frémeaux & Associés
Classique
Notre cœur, de Guy de Maupassant, lu par Jean-Christophe Acquaviva, Éditions Thélème
Moi qui n’ai pas connu les hommes, de Jacqueline Harpman, lu par Lola Naymark, Audiolib
La maison hantée, de Shirley Jackson, lu par Pierre-François Garel, traduit par Jacques Papy, La Machine à Mot
Les Nuits blanches, de Fiodor Dostoïevski, lu par Samuel Charle, traduit par André Markowicz, Hardigan e-dantès
Les Hauts de Hurtebise, d’Emily Brontë, lu par Solenn Mara-Lewis et Stéphane Varupenne, traduit par Patrick Reumaux, préfacé par Camille Pech de Laclause, éditions Les Belles Lettres
Jeunesse
Le chant du monde – Letters to Woody, de Jane Mery et Shantel Jean & the Country Boys, interprété par Camille Claris, Andrew Paulsen et Shantel Jean & the Country Boys, Éditions Trois Petits Points
Dents de soie, de Maelle Desard, lu par Flore Audebeau et Alexandre Cardin, Voolume
Vango T1, de Timothée de Fombelle, lu par Hervé Pierre, Écoutez lire Gallimard
Bestiaire, de Luis Sepúlveda, lu par Jean-Christophe Acquaviva avec la participation d’Élodie Lasne, traduit par Anne-Marie Métailié, Cascades
P’tit Loup et les secrets des animaux, de Thomas Le Petit-Corps, lu par Jennifer Tournaire, Auzou Éditions
Polar
Mémoires d’un expert psychiatre, de Angelina Delcroix, lu par André Nerman, Éditions Thélème
La délégation norvégienne, de Hugo Boris, lu par Jean-Marc Coudert, Lizzie
Les doigts coupés, de Hannelore Cayre, lu par Flora Thomas, Hardigan e-dantès
Grindadráp, de Caryl Ferey, lu par Théo Frilet, Écoutez lire Gallimard
L’Affaire de la rue Transnonain, de Jérôme Chantreau, lu par Yvan Lecomte, Hardigan e-dantès
Crédits photo : Pexels
Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
