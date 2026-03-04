Livre audio : les sélections 2026 de La Plume de Paon dévoilées

La Plume de Paon est une association dédiée à la promotion du livre audio et de la lecture à voix haute. Elle vise à favoriser l’accès au livre audio francophone pour tous les publics, en particulier les jeunes, en organisant des événements, des formations et des ateliers.

L’association œuvre également à la découverte de nouveaux talents dans le domaine de la narration et du son, en mettant en lumière la richesse de ce média. Par des actions de médiation et des partenariats avec des institutions culturelles, elle soutient le développement de l’édition sonore et son influence croissante dans le paysage littéraire et culturel francophone.

Les sélections :

Prix du Public francophone du livre audio 2026

Contemporain

Quand viendront chanter les loups, de Florence Herrlemann, lu par Bertrand Nadler, Éditions Thélème

La forêt de flammes et d’ombres, d'Akira Mizubayashi, lu par Jennifer Decker, Écoutez lire Gallimard

Les derniers jours de l’apesanteur, de Fabrice Caro, lu par Jérémy Lopez, Écoutez lire Gallimard

Un perdant magnifique, de Florence Seyvos, lu par Rachel Arditi, Cascades

Le Jardin dans le ciel, de Romain Potocki, lu par Tim Rousseau et l’auteur, Hardigan e-dantès

Jeunesse

P’tits véhicules, d'Émilie Beaumont, lu par Élodie Lasne, Cascades

Neige et Poussière, d'Adrien Tomas, lu par Flore Audebeau, Voolume

Super Chat SOS chenille en détresse, de Pascal Parisot, lu par l’auteur, Didier Jeunesse

La Petite Poule qui voulait voir la mer, de Christian Jolibois et Christian Heinrich, lu par Martin Spinhayer, Ludivine Deworst, Quentin Minon et Aurélien Ringelheim, Lizzie

L’Autre, tome 1 – Le Souffle de la hyène, de Pierre Bottero, lu par Taric Mehani, Audiolib

Grand Prix du livre audio 2026

Contemporain

Daria, de Ada Adami, lu par Coraly Zahonero, traduit par Nathalie Bauer, Audiolib

Kolkhoze, de Emmanuel Carrère, lu par Denis Podalydès, Écoutez lire Gallimard

Un monde à refaire, de Claire Deya, lu par Frédéric Garbe, Hardigan e-dantès

Vous parler de mon fils, de Philippe Besson, lu par Jérémy Lopez, Lizzie

Les larmes rouges sur la façade, de Navid Sinaki, lu par Slimane Yefsah, Éditions Thélème

Document

Cyberpunk, le nouveau système totalitaire, de Asma Mhalla, lu par Camille Lamache, Cascades

Guerre nucléaire – un scénario, de Annie Jacobsen, lu par Marie-Ève Dufresne, traduit par Karine Lalechère, Lizzie

La preuve, de Stéphane Allix, lu par Féodor Aktine, Harper Collins

Le maître-nageur, de Jean-Charles Leroux, lu par Jean-Alain Velardo, Hardigan e-dantès

Du climat à la guerre – Des conflits sur une Terre altérée, de et lu par Dominique Bourg et Jean-Vincent Holeindre, Frémeaux & Associés

Classique

Notre cœur, de Guy de Maupassant, lu par Jean-Christophe Acquaviva, Éditions Thélème

Moi qui n’ai pas connu les hommes, de Jacqueline Harpman, lu par Lola Naymark, Audiolib

La maison hantée, de Shirley Jackson, lu par Pierre-François Garel, traduit par Jacques Papy, La Machine à Mot

Les Nuits blanches, de Fiodor Dostoïevski, lu par Samuel Charle, traduit par André Markowicz, Hardigan e-dantès

Les Hauts de Hurtebise, d’Emily Brontë, lu par Solenn Mara-Lewis et Stéphane Varupenne, traduit par Patrick Reumaux, préfacé par Camille Pech de Laclause, éditions Les Belles Lettres

Jeunesse

Le chant du monde – Letters to Woody, de Jane Mery et Shantel Jean & the Country Boys, interprété par Camille Claris, Andrew Paulsen et Shantel Jean & the Country Boys, Éditions Trois Petits Points

Dents de soie, de Maelle Desard, lu par Flore Audebeau et Alexandre Cardin, Voolume

Vango T1, de Timothée de Fombelle, lu par Hervé Pierre, Écoutez lire Gallimard

Bestiaire, de Luis Sepúlveda, lu par Jean-Christophe Acquaviva avec la participation d’Élodie Lasne, traduit par Anne-Marie Métailié, Cascades

P’tit Loup et les secrets des animaux, de Thomas Le Petit-Corps, lu par Jennifer Tournaire, Auzou Éditions

Polar

Mémoires d’un expert psychiatre, de Angelina Delcroix, lu par André Nerman, Éditions Thélème

La délégation norvégienne, de Hugo Boris, lu par Jean-Marc Coudert, Lizzie

Les doigts coupés, de Hannelore Cayre, lu par Flora Thomas, Hardigan e-dantès

Grindadráp, de Caryl Ferey, lu par Théo Frilet, Écoutez lire Gallimard

L’Affaire de la rue Transnonain, de Jérôme Chantreau, lu par Yvan Lecomte, Hardigan e-dantès

