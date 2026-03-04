Atlantide 2026 : le festival littéraire s’invite dans toute la ville de Nantes

Une partie de la programmation quitte les salles du Lieu Unique pour investir différents espaces nantais. Plusieurs rencontres sont ainsi organisées dans les librairies (libraires complices et autres volontaires).

Rencontres et échanges

Le jeudi 19 mars, des échanges ont lieu dans plusieurs librairies de la ville : Coline Pierré à la librairie La petite Gare, DOA à La Vie devant soi, Feurat Alani à la librairie Coiffard, Colin Thibert aux Enfants Terribles ou encore Alice Ferney à la librairie Les Bien-aimé·e·s. Ces rendez-vous permettent aux lecteurs de dialoguer directement avec les auteurs autour de leurs ouvrages.

Le festival s’appuie aussi sur le réseau de médiathèques nantaises, qui accueille plusieurs rencontres avec des écrivains invités. Le samedi 21 mars, des événements sont programmés notamment à la médiathèque Luce Courville avec Louise Rose, à la médiathèque Floresca Guépin avec Vanessa Schneider ou encore à la médiathèque Lisa Bresner avec Nedjma Kacimi. La médiathèque Jacques Demy participe également dès l’ouverture du festival avec une rencontre autour du roman La mauvaise joueuse de Victor Jestin.

Atlantide se déploie également dans les maisons de quartier (Dervallières, Malakoff). Le jeudi 19 mars, Rouda est invité à la maison de quartier des Dervallières pour évoquer son livre Les Jardins perdus. Dans le quartier de Malakoff, une lecture illustrée de Navid et la grande ourse d’Anne-Sophie Dumeige, accompagnée de dessins de Marta Orzel, est proposée à La Libre Usine, afin de permettre aux familles de participer au festival.

Le festival intervient aussi dans des centres socioculturels (ouvert notamment aux groupes de personnes allophones qui apprennent le français). L’auteur Steve Aganze rencontre ainsi des personnes accompagnées par l’Accoord, dans des structures comme la maison de quartier de la Bottière ou le centre socioculturel du Bout-des-Landes. Ces échanges s’adressent notamment à des publics apprenant le français et favorisent le dialogue autour des textes et de l’expérience de l’écriture.

Atlantide se rend également dans des bibliothèques associatives de quartier (Tissé Métisse). Le samedi 21 mars, Katia Belkhodja y présente son roman Les déterrées, une fresque familiale traversée par l’histoire de l’Algérie et de l’exil.

Plusieurs rencontres sont organisées au CHU (service pédiatrique). L’autrice Coline Pierré y rencontre des enfants hospitalisés, afin de partager la lecture et la création littéraire avec des jeunes qui ne peuvent pas se rendre dans les lieux habituels du festival.

Le festival investit également différents lieux culturels (Maison de l’Afrique, Château des Ducs de Bretagne, Libre Usine). À la Maison de l’Afrique, une conversation réunit Steve Aganze et Alain Mabanckou autour de la littérature africaine contemporaine. Au Château des ducs de Bretagne, David Diop propose une déambulation littéraire dans les salles consacrées à la traite atlantique et à l’esclavage colonial. Quant à La Libre Usine, elle accueille une lecture illustrée destinée aux enfants et aux familles.

Enfin, Atlantide organise des rencontres dans des lieux accueillant des publics plus éloignés de l’offre culturelle : en Ehpad, où l’autrice Marie Charrel échange avec les résidents, et au Centre de détention, où Victor Jestin intervient auprès des personnes incarcérées. L’objectif est de partager la littérature au-delà des circuits habituels et de multiplier les occasions de dialogue autour des textes et des expériences de lecture.

Crédit photo : MichaelMeniane-Lensman-Studio

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com