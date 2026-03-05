Des personnalités sont tuées par l’explosion de leur smartphone

Rebecca Tandy a longtemps travaillé dans la presse parisienne sur les faits divers et les affaires criminelles. Après plusieurs années loin de la capitale, elle y revient alors que sa situation financière devient fragile et qu’elle peine à retrouver un poste. C’est dans ce contexte qu’un informateur anonyme commence à lui transmettre des éléments sur une affaire étrange : plusieurs personnalités meurent après l’explosion de leur téléphone portable.

Face au risque de panique, les autorités cherchent à éviter toute médiatisation de ces décès. Une cellule spéciale est mise en place pour enquêter discrètement sur ces événements. Elle est dirigée par le commandant divisionnaire Sallers, responsable des services de cybersécurité. Malgré son expérience, l’enquête progresse difficilement, les victimes n’ayant apparemment aucun lien entre elles.

Peu à peu, les chemins de Rebecca Tandy et de Sallers se croisent. La journaliste, déterminée à comprendre ce qui se cache derrière ces morts spectaculaires, et le policier, chargé d’y mettre fin, vont être amenés à collaborer pour tenter d’identifier l’origine de ces attaques et empêcher qu’elles ne se reproduisent.

Les éditions La Manufacture du livre vous proposent les premières pages en avant-première :

Denis Dommel est réalisateur de documentaires. Morts à l’appel constitue son premier roman.

Par Clotilde Martin

