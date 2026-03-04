Revente d’ebooks et de jeux PC : Thotario ouvre une campagne sur We Do Good

Au 4 mars 2026, Thotario ouvre sa campagne de financement participatif sur WE DO GOOD, sous le nom du porteur COMVERSE. La proposition s’inscrit dans le « partage de revenus » : les contributeurs financent l’amorçage et perçoivent, ensuite, une fraction du chiffre d’affaires reversée à chaque trimestre, selon les conditions du contrat, sur une durée annoncée de cinq ans.
Le mécanisme met en avant un rendement prévisionnel global : x2,21 sur cinq ans. La rémunération ne repose pas sur une prise de capital, mais sur un pourcentage de revenus, versé périodiquement, avec un suivi via un portefeuille électronique. WE DO GOOD décrit ce fonctionnement comme un modèle dans lequel l’entreprise déclare son chiffre d’affaires et rétrocède la quote-part prévue, en général chaque trimestre.
Thotario ajoute une incitation immédiate : 5 % du montant investi à utiliser sur la future plateforme, sous réserve d’atteindre le palier minimum de 30.000 €. La promesse prend la forme d’un crédit d’usage lié au lancement public de l’outil, distinct des royalties financières.
Le cœur du projet tient en une idée simple : permettre la revente légale de biens culturels numériques — ebooks et jeux PC — tout en rémunérant automatiquement les créateurs à chaque revente. Thotario décrit une situation où l’« achat » numérique correspond souvent à un droit d’usage personnel, non transmissible, parfois révocable, ce qui rend la revente impossible.
Pour réintroduire la circulation, l’équipe met en avant un « Passeport Thotario » : chaque fichier devient un bien numérique unique et traçable via la blockchain. La traçabilité vise à encadrer la transaction, tandis qu’une part de la revente revient au créateur, fixée à l’avance.
Côté développement, la page du projet évoque un prototype fonctionnel pour le marché ebook, une version jeux PC en cours de développement, ainsi qu’une dizaine de créateurs indépendants déjà « onboardés » pour co-construire la plateforme. Elle mentionne aussi des discussions avec deux maisons d’édition, dont une décrite comme très avancée dans un processus de test.
Le calendrier affiché cible un lancement public au premier semestre 2026. Dans le même ensemble, WE DO GOOD classe l’opération en « amorçage » et qualifie le risque d’« élevé », en liant ce niveau de risque à l’incertitude sur le modèle économique et la traction, faute d’historique financier significatif.
Dylan Tosti, dirigeant, résume l’enjeu ainsi : « Le numérique ouvre des possibilités inédites pour la culture : faire circuler les œuvres tout en rémunérant leurs créateurs. Thotario explore ce modèle, rendu possible par les usages et les technologies du numérique. Votre soutien est essentiel pour le concrétiser. »
Pour y prendre part, ce sera à cette adresse.
DOSSIER - Thotario, ou l'ambition d'un nouveau lien autour des oeuvres numériques
