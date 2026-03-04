Culture : Stéphane Lagier nommé secrétaire général du ministère, par intérim

Stéphane Lagier, administrateur de l'État, devient ainsi secrétaire général du ministère par intérim, d'après le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 4 mars 2026.

Son prédécesseur à ce poste, Luc Allaire, deviendra pour sa part le directeur de cabinet de Catherine Pégard, selon Acteurs Publics. Il avait lui-même été nommé secrétaire général en 2020, au cours du mandat de Roselyne Bachelot-Narquin.

Rappelons que le secrétaire général assiste le ministre pour l'administration du ministère. À cette fin, il exerce une mission générale de coordination des services du ministère et représente, dans ses domaines de compétence, le ministère dans les instances interministérielles.

Politique des ressources humaines, stratégie budgétaire, sécurité juridique des actions du ministère ou encore politique internationale de la rue de Valois font partie de ses attributions.

Passé par la ville de Paris et le Muséum national d'Histoire naturelle, Stéphane Lagier est devenu, en juin 2022, chef du service des ressources humaines au sein du secrétariat général du ministère de la Culture. En mars 2025, il est nommé secrétaire général adjoint.

Par Antoine Oury

