Au bonheur des livres : Contes de la ville et des champs avec Bartabas et Pauline Peyrade

Les deux invités de Claire Chazal ne sont pas de la même génération, mais ils ont en commun de suggérer un certain rapport au monde où les animaux tiennent une place essentielle.

Qu'il s'agisse d'une espèce de fable joyeuse et urbaine, comme chez Bartabas qui imagine une communauté de personnages pleine de fantaisie, ou d'un univers poétique plus directement rural et relié aux éléments, comme chez Pauline Peyrade, on est emporté par la lecture de ces deux écrivains d'une grande sensibilité.

Publié chez Gallimard en janvier 2026, Les cogne-trottoirs constitue le premier roman de Bartabas, fondateur du Théâtre équestre Zingaro. Ce récit d’apprentissage suit une adolescente muette, Cascabelle, qui s’enfuit après avoir incendié la maison de son oncle et erre avec un âne funambule.

À Paris, tous deux rejoignent une troupe de saltimbanques, les Baladins du Temple, vivant de spectacles de rue et défiant l’ordre établi. Bartabas y rend hommage aux marginaux et aux artistes ambulants dans un récit lyrique et gouailleur.

Publié aux Éditions de Minuit en 2026, Les Habitantes constitue le second roman de Pauline Peyrade, lauréate du prix Goncourt du premier roman 2023 pour L’Âge de détruire. Le récit suit Emily, qui vit seule avec sa chienne dans la maison héritée de sa grand-mère, au cœur d’un hameau rural.

Lorsque la vente forcée du lieu menace son existence, son attachement au territoire se révèle. Le roman fait coexister humains, animaux et paysages dans une même communauté vivante, dans une écriture attentive aux rythmes du monde naturel.

L'un et l'autre nous font réfléchir, à leur manière, sur l'état contemporain de notre humanité, et c'est passionnant.

