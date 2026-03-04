L’odeur du graillon : Rémi Letourneur fait entrer les quartiers populaires en poésie

C’est un long poème narratif divisé en sept chants, Rémi Letourneur en publiant ce premier livre de poésie creuse « un trou de verdure » dans une poésie qui oublie parfois qu’elle doit ou qu’elle peut aussi s’adresser au plus grand nombre.

Ici, c’est la jeunesse des quartiers populaires qui s’exprime, qui vit à travers un narrateur à la posture solitaire, sombre, presque mystique dans son errance.

ce soir il n’y aura personne chez moi je ne sais même pas où c’est alors je marche

Son errance le mène à travers les paysages nus où s’entrecroisent les relations des mecs avec les « meufs », les bruits de scoots qui passent devant les plages pleines, le soleil que la pluie délave à travers la chaleur torride des étés.

La passage du « je » au « on » permet non seulement de mêler l’individuel et le collectif, mais aussi de créer une dimension de proximité avec un lecteur qui se reconnaîtrait dans cette poétique du temps qui passe, d’amis qu’on perd de vue et qu’on retrouve, et les sensations du désir éteint, du bitume qui grise, des becs qu’on cherche enfant.

je marche dans les rues rien d’autre à faire j’aime ça tambourine le bitume en quête d’une planque d’une play d’un paquet de tagada

Cette solitude, Rémi Letourneur en montre bien les silences et les rites en cercle qui font que le groupe se perd, puis en vient à se retourner, à se retrouver. Il décrit bien, par la langue, ce que vit la jeunesse des classes populaires qui subit la précarité mais que quelques petites choses peuvent abandonner à l’oubli.

Il est rare de lire cela en poésie (moins dans le roman), alors que la voix lyrique du rap en montre les mêmes réalités. Il serait pertinent de voir quels effets provoqueraient une version rappée de ce texte (ou d’extraits). De tels textes proviennent en tout cas d’une voix qui doit être dite, clamée, hurlée parmi le graillon qui nous entoure.

Par Alex Delusier

Contact : contact@actualitte.com