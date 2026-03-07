Macron et Neruda : les conseils que le Nobel chilien aurait donnés au président

Sur le bureau d’Emmanuel Macron, mardi 3 mars à 20 heures, un pavé s’affiche, légèrement de biais, assez net pour que l’œil accroche le nom : Pablo Neruda. Le décor parle autant que l’allocution.

Neruda, ce n’est pas une bougie parfumée sur une table basse. C’est un poète-diplomate, sénateur communiste au Chili, prix Nobel de littérature en 1971, homme de tribune autant que de vers. Et quand un président installe un tel nom dans le champ de la caméra, il convoque un témoin. Un témoin qui ne s’excuse jamais d’être encombrant.

La présence du livre a bel et bien été confirmée par l’Élysée, sans explication officielle sur sa signification : étrange, et d’autant plus que l’auteur ne compte pas parmi les références habituelles de la rhétorique présidentielle. La présence du recueil Résider sur la terre (Residencia en la tierra), traduit notamment par Claude Couffon, Stéphanie Decante, Jean-Francis Reille, Waldo Rojas, Bernard Sesé et Sylvie Sesé-Léger, dans l’édition dirigée par Stéphanie Decante (Gallimard, coll. Quarto, 2023), constitue la première apparition notable du poète chilien dans l’univers symbolique du président.

L’unique occurrence remonte au 21 novembre 2024, lors de son discours devant le Congrès national du Chili à Valparaíso, et très indirectement : « Comme l’écrivait Louis Aragon dans sa Complainte de Pablo Neruda : “Paris ou Santiago, nous parlons un même langage, et le même chant nous lie.” » Plutôt une évocation dans un cadre diplomatique et culturel.

Alors, prenons cette posture du PR au sérieux, jusqu’au bout. Non pas « que voulait dire Macron ? », mais qu’aurait appris Neruda, lui, au président, au moment où l’Histoire s’accélère et où la scénographie prétend calmer l’orage.

Neruda recommande l’inverse du PowerPoint : nommer le réel, sans anesthésie

Dans Résider sur la terre (Residencia en la tierra, trad. Claude Couffon, Stéphanie Decante, Jean-Francis Reille, Waldo Rojas, Bernard Sesé et Sylvie Sesé-Léger, Gallimard, coll. Quarto, 2023), Neruda installe une sensation : le monde moderne grince, l’existence se cabosse, la langue refuse l’euphémisme. Les poèmes se peuplent d’images sombres, presque hallucinées, qui disent l’étrangeté du réel moderne.

Cette poésie ne console pas : elle expose. Neruda écrit par exemple : « Il arrive que je me fatigue d’être homme. » (Résider sur la terre, trad. Claude Couffon, Gallimard).

Traduction politique, côté Élysée : cesser de parler comme un communiqué. Nommer le réel, ses pertes, ses fractures, ses contradictions. Neruda serre le poing dans la poche du poème : il décrit, il insiste, il n’arrondit pas les angles pour sauver la courbe des sondages.

Neruda réclame un peuple, pas une audience

La caméra fabrique une audience ; Neruda veut une appartenance. Dans Chant général (Canto general, trad. Claude Couffon, Gallimard, coll. Du monde entier, 1977 ; rééd. Poésie/Gallimard, 1984), il entreprend précisément de redonner une voix aux anonymes de l’histoire — mineurs, paysans, peuples autochtones, travailleurs oubliés.

Le projet du livre tient dans cette phrase simple : faire entrer le continent entier dans la poésie. Neruda y écrit : « Je suis venu ici chanter, afin que tu chantes avec moi. » (Chant général, trad. Claude Couffon, Gallimard).

Le président, lui, parle de sécurité, de stratégie, de moyens. L’image, elle, ajoute : « Je lis. » Neruda répondrait : « Lis, d’accord — mais écoute. » Écoute ce qui ne passe pas au micro. Écoute ceux qui n’entrent jamais dans le cadre. Un poète ne confond pas un pays avec une courbe.

Neruda déteste les symboles sans conséquences

L’Élysée soigne le décor : rien ne s’y abandonne au hasard. La littérature sert déjà d’outil d’image chez Macron, comme hier chez d’autres présidents.

Neruda, lui, supporte mal le symbole qui ne saigne pas. Dans ses mémoires J’avoue que j’ai vécu (Confieso que he vivido, trad. Claude Couffon, Gallimard, coll. Du monde entier, 1975), il raconte comment la poésie s’est mêlée à la politique, aux combats de son temps et à la diplomatie.

C’est ici que l’affaire se corse : l’article cite une interprétation relayée par Le Parisien via l’universitaire Montserrat Pavez, qui rappelle l’épisode du Winnipeg. En 1939, Neruda contribue à organiser le départ d’un navire transportant plus de deux mille réfugiés espagnols vers le Chili — un geste diplomatique et humanitaire qui appartient désormais à la mémoire politique chilienne.

Neruda au président : un livre sur le bureau ne vaut rien sans une politique qui fait traverser. Le reste tient du théâtre.

Neruda n’aime pas les puissances qui se prennent pour le destin

La dimension géopolitique de Neruda traverse également son œuvre. Dans L’Espagne au cœur : hymne à la gloire du peuple en guerre (España en el corazón, trad. Louis Parrot, Denoël, 1938), écrit pendant la guerre civile espagnole, la poésie devient mémoire et résistance.

Le poète y évoque la violence de l’histoire et la dignité des peuples qui la traversent. Neruda n’écrit pas pour flatter les puissants qui déplacent les pions ; il écrit pour rappeler les corps pris sous les pions.

Au président, ses pages soufflent une règle simple : la grandeur se mesure à ce qui protège, pas à ce qui impressionne. La poésie, ici, ne « déplore » pas : elle juge.

Assumer le tragique, sans posture

Mais Neruda n’est pas seulement un poète politique. Dans Vingt poèmes d’amour et une chanson désespérée (Veinte poemas de amor y una canción desesperada, trad. Christian Rinderknecht, Gallimard, coll. Poésie, 1998), l’un de ses livres les plus célèbres, il place au cœur de la poésie la fragilité humaine, l’amour et la perte.

Il écrit : « Je veux faire avec toi ce que le printemps fait avec les cerisiers. » (Vingt poèmes d’amour et une chanson désespérée, trad. Christian Rinderknecht, Gallimard).

La scène finale se dessine alors presque d’elle-même : le président, seul, face au bureau, et le livre, énorme, comme un bloc de nuit posé devant la lumière froide. Neruda n’offre pas de slogan de consolation. Il installe l’homme dans sa finitude, et il exige un langage à la hauteur.

Ce que ses livres recommandent, au fond, s’écrit en peu de mots : moins de décor, plus d’actes ; moins de narration de soi, plus de mémoire commune ; moins d’image, plus de vérité. Et si l’on s’en tient à la question que cette mise en scène explicitement — « hasard ou calcul ? » — Neruda tranche d’un rire sec : la politique adore le calcul, la poésie adore le risque.

L’ouvrage paru en septembre 2023 a été traduit par Claude Couffon, Stéphanie Decante, Jean-Francis Reille, Waldo Rojas, Bernard Sesé et Sylvie Sesé-Léger, et l’édition réalisée par Stéphanie Decante.

