6e édition du Prix VLEEL : Gilles Marchand sacré pour Les promesses orphelines

Avec plus de 1800 votes enregistrés, la sixième édition du Prix VLEEL dévoile ses lauréats pour l’année 2025. Le roman Les promesses orphelines de Gilles Marchand, publié aux éditions Aux forges de Vulcain, arrive en première position. Ce prix, issu des rencontres littéraires organisées en ligne par la plateforme VLEEL, met en lumière auteurs et maisons d’édition indépendantes ayant participé à ces échanges au cours de l’année.
Le 04/03/2026 à 13:21 par Dépêche
1 Réactions | 0 Partages
Publié le :
04/03/2026 à 13:21
1
Commentaires
0
Partages
Depuis plusieurs années, les rencontres VLEEL réunissent lecteurs et écrivains lors d’échanges organisés en visioconférence. C’est dans ce cadre qu’est né le Prix VLEEL, dont l’objectif est simple : élargir les horizons littéraires en mettant en avant des ouvrages et des structures éditoriales indépendantes.
Le fonctionnement du prix repose sur un principe clair. Seuls peuvent concourir les auteurs et autrices invités lors des rencontres organisées par la plateforme au cours de l’année. Autrement dit, le palmarès découle directement de ce travail de médiation littéraire mené tout au long des mois.
Les lecteurs participants sont ensuite invités à voter pour leurs favoris.
Pour cette 6e édition, plus de 1800 votes ont été comptabilisés. À l’issue du scrutin, Gilles Marchand s’impose avec son roman Les promesses orphelines (Aux forges de Vulcain).
À LIRE - “C’est un roman d’une poésie inimaginable : chaque phrase est un vrai bonheur”
Il devance deux autres titres issus de maisons indépendantes :
Thibault Daelman, L’entroubli (Le Tripode)
Agnès de Clairville, La route des crêtes (Phébus)
Le Prix VLEEL ne se limite pas aux auteurs : une catégorie spécifique récompense aussi les maisons d’édition indépendantes.
Cette année, les éditions Emmanuelle Collas, dirigées par Emmanuelle et Justine Collas, arrivent en première position. Elles sont suivies par :
Les éditions Le Sonneur, dirigées par Valérie Millet
La Contre-allée, avec Benoît Verville
Une distinction supplémentaire apparaît au second tour du vote : la mention spéciale. Elle récompense un livre choisi directement par les lecteurs VLEEL.
La lauréate de cette catégorie est Laurine Roux pour Trois fois la colère, publié aux éditions Le Sonneur. L’autrice sera invitée lors d’une prochaine rencontre VLEEL.
Le reste du classement est le suivant :
François Bétremieux, La nuit quand je te gratte le dos (Le Castor Astral)
Marie Charrel, Nous sommes faits d’orage (Les Léonines)
À LIRE - Le livre derrière l’allocution : Emmanuel Macron plante le décor, avec Neruda
L'année dernière, le Prix VLEEL a récompensé Bruno Doucey pour Indomptables, publié aux Éditions Emmanuelle Collas. Dans la catégorie Prix de la maison d’édition indépendante, la distinction était revenue aux Éditions Le Panseur. Enfin, la Mention spéciale, décernée par les lecteurs VLEEL, avait été attribuée à Bérénice Pichat pour La petite bonne (Éditions Les Avrils).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Photographie : © Philippe Matsas (Aux Forges de Vulcain)
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 22/08/2025
274 pages
Aux Forges de Vulcain
20,00 €
Paru le 21/08/2025
288 pages
Le Tripode Editions
20,00 €
Paru le 06/03/2025
192 pages
Editions Phébus
20,50 €
Paru le 14/08/2025
244 pages
Sonneur (Editions du)
20,00 €
Paru le 13/02/2025
134 pages
Le Castor Astral
15,00 €
Paru le 20/08/2025
400 pages
Les Léonides
21,90 €
Paru le 01/03/2024
235 pages
Collas Emmanuelle
19,00 €
1 Commentaire
Jeanne
04/03/2026 à 15:19
Un merveilleux prix, une merveilleuse énergie et un Anthony Lachegar qui oeuvre au quotidien pour mettre en avant les maisons d'édition indépendantes. Juste bravo !