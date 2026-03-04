Inscription
Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
6e édition du Prix VLEEL : Gilles Marchand sacré pour Les promesses orphelines

Avec plus de 1800 votes enregistrés, la sixième édition du Prix VLEEL dévoile ses lauréats pour l’année 2025. Le roman Les promesses orphelines de Gilles Marchand, publié aux éditions Aux forges de Vulcain, arrive en première position. Ce prix, issu des rencontres littéraires organisées en ligne par la plateforme VLEEL, met en lumière auteurs et maisons d’édition indépendantes ayant participé à ces échanges au cours de l’année.

Le 04/03/2026 à 13:21 par Dépêche

1 Réactions |

Publié le :

04/03/2026 à 13:21

Dépêche

1

Commentaires

ActuaLitté

Depuis plusieurs années, les rencontres VLEEL réunissent lecteurs et écrivains lors d’échanges organisés en visioconférence. C’est dans ce cadre qu’est né le Prix VLEEL, dont l’objectif est simple : élargir les horizons littéraires en mettant en avant des ouvrages et des structures éditoriales indépendantes.

Le fonctionnement du prix repose sur un principe clair. Seuls peuvent concourir les auteurs et autrices invités lors des rencontres organisées par la plateforme au cours de l’année. Autrement dit, le palmarès découle directement de ce travail de médiation littéraire mené tout au long des mois.

Les lecteurs participants sont ensuite invités à voter pour leurs favoris.

Pour cette 6e édition, plus de 1800 votes ont été comptabilisés. À l’issue du scrutin, Gilles Marchand s’impose avec son roman Les promesses orphelines (Aux forges de Vulcain).

À LIRE - “C’est un roman d’une poésie inimaginable : chaque phrase est un vrai bonheur

Il devance deux autres titres issus de maisons indépendantes :

Thibault Daelman, L’entroubli (Le Tripode)

Agnès de Clairville, La route des crêtes (Phébus)

/uploads/images/prix-vleel-2025-11-69a81eb487aff024992160.png

Le Prix VLEEL ne se limite pas aux auteurs : une catégorie spécifique récompense aussi les maisons d’édition indépendantes.

Cette année, les éditions Emmanuelle Collas, dirigées par Emmanuelle et Justine Collas, arrivent en première position. Elles sont suivies par :

Les éditions Le Sonneur, dirigées par Valérie Millet

La Contre-allée, avec Benoît Verville

/uploads/images/prix-vleel-2025-13-1-69a82293c2f2b710432668.png

Une distinction supplémentaire apparaît au second tour du vote : la mention spéciale. Elle récompense un livre choisi directement par les lecteurs VLEEL.

La lauréate de cette catégorie est Laurine Roux pour Trois fois la colère, publié aux éditions Le Sonneur. L’autrice sera invitée lors d’une prochaine rencontre VLEEL.

Le reste du classement est le suivant :

François Bétremieux, La nuit quand je te gratte le dos (Le Castor Astral)

Marie Charrel, Nous sommes faits d’orage (Les Léonines)

/uploads/images/prix-vleel-2025-12-69a81f173b93c896126541.png

À LIRE - Le livre derrière l’allocution : Emmanuel Macron plante le décor, avec Neruda

L'année dernière, le Prix VLEEL a récompensé Bruno Doucey pour Indomptables, publié aux Éditions Emmanuelle Collas. Dans la catégorie Prix de la maison d’édition indépendante, la distinction était revenue aux Éditions Le Panseur. Enfin, la Mention spéciale, décernée par les lecteurs VLEEL, avait été attribuée à Bérénice Pichat pour La petite bonne (Éditions Les Avrils).

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

1 Commentaire

 

Jeanne

04/03/2026 à 15:19

Un merveilleux prix, une merveilleuse énergie et un Anthony Lachegar qui oeuvre au quotidien pour mettre en avant les maisons d'édition indépendantes. Juste bravo !

Les Promesses orphelines

Gilles Marchand

Paru le 22/08/2025

274 pages

Aux Forges de Vulcain

20,00 €

Lire un extrait
9782373058482
L'entroubli

Daelman Thibault, Thibault Daelman

Paru le 21/08/2025

288 pages

Le Tripode Editions

20,00 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9782370554642
9782370554642
La route des Crêtes

Agnès de Clairville

Paru le 06/03/2025

192 pages

Editions Phébus

20,50 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9782752914286
9782752914286
Trois fois la colère

Laurine Roux

Paru le 14/08/2025

244 pages

Sonneur (Editions du)

20,00 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9782373853278
9782373853278
La nuit quand je te gratte le dos

François Betremieux

Paru le 13/02/2025

134 pages

Le Castor Astral

15,00 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9791027803880
9791027803880
Nous sommes faits d'orage

Marie Charrel

Paru le 20/08/2025

400 pages

Les Léonides

21,90 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9782488335003
9782488335003
Indomptables

Bruno Doucey

Paru le 01/03/2024

235 pages

Collas Emmanuelle

19,00 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9782490155903
9782490155903
