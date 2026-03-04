6e édition du Prix VLEEL : Gilles Marchand sacré pour Les promesses orphelines

Depuis plusieurs années, les rencontres VLEEL réunissent lecteurs et écrivains lors d’échanges organisés en visioconférence. C’est dans ce cadre qu’est né le Prix VLEEL, dont l’objectif est simple : élargir les horizons littéraires en mettant en avant des ouvrages et des structures éditoriales indépendantes.

Le fonctionnement du prix repose sur un principe clair. Seuls peuvent concourir les auteurs et autrices invités lors des rencontres organisées par la plateforme au cours de l’année. Autrement dit, le palmarès découle directement de ce travail de médiation littéraire mené tout au long des mois.

Les lecteurs participants sont ensuite invités à voter pour leurs favoris.

Pour cette 6e édition, plus de 1800 votes ont été comptabilisés. À l’issue du scrutin, Gilles Marchand s’impose avec son roman Les promesses orphelines (Aux forges de Vulcain).

À LIRE - “C’est un roman d’une poésie inimaginable : chaque phrase est un vrai bonheur”

Il devance deux autres titres issus de maisons indépendantes :

Thibault Daelman, L’entroubli (Le Tripode)

Agnès de Clairville, La route des crêtes (Phébus)

Le Prix VLEEL ne se limite pas aux auteurs : une catégorie spécifique récompense aussi les maisons d’édition indépendantes.

Cette année, les éditions Emmanuelle Collas, dirigées par Emmanuelle et Justine Collas, arrivent en première position. Elles sont suivies par :

Les éditions Le Sonneur, dirigées par Valérie Millet

La Contre-allée, avec Benoît Verville

Une distinction supplémentaire apparaît au second tour du vote : la mention spéciale. Elle récompense un livre choisi directement par les lecteurs VLEEL.

La lauréate de cette catégorie est Laurine Roux pour Trois fois la colère, publié aux éditions Le Sonneur. L’autrice sera invitée lors d’une prochaine rencontre VLEEL.

Le reste du classement est le suivant :

François Bétremieux, La nuit quand je te gratte le dos (Le Castor Astral)

Marie Charrel, Nous sommes faits d’orage (Les Léonines)

À LIRE - Le livre derrière l’allocution : Emmanuel Macron plante le décor, avec Neruda

L'année dernière, le Prix VLEEL a récompensé Bruno Doucey pour Indomptables, publié aux Éditions Emmanuelle Collas. Dans la catégorie Prix de la maison d’édition indépendante, la distinction était revenue aux Éditions Le Panseur. Enfin, la Mention spéciale, décernée par les lecteurs VLEEL, avait été attribuée à Bérénice Pichat pour La petite bonne (Éditions Les Avrils).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : © Philippe Matsas (Aux Forges de Vulcain)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com