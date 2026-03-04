Après 25 ans de règne, Sylvie Vassallo quitte la direction du salon du livre jeunesse

Après un quart de siècle à la tête du Salon, la directrice s’apprête à passer la main. Une décision qu’elle présente comme naturelle : « Cet été, je vais atteindre l’âge légal de partir en retraite. Cela me semble important de respecter ce temps et de pouvoir mener d’autres activités, notamment dans le domaine associatif, social et culturel. »

Née à Grasse, Sylvie Vassallo grandit dans le Sud-Est, près de la frontière italienne, dont elle garde une pratique de la langue et un attachement culturel durable. Après des études à l’Université Nice Sophia Antipolis, où elle obtient une maîtrise d’économie en 1985, elle s’installe en région parisienne.

Engagée dans le mouvement étudiant, elle devient notamment rédactrice en chef d’Avant-garde et dirige le Mouvement Jeunes Communistes de France de 1993 à 1997. Au tournant des années 2000, elle s’éloigne de cet engagement politique pour se tourner vers les métiers du livre. Titulaire du concours de bibliothécaire en 1998, elle entre alors dans le champ de la médiation littéraire jeunesse, qui la conduira quelques années plus tard à la direction du Salon du livre et de la presse jeunesse.

Une direction marquée par l’ouverture et la structuration

À partir de 2001, la direction de Sylvie Vassallo accompagne l’affirmation du Salon. En un quart de siècle, la structure change d’échelle : « Quand je suis devenue directrice, il y avait neuf salariés à temps plein. Nous sommes aujourd’hui 29 », souligne-t-elle.

Au cœur de cette stratégie figure une attention particulière aux publics les plus éloignés de la lecture. Parmi les projets emblématiques mis en avant par Sylvie Vassallo, figure « Des livres à soi », dispositif visant à renforcer la parentalité par le livre et déployé avec le ministère de la Culture dans de nombreux quartiers prioritaires. Autre axe de développement : la création de contenus numériques valorisant la littérature jeunesse.

Dans le même temps, le Salon s’est structuré comme plateforme professionnelle. En 2010, il lance le Marché international et interprofessionnel de la création pour enfants, renforçant sa dimension internationale. Sylvie Vassallo s’investit également dans le commissariat d’expositions présentées chaque année et participe à la création d’autres événements autour de la littérature jeunesse, comme l’exposition Spirou, un héros dynamique, accueillie à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.

Autre marqueur de cette période : la création en 2011 de l’École du livre de jeunesse, centre de formation à la médiation littéraire destiné aux professionnels du livre, de l’enfance et de l’éducation.

Un festival devenu incontournable

L’histoire du Salon, créé à Montreuil en 1984, met en évidence une montée en puissance progressive. En 1985, l’événement accueille « une cinquantaine d’éditeurs » pour sa première édition. Quarante ans plus tard, il rassemble près de 400 exposants venus du monde entier. L’édition 2025 revendique 196.000 visiteurs, dont de nombreux groupes scolaires. Côté création, près de 2000 auteurs et illustrateurs sont présents, dont environ 250 participent directement à la programmation : rencontres, débats, lectures et ateliers.

Pour Sylvie Vassallo, cette croissance repose sur un travail de longue haleine et sur un réseau de partenaires publics : le département de la Seine-Saint-Denis, principal financeur, mais aussi le ministère de la Culture, le Centre national du livre, la région Île-de-France, la ville de Montreuil et de nombreuses collectivités territoriales.

La directrice insiste également sur la dimension collective du projet : « J’ai eu la chance de travailler avec une équipe très exigeante, très professionnelle. C’est un parcours accompli et heureux. »

La polémique McDo

Sur un quart de siècle de direction, quelques polémiques ont malgré tout émaillé le Salon du livre et de la presse jeunesse, souvent liées au contexte extérieur ou aux choix de partenariats.

La plus marquante éclate en novembre 2018, lorsque la présence de McDonald’s au Salon suscite une vive contestation. Une pétition recueille alors plus de 1500 signatures. En cause : un stand de 26 m2 destiné à promouvoir l’opération « Un jouet ou un livre », qui distribue dans les restaurants de la chaîne des histoires écrites par Marc Levy.

Les opposants dénoncent une opération de communication visant un public d’enfants et rappellent les critiques récurrentes adressées à l’enseigne - malbouffe, fiscalité ou conditions de travail. La contestation gagne certains auteurs invités, dont Claude Ponti, qui juge « inacceptable » d’« accueillir McDo ».

Le stand McDonald's/Hachette Jeunesse au SLPJ, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Sylvie Vassallo reconnaît alors un débat « pas facile », tout en défendant la démarche. Dans un territoire comme la Seine-Saint-Denis, explique-t-elle, certaines familles découvrent les livres par ce biais : « Pour certains enfants, le premier don de livres se fait avec McDo. » L’enjeu, selon elle, reste de faire du Salon une porte d’entrée vers la diversité éditoriale.

Une transition en cours

Le processus de recrutement pour la future direction est désormais engagé. L’association, régie par la loi de 1901, pilote cette procédure avec un jury composé du bureau du CPLJ-93 et de représentants de ses principaux partenaires publics. Pour Sylvie Vassallo, le défi pour la personne qui lui succédera sera de maintenir cet équilibre entre création, médiation et engagement social : « Le principal enjeu est de continuer à faire vivre cet événement en relation avec son époque. »

Parmi les chantiers déjà engagés figurent notamment l’inclusion des enfants en situation de handicap, le renforcement des actions auprès des familles et la formation des professionnels du livre et de l’enfance.

Si elle quitte la direction du Salon, Sylvie Vassallo ne compte pas se retirer de la vie culturelle. Elle souhaite désormais s’investir dans des projets associatifs, notamment le Festival des Passeurs d’humanité, qu’elle a contribué à créer dans la vallée de la Roya, entre la France et l’Italie. Après 25 ans consacrés à faire grandir l’un des principaux festivals européens de littérature jeunesse, elle entend ainsi poursuivre son engagement dans d’autres formes d’action culturelle et sociale.

Implanté en Seine-Saint-Denis depuis 1984, le Centre de promotion du livre de jeunesse (CPLJ-93) est dirigé par un bureau présidé par Sylviane Giampino, psychologue et psychanalyste, également présidente du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et du conseil de l’enfance et de l’adolescence du HCFEA.

Elle est entourée de Christian Bruel, vice-président (éditeur, auteur et formateur en littérature jeunesse), Jean-Marie Ozanne, trésorier (libraire, fondateur de Folies d’encre à Montreuil et éditeur), Katy Couprie, secrétaire (plasticienne et illustratrice) et Timothée de Fombelle, auteur et dramaturge.

